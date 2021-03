„Mutiger Versuch“ - Virologe sieht Modellversuch wie im Saarland skeptisch

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist wieder extrem hoch. Die Corona-Lage verschärft sich. Das Saarland will lockern. Das sorgt für Kritik.

In Deutschland verschärft sich die Corona-Lage vor Ostern.

Infektionszahlen und 7-Tage-Inzidenzwert steigen. Trotzdem wollen Bundesländer, wie das Saarland aus dem Lockdown.

Dieser News-Ticker zum Thema Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Saarbrücken - Der Virologe Martin Stürmer hat sich skeptisch über die geplanten Corona-Lockerungen im Saarland geäußert. Der Versuch sei sehr mutig, sagte Stürmer am Freitag im RBB-Inforadio. Auch die Grundidee, sich Alternativen zum Lockdown* zu überlegen, sei nicht schlecht. Stürmer riet allerdings davon ab, die Regelung gleich für das ganze Bundesland zu beschließen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Deutschland momentan bei 119.

„Ich finde, man sollte jetzt erstmal versuchen, das Infektionsgeschehen insgesamt wieder in den Griff zu bekommen“, gab der Virologe zu bedenken. „Auch wenn jetzt das Saarland eine niedrige Inzidenz* hat, heißt es ja nicht, dass das so bleiben muss.“

Stürmer fügte hinzu: „Und deswegen würde ich erstmal runterfahren und gleichzeitig ebensolche Modelle nicht aus den Augen verlieren - aber ich würde sie kleiner und gezielter machen.“

Saarland will ab dem 6. April aus dem Lockdown

Die saarländische Landesregierung will ab dem 6. April mit einer entsprechenden Rechtsverordnung die Corona-Restriktionen für Gastronomie, Sport und Kultur sowie private Treffen lockern. Mit einem negativen Corona-Test* soll auch der Besuch von Theatern, Kinos, Konzerthäusern und Fitnessstudios wieder möglich sein. Wenn sich das Vorgehen als erfolgreich erweist, sollen ab dem 18. April weitere Öffnungsschritte folgen. Momentan liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI-Angaben im Saarland bei 61,1. Das sieht gut aus - vor Ostern.

Doch die Entwicklung ist dynamisch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler haben sich an diesem Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage geäußert. Wieler warnte dabei: „Wir befinden uns am Anfang der dritten Welle. Es gibt deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann, als die anderen beiden.“

Corona in Deutschland: Modellprojekte in ausgewählten Regionen

Der Deutsche Städtetag appellierte derweil an die Länder, rasch die Einzelheiten der geplanten Modellprojekte für Öffnungsschritte in der Corona-Krise festzulegen. Der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes und Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sagte dem Portal t-online, die Städte begrüßten Modellprojekte, um Öffnungsschritte für einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu untersuchen.

„Es ist gut, dass Bund und Länder diese Woche solche Modellprojekte in einigen ausgewählten Regionen grundsätzlich verabredet haben“, sagte Jung. „In den Ländern müssen nun rasch die Einzelheiten dafür festgelegt werden. Erst dann können Städte Modellprojekte starten. Es ist unglücklich, wenn der Eindruck entsteht, die Städte seien nicht kreativ und entschlossen genug.“

Corona in Deutschland: NRW will Modellstadt

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen soll einem Zeitungsbericht zufolge unter anderem in der Millionenstadt Köln modellhaft erprobt werden, wie Einzelhandel, Gastronomie und Veranstaltungsstätten sicher geöffnet werden könnten. Am Beispiel der größten Stadt in NRW solle erprobt werden, wie entsprechende Maßnahmen in einer Metropole greifen, berichtete der Kölner Stadt-Anzeiger am Freitag. (afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA