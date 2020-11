Corona: Zahl der Toten steigt massiv - Lauterbach nennt Hauptgrund, warum der Lockdown zu wenig bringt

Das Coronavirus bestimmt weiter das Leben in Deutschland. Die Corona-Fallzahlen sinken kaum, dafür meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) Höchstwerte bei den Todesfällen. Weitere Entwicklungen im News-Ticker.

Das Coronavirus * fordert Deutschland weiter heraus - nach fast drei Wochen Teil-Lockdown.

* fordert Deutschland weiter heraus - nach fast drei Wochen Teil-Lockdown. Die Corona-Fallzahlen sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) weiter hoch.

sind nach Angaben des (RKI) weiter hoch. Weitere Entwicklungen zum Thema Corona in Deutschland finden Sie hier. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 25. November, 11.13 Uhr: Die 500er-Marke hat der Inzidenzwert im Kreis Hildburghausen (Thüringen) am Mittwoch geknackt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt, liegt die 7-Tage-Inzidenz momentan bei 526,9. Aber auch in anderen Städten und Landkreisen ist die Inzidenz in die Höhe geschnellt (siehe Liste). Deutschlandweit liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit laut RKI bei 139,6 (Vortag: 142).

Corona-Hotspots in Deutschland (Datenstand: 25. November, 0 Uhr)

Landkreis Hildburghausen (Thüringen) - 526,9

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Sachsen) - 364,4

Speyer (Rheinland-Pfalz) - 360,0

Passau (Bayern) - 352,3

Berlin Friedrichshain- Kreuzberg - 329,7

Landkreis Erzgebirgskreis (Sachsen) - 311,1

Landkreis Günzburg (Bayern) - 311,0

Landkreis Bauzen (Sachsen) - 300,2

Landkreis Freyung-Grafenau (Bayern) - 287,1

Kaufbeuren (Bayern) - 283,8

Landkreis Hof (Bayern) - 283,7

Offenbach (Hessen) - 279,4

Landkreis Kronach (Bayern): 247,2

Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen) 245,5

Corona-Krise in Deutschland: Lauterbach nennt Hauptgrund, warum der Lockdown zu wenig bringt

Update vom 25. November, 9.29 Uhr: „Er wirkt etwa halb so stark, wie wir gerechnet haben“, sagte Karl Lauterbach am Mittwochmorgen im ARD-„Morgenmagazin“. Teil-Lockdown senkt die Corona-Infektionszahlen weit schwächer als erwartet, räumt der SPD-Politiker ein. Grund dafür seien seiner Ansicht nach neue Infektionsherde etwa in Schulen.

Um ein gemeinsames Weihnachtsfest zu ermöglichen, sollten sich alle „zusammennehmen“, empfahl der Mediziner. Konkret bedeute das eine Vorquarantäne vor den Festtagen und „nicht so viel shoppen“. „Das Geschenk müssen wir selbst sein und nicht das, was wir mitbringen“, sagte Lauterbach. Weihnachten dürfe den Menschen nicht als das Fest in Erinnerung bleiben, an dem sie Angehörige wegen des Virus verloren haben, warnte er. Bund und Länder beraten am Mittwochnachmittag über das weitere Vorgehen zur Bekämpfung der Pandemie.

Update vom 25. November, 8.42 Uhr: Der Autobauer Opel hat den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen angeboten, in seinen Werken in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach regionale Corona-Impfzentren aufzubauen. „Mit großen Werkshallen und Parkflächen sowie einer guten Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz verfügen unsere Standorte über hervorragende logistische Voraussetzungen, um den Impfprozess gezielt zu unterstützen und zu erleichtern, sobald ein Impfstoff verfügbar sein wird“, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller am Mittwoch.

Corona in Deutschland: RKI meldet Höchstwert bei den Todesfällen

Update vom 25. November, 6.25 Uhr: Am Tag des Corona-Gipfels zwischen Bund und Ländern haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert-Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages 410 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit ist am Mittwoch ein neuer Höchstwert erreicht worden. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg demnach auf 14.771. Der bisherige Rekordwert wurde Mitte April mit 315 neuen Todesfällen binnen 24 Stunden gemeldet.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag am Mittwoch bei 18.633, rund 1000 Fälle mehr als vor einer Woche. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 961.320 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland.

