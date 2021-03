Dritte Corona-Welle: RKI verzeichnet sprunghaften Zahlen-Anstieg - Mediziner fürchtet: „Fliegt uns um die Ohren“

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern sind die Forderungen an die Politik gespalten. Gastronomie und Hotels fordern Öffnungen, Ärzte warnen vor zu frühen Lockerungen.

Am Mittwoch (3. März) findet der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern statt.

Ärzteverbände warnen vor unkoordinierten Lockerungen der Corona*-Maßnahmen in Deutschland.

Gastronomie und Hotellerie fordern eine klare Öffnungsperspektive.

Update vom 3. März, 10.45 Uhr: Einen sprunghaften Anstieg der Corona-Zahlen verzeichnete das RKI am Mittwoch im Vergleich zu vergangener Woche (siehe Update von 7.15 Uhr). Doch die Zahl der in Deutschland vollzogenen Impfungen gegen das Coronavirus verharrt weiterhin auf einem konstanten Niveau. Um die Geschwindigkeit bei den Corona-Impfungen zu beschleunigen, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn möglichst bald auch über 65-Jährige mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen lassen.

„Aus England und Schottland liegen jetzt Daten vor, dass Astrazeneca bei den über 65-Jährigen sehr gut wirkt“, sagte Spahn am Mittwoch im ARD-“Morgenmagazin“. Er habe deshalb die Ständige Impfkommission (Stiko) gebeten, die Empfehlung für das Vakzin auszuweiten, und gehe von einer Entscheidung „in wenigen Tagen“ aus. Bislang wurde das Vakzin des Herstellers Astrazeneca nur an unter 65-Jährige verimpft. Die Stiko hatte dies mit mangelnden Daten für die Wirkung des Impfstoffs bei Älteren begründet.

Die Stiko teilte kürzlich bereits mit, dass sie an einer Überarbeitung der Impfempfehlung sitze. Der Vorsitzende des Gremiums, Thomas Mertens, sagte allerdings am Dienstagabend im SWR, ob ein Einsatz des Astrazeneca-Produkts bei Älteren empfohlen werde, stehe noch nicht fest: „Die Frage der Altersempfehlung für den Astrazeneca-Impfstoff ist jetzt Gegenstand intensivster Prüfung, aber das Ergebnis ist offen.“

Corona in Deutschland: Vor Corona-Gipfel - Mediziner warnt vor voreiligen Lockerungen

Update vom 3. März, 9.40 Uhr: Während Bund und Länder am Mittwoch über vorsichtige Lockerungen in der Corona-Pandemie beratschlagen, sind Experten und Mediziner alarmiert. Viele von ihnen befürchten schon bald den Beginn der dritten Welle. Bereits am heutigen Mittwoch hatte das RKI einen sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen im Vergleich zur vergangenen Woche registriert.

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis hat aus genau diesem Grund nun zur Vorsicht bei der Lockerung der Corona-Bestimmungen gewarnt. Die Intensivmediziner treibe die große Sorge um, „dass uns diese britische Mutante um die Ohren fliegt“, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) am Mittwoch im WDR. „Wir können sicherlich zu einem gewissen Grad selbst sowas wie Läden eröffnen, aber was wir brauchen, ist eine extreme Disziplin.“ Wichtig sei, dass Masken getragen würden, am besten medizinische Masken, und dies müsse von den Geschäften auch richtig kontrolliert werden. „Was man merkt, ist, dass wir eine Lockdown-Effektivität hatten jetzt nach Weihnachten, die ungefähr nur halb so gut war wie die im Frühjahr“, sagte Karagiannidis. Besondere Gefahr für eine dritte Welle bestehe durch die Corona-Mutation, die als noch ansteckender als das ursprüngliche Virus eingestuft wird. Durch die britische Mutante drohe man derzeit wieder in ein exponentielles Wachstum hineinzukommen, und das müsse unbedingt verhindert werden, um eine Überlastung der Intensivstationen zu vermeiden.

Corona in Deutschland aktuell: Mehr als der Beginn der dritten Corona-Welle? RKI verzeichnet sprunghaften Zahlen-Anstieg

Update vom 3. März, 7.15 Uhr: Während viele Experten bereits vor einer dritten Welle in der Coronavirus-Pandemie warnen, beratschlagen Bund und Länder am Mittwoch über erste vorsichtige Lockerungen. Die am Mittwoch vom Robert Koch-Institut übermittelten aktuellen Fallzahlen zeigen nun jedoch einen erneuten Anstieg der in Deutschland registrierten Infektionen. Demnach wurden binnen eines Tages 9019 Corona-Neuinfektionen gemeldet - und damit gute 1000 mehr als vor genau einer Woche.

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 418 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8007 Neuinfektionen und 422 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 64,0 - und damit etwas niedriger als am Vortag (65,4). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,94 (Vortag 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Corona-Gipfel in Deutschland aktuell: Gastronomie fordert „klaren Fahrplan“ - Doch Ärzte warnen vor voreiligen Lockerungen

Ursprungsmeldung vom 3. März 2020: Berlin - Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch sind bereits erste Details durchgesickert*. Grundsätzlich sollen die aktuellen Lockdown-Maßnahmen wohl bis zum 28. März verlängert werden. In einigen Bereichen könnte aber nach dem Wunsch der „4er-Runde“ um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und die Landeschefs Markus Söder (CSU) und Michael Müller (SPD) schneller gelockert werden.

Corona in Deutschland news: Ärzteverbände warnen vor unkoordinierten Lockerungen

Ärzteverbände haben vor voreiligen und unkoordinierten Lockerungen des Lockdowns* in Deutschland gewarnt und eine Ausweitung von Corona-Tests* gefordert. „Es wäre falsch, einfach einige Bereiche zu öffnen, weil die Menschen lockdownmüde sind“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der deutschen Amtsärzte, Ute Teichert, der Rheinischen Post. Öffnungen sollten nur in Verbindung mit einer gezielten Test- und Nachverfolgungsstrategie erfolgen, mahnte sie. „Keinesfalls dürfen wir dem Virus den roten Teppich ausrollen“, so Teichert.

Es gehe jetzt darum, die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zurückzugewinnen. „Das Virus ist im Augenblick immer noch schneller als unsere Maßnahmen, wir reagieren nur. Das muss sich ändern.“ Teichert forderte daher mehr Tests in den Schulen, in den Betrieben „und auch beim Friseur“. Außerdem müsse noch viel mehr auf Virus-Varianten* getestet werden, um einen besseren Überblick über deren Ausbreitung zu erhalten.

Corona in Deutschland: Marburger Bund mahnt zur Vorsicht - Öffnungen „langsam und stufenweise“

Der Marburger Bund argumentierte ähnlich. „Die Öffnungen sollten langsam und stufenweise erfolgen. Es ist wichtig, Folgewirkungen abzuwarten, bevor man den nächsten Schritt macht“, erklärte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Die Gefahr einer dritten Infektionswelle mit hochansteckenden Virus-Varianten betreffe nicht nur ältere Patienten, sondern „auch jüngere, insbesondere Risikopatienten“. „Wir reden hier von einem Viertel der Bevölkerung“, sagte Johna. Sollte die dritte Welle vergleichsweise ungebremst auf sie treffen, komme es zwangsläufig zu einem Wiederanstieg der Covid-19-Patienten* auf den Intensivstationen.

Corona in Deutschland: Gastronomie und Hotellerie fordern Öffnungen

Die Gastronomie und Hotellerie erwartet sich vom Corona*-Gipfel hingegen eine klare Öffnungsperspektive. Am Dienstag kamen in Stuttgart Gastronomen und Hoteliers aus ganz Baden-Württemberg zu einer Demonstration zusammen. „Wir fordern einen klaren Fahrplan, mit dem Restaurants und Hotels noch vor Ostern wieder öffnen können“, sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) dem Tagesspiegel.

Die Politik müsse dafür allerdings von den bisherigen Kriterien abweichen. „Die ausschließliche Ausrichtung am Inzidenzwert muss aufgegeben werden und andere vom RKI* empfohlene Messwerte berücksichtigt werden“, forderte Hartges. „Die Politik muss jetzt dringend ihre Hausaufgaben machen und aus den drei Bausteinen Impfen, Schnelltests und digitaler Aufrüstung der Gesundheitsämter ein Konzept entwickeln, das Öffnungen erlaubt und gesellschaftliches Leben ermöglicht“, so die Dehoga-Chefin. (ph/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

