Corona-Zahlen steigen in Deutschland sprunghaft - und bei u15-Jährigen „rasant“: RKI-Chef äußert Vermutung

In einer PK gaben Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler eine besorgniserregende Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen bekannt. Unser News-Ticker zu Corona in Deutschland.

Corona*-Lage in Deutschland: RKI*-Chef Wieler warnt vor steigenden Infektionszahlen - vor allem bei Kindern und Jugendlichen (Update vom 12. März, 10.15 Uhr).

Gesundheitsminister Spahn erklärte in einer gemeinsamen PK mit Wieler, dass er an der Impfpriorisierung vorerst festhalten wolle (Update vom 12. März, 11.12 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona-Lage in Deutschland wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 12. März, 11.12 Uhr: Die PK mit Spahn und Wieler zur Corona-Lage in Deutschland ist beendet. Der Gesundheitsminister warnte angesichts wieder steigender Infektionszahlen zu Vorsicht, setzt aber auch auf weiter anziehende Impfungen. Spahn sagte, die Impfkampagne gewinne deutlich an Dynamik.

Mehr als sieben Prozent der Bevölkerung seien nun mindestens einmal geimpft. Zuletzt habe es bundesweit mehr als.270 000 Impfungen am Tag gegeben. Auch die Arztpraxen sollten so früh wie möglich routinemäßig mitimpfen - spätestens ab Mitte April. Angesichts von Rufen nach einem früheren Start erläuterte Spahn erneut, dass zunächst genügend Impfstoff verfügbar sein müsse, um Praxen und parallel die Impfzentren zu beliefern, die Länder und Kommunen weiterbetreiben wollten.

Auch in den Arztpraxen könne nicht gleich auf Priorisierungen bei der Reihenfolge von Impfungen zunächst für gefährdete Gruppen verzichtet werden, sagte Spahn. Mit wachsender Impfstoffmenge könnten Übergänge zusehends fließend gestaltet werden.

Corona in Deutschland: Spahn besteht auf späteren Termin für „routinemäßiges“ Impfen in Praxen

Update vom 12 März, 11.02 Uhr: Warum erst ab Mitte Apri in den Arztpraxen impfen, es gäbe dann doch schon genug Dosen? Spahn betont, dass das Einbinden in vielen Bundesländern schon jetzt begonnen habe, und das seien nicht nur Modellprojekte.



Eine andere Frage sei aber, ab wann das routinemäßig gelinge. 70.000-80.000 deutsche Arztpraxen kämen dafür in Frage, davon 50.000 Hausarzt-Praxen. Ein Start bei allen „auf einmal“ könne aktuell nicht gelingen. „Das entspräche gerade einmal einem Impftermin pro Woche“, argumentiert Spahn. „Das ist jetzt ein fließender Übergang.“

Corona-PK mit Wieler und Spahn: „Alle Impfstoffe sind gleichwertig“

Update vom 12. März, 10.49 Uhr: Alle Impfstoffe seien für sie „gleichwertig“, erklärt Ärztin Richter-Scheer. Zum Thema Nebenwirkungen sage sie besorgten Patienten: „Ich kenne nur Impfreaktionen“ - ein Zeichen nämlich, dass das Vakzin wirkt. „Damit kann man viele Menschen abholen“, berichtet sie. Ihr wurde von Patienten berichtet, dass die Impfreaktion bei Biontech sogar länger andauern als bei AstraZeneca.

Update vom 12. März, 10.41 Uhr: Es geht nun um die schlechte Presse, die der Corona-Impfstoff AstraZeneca aktuell hat. Solle man nicht lieber warten, bis sicher sei, dass das Vakzin keine Nebenwirkungen wie etwa Blutgerinnsel habe, will eine Journalistin wissen. „Wir nehmen diese Berichte sehr ernst“, sagt Spahn.

EMA und PEI seien jedoch zu der Einschätzung gekommen, dass es - „Stand diesen Freitag“ - kein erhöhtes Thrombose-Risiko gebe. „Aber wir beobachten das sehr genau“. Er bedaure, dass einige Länder die AstraZeneca-Impfungen nun gestoppt hätten - „aber die meisten nicht“, betont er. Gibt es einen kausalen oder nur einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Impfung und Symptomen, das sei die Frage. „Aufmerksam sein und nicht Alarm machen“ sei geboten.

+ RKI-Chef Lothar Wieler, Gesundheitsminister Jens Spahn und Anke Richter-Scheer, Vorstandsmitglied Hausärzteverband Westfalen-Lippe (v.l.) informieren in der Bundespressekonferenz über die Corona-Lage in Deutschland. © Kay Nietfeld/dpa

Corona in Deutschland: RKI-Chef Wieler zu Selbsttests - „Lieber einen zu viel als einen zu wenig erkennen“

Update vom 12. März, 10.37 Uhr: Thema Selbsttests und wie sicher sie sind. Gäbe es nicht auch falsch-positive Ergebnisse? „Das Ziel, lieber einen zu viel zu erkennen, als einen zu wenig, ist ein hohes Ziel in der Pandemie-Bekämpfung“, antwortet Wieler auf eine Journalisten-Nachfrage.

Update vom 12. März, 10.31 Uhr: „Anfang April, am liebsten noch früher“: Richter-Scheer plädiert dafür, die Hausärzte möglichst bald in die Impfkampagne einzubinden. Die Richtigkeit der Impfreihenfolge in der Prio-Gruppe 1 sei „keine Frage“, aber in der Prio-Gruppe 2 (u.a. chronisch Kranke) sei es komplizierter. „Da müssen wir ja unterscheiden und ich glaube, dass man das der Politik nicht zumuten kann, dass sie da differenziert.“

Als Beispiel nennt Scheer eine junge Frau mit Schilddrüsenunterfunktion und einen älteren Mann mit Lungenfibrose. Beides chronisch Kranke, aber der Fall des Manns sei als schwerer zu bewerten. „Das darf man nicht als Priorisierung bezeichnen. Wir wollen sie auch nicht aushebeln.“ In einem Impfzentrum könne sie als Ärztin so eine Unterscheidung nicht leisten. Als Hausarzt kenne man aber seine Patienten.

Update vom 12. März, 10.19 Uhr: Anke Richter-Scheer, Vorstandsmitglied des Hausärzteverbands Westfalen-Lippe, spricht nun für ihre Kollegen an der „Basis“ und thematisiert die Corona-Tests in den Hausarztpraxen. Die Resonanz der Patienten in den Praxen sei nicht überragend groß. „Es kommen einige Patienten, aber noch wenig.“ Das seien vor allem Ältere oder Menschen, die „viel Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen“.

Corona-Lage in Deutschland: Pandemie laut Wieler in „neuer Phase“

Update vom 12. März, 10.18 Uhr: Zum Schluss gibt Wieler einen ermunternden Ausblick: „Wir befinden uns in einer neuen Phase: Von der Bekämpfung des Virus hin zu seiner Kontrolle“, sagt er. Die Bekämpfung des Virus sei ein Marathon, aber man befinde sich im letzten Drittel.

Update vom 12. März, 10.17 Uhr: „Ein neues Werkzeug in unserem Werkzeugkasten sind die Selbsttests“, greift auch Wieler die „Bürgertests“ auf. „Dafür muss man sie aber auch verantwortungsvoll einsetzen. „Man könne sich nicht „freitesten“. Sind seien nur eine Momentaufnahmen - das Befolgen der AHA-Regeln sei weiter geboten.

+ Informieren regelmäßig in einer gemeinsamen PK über die Corona-Lage in Deutschland: RKI-Chef Lothar Wieler (l.) und Gesundheitsminister Jens Spahn. © Michael Kappeler/dpa

Corona-PK mit Wieler: Spahn besteht bei Impfung auf Priorisierung

Update vom 12. März, 10.15 Uhr: Laut Wieler nimmt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in einigen Bundesländern wieder zu. Aber die Fallzahlen bei den Älteren sinken. „Das zeigt, dass es richtig und wichtig war, die Älteren zuerst zu impfen.“ Er freue sich darauf, dass man bald mithilfe der Haus- und Betriebsärzte impfen könne.

Allerdings stiegen die Fälle bei den Unter-15-Jährigen „rasant“ an. Wieler erwähnt in dem Zusammenhang damit die ansteckendere Corona-Mutation B.1.1.7, die sich aktuell weiter ausbreitet.

Update vom 12. März, 10.11 Uhr: Dann geht Spahn zum Thema Impfungen in den Arztpraxen über: „Es ist grundsätzlich wichtig, bei noch fehlenden Impfstoffen priorisieren“, beharrt Spahn.

Update vom 12. März, 10.09 Uhr: Viele Bundesländer hätten diese Woche mit den „Bürgertests“, den Schnelltests, angefangen, berichte Spahn. „Der Bund zahlt den Test mindestens einmal die Woche. Die Länder müssten die Infrastruktur bereitstellen - „das funktioniert noch unterschiedlich gut, aber es funktioniert.“

Spahn mahnt, die Tests nicht zu „überschätzen“. „Sie sind ein wichtiges Instrument, aber lösen nicht alle Probleme.“

Spahn in PK mit Wieler: „Ringen zwischen Gesundheitsschutz und ersehnter Normalität“

Update vom 12. März, 10.04 Uhr: Spahn hat zu Beginn das Wort. Die Lage bleibe angespannt, die Zahlen stiegen wieder langsam. „Wir müssen uns auf einige herausfordernde Wochen einstellen“: Man müsse die Balance finden im „Ringen zwischen Gesundheitsschutz und ersehnter Normalität“.

Die meisten Menschen in den Pflegeheimen habe man bereits impfen können. Viele der Über-80-Jährigen ebenso, oder sie hätten zumindest einen Termin, so Spahn. Die Zahl der Todesfälle gehe „deutlich“ zurück.

Update vom 12. März, 9.59 Uhr: Zur PK mit Spahn und Wieler (siehe Erstmeldung) wird auch Anke Richter-Scheer, Vorstandsmitglied des Hausärzteverbands Westfalen-Lippe, erwartet. Die Journalisten haben bereits im Saal der Bundespressekonferenz in Berlin Platz genommen, in wenigen Minuten dürfte es losgehen.

Update vom 12. März, 9.36 Uhr: Die Corona-Zahlen in Deutschland sind kurz vor der gemeinsamen Pressekonferenz von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI) ein Dämpfer: Das RKI meldete am Freitagmorgen 12.834 Neuansteckungen mit dem Virus - 2000 mehr als vor einer Woche.

Die 7-Tage-Inzidenz* stieg weiter auf 72,4 (Vortag: 69,1). Ferner gab es 252 neue Todesfälle an oder mit Covid-19. Der R-Wert lag bei 1,04 (Vortag 0,96). Liegt der R-Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Corona-Lage in Deutschland: Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler treten vor die Presse

Unsere Erstmeldung: Berlin - In der Corona-Krise geht es in Deutschland aktuell viel um die Hausärzte. Sie werden sicher auch Thema in der gemeinsamen Pressekonferenz von RKI-Chef Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU*) an diesem Freitag sein.

Die Minister hatten sich auf die Empfehlung geeinigt, mit den Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen Mitte April zu beginnen - weil noch nicht genügend Impfstoff für einen früheren Start zur Verfügung stehe. Die endgültige Entscheidung treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel* (CDU) und die Länderchefs auf Grundlage der Empfehlung der Gesundheitsminister.

Corona in Deutschland: „Beim Impfen steht und Perfektionismus im Weg“

„Schon jetzt könnte man alle Impfstoffe in den Praxen verimpfen“, kritisierte Ulrich Weigeldt gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung diese Linie. Er ist Chef des Deutschen Hausärzteverbands. Das Ergebnis der Beratungen sei „eine Katastrophe“. So schnell wie möglich zu impfen sei vor allem in Arztpraxen möglich. Weigeldt sprach sich für eine Schließung der Impfzentren aus.

Priorisieren, Einladen, Registrieren und Dokumentieren - das nähme viel zu viel Zeit und Energie in Anspruch, finden auch die Amtsärzte.. „In Deutschland wollen wir immer alles ganz besonders ordentlich und gründlich machen“, sagte BVÖGD- Vorsitzende Ute Teichert laut dpa. „Beim Impfen stehen uns Gründlichkeit und Perfektionismus im Moment im Weg.“

Lauterbach zur Hausarzt-Debatte: „Hätte zu Enttäuschungen geführt“

Karl Lauterbach indes widerspricht. Der SPD*-Gesundheitsexperte verteidigte die spätere Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne. „Hätten wir jetzt schon die niedergelassenen Ärzte eingebunden, hätte das zu Enttäuschungen geführt. Wenn ein Arzt am Tag gerade mal ein paar Leute impfen kann, aber 1000 bei ihm darauf warten, sorgt das nur für Ärger.“

Lauterbach rechnet ebenfalls damit, dass die Corona-Impfungen in den Arztpraxen ab Mitte April beginnen - schränkt aber ein: „Es wird aber bis Mai dauern, bevor das in vollem Umfang in allen Ländern laufen kann“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Erst dann werden wir genug Impfstoff haben.“ (AFP/dpa/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