Corona in Deutschland: aktuelle Fallzahlen vom RKI (Datenstand: 25. November, 0 Uhr)

Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie 961.320 Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2 14.771 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden 18.633 aktive Corona-Fälle in Deutschland 309.849 Genese ca. 636.700

Corona in Deutschland: Zahlen weiterhin auf hohem Niveau

Update vom 24. November, 20.03 Uhr: Auch bei der Reproduktionszahl zeichnet sich keine Trendwende ab. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,90. Am Montag lag der R-Wert noch bei 0,97. Das bedeutet, dass im Durchschnitt 100 Personen, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind, etwa 90 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Erstmeldung vom 24. November: München - Deutschland ist seit gut drei Wochen im Teil-Lockdown. Die Corona-Fallzahlen sind in der zweiten Welle* allerdings weiter hoch. Seit der zweiten Novemberwoche flacht zwar die Zunahme der Corona-Neuinfektionen ab, heißt es im aktuellen Covid-19-Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI), doch die Lage bleibt angespannt. Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC zweifelt an den Corona-Maßnahmen in Deutschland. Eine aktuelle Langzeitprognose verspricht nichts Gutes. Schärfere Maßnahmen müssen her. Da sind sich offenbar auch Bund und Länder einig. Beim Corona-Gipfel am Mittwoch (25. November) steht eine neue Corona-Strategie für Weihnachten auf der Agenda.

Coronavirus in Deutschland: Die wichtigsten Kennziffern in der Pandemie

Die 7-Tage-Inzidenz* liegt momentan bei 143. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner pendelte sich in der vergangenen Woche bei 140 ein. In Bayern (178,0), Berlin (197,8), Bremen (143,6), Hessen (171,4), Nordrhein-Westfalen (158,9) und Sachsen (193,5) liegt die 7-Tage-Inzidenz über der bundesweiten Gesamtinzidenz. In den meisten Bundesländern hat sich der Anstieg laut RKI seit dem 9. November verlangsamt oder leicht umgekehrt.

Bei der Reproduktionszahl* zeichnet sich auch keine Trendwende ab. Das sogenannte 7-Tage-R liegt laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,97 (Vortag: 1,03). Das bedeutet, dass im Durchschnitt 100 Infizierte etwa 97 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt das 7-Tage-R für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen nach Ansicht der Experten ab.

Corona in Deutschland: RKI-Fallzahlen (Datenstand vom 24. November, 0 Uhr)

13.554 neue Corona-Fälle und 249 Todesfälle wurden in den vergangenen 24 Stunden (Datenstand: 24. November, 0 Uhr) verzeichnet.

und 249 Todesfälle wurden in den vergangenen 24 Stunden (Datenstand: 24. November, 0 Uhr) verzeichnet. Bisher haben sich in Deutschland 942.687 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.

14.361 Todesfälle wurden seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland verzeichnet.

wurden seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland verzeichnet. 636.700 Menschen haben eine Coronainfektion überstanden, schätzt das RKI.

Coronavirus: Wo stecken sich die Menschen in Deutschland an?

Die hohen bundesweiten Fallzahlen gehen nach RKI-Angaben zumeist auf ein diffuses Geschehen zurück. „Für einen großen Anteil der Fälle kann das Infektionsumfeld nicht ermittelt werden“, heißt es im RKI-Lagebericht. Corona-Ausbrüche gibt es demnach in Haushalten, Gemeinschaftseinrichtungen, Alten- und Pflegeheimen sowie im beruflichen Umfeld und bei religiösen Veranstaltungen. Es gibt aber auch kleinere Ausbrüche in Krankenhäusern, Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete und religiöse Veranstaltungen, die die Corona-Fallzahlen in die Höhe treiben. Besonders Beerdigungen sind in Corona-Zeiten schwierig. In Bremen löste die Polizei eine Trauerfeier mit 400 Familienangehörigen auf. Die Trauernden hätten zwar gegen Hygieneregeln verstoßen, zeigten sich jedoch „einsichtig“.

Corona in Deutschland: Positivrate der Test so hoch wie nie - Material in den Laboren knapp

Nach den Daten des Verbandes Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) steigt die Positivrate bei den durchgeführten Corona-Tests* weiter und liegt für die 47. Kalenderwoche (16. bis 22. November) bei 9,6 Prozent (Vorwoche: 9,2 Prozent). Das sei der höchste Wochenwert seit Beginn der ALM-Datenerhebung, hieß es am Dienstag. Von den teilnehmenden Laboren wurden demnach etwa so viele PCR-Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt wie in der Vorwoche. Doch das Material ist knapp.

„Wir alle greifen auf Hersteller zurück, die am Weltmarkt tätig sind. Das macht es nicht leichter für uns“, sagte Evangelos Kotsopoulos, Vorstand im ALM. So erfreulich es sei, dass gerade mit Hochdruck Corona-Impfstoffe entwickelt und bereits produziert würden: Der Bedarf beispielsweise an Plastikmaterialien steige damit weiter. (ml mit Material der dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks



