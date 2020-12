Corona in Deutschland: RKI meldet traurigen Rekord bei Todesfällen - und nennt auch Zahlen bei unter 20-Jährigen

Corona macht Deutschland schwer zu schaffen. Bei der Zahl der Todesfälle gibt es einen traurigen Rekord. Die Covid-19-Infektionszahlen ziehen an, ein harter Lockdown ist nicht ausgeschlossen. Der News-Ticker.

Corona-Pandemie* in Deutschland : Vor Weihnachten beschließen mehrere Bundesländer wegen Covid-19 neue Ausgangsbeschränkunge n und nächtliche Ausgangssperren für Coronavirus-Hotspots .

: Vor Weihnachten beschließen mehrere Bundesländer wegen neue n und für . Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Höchstwert bei den Todesfällen in Verbindung mit Sars-CoV-2.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 9. Dezember, 11.49 Uhr: Homeoffice und wenig Sport - in der Corona-Pandemie machen sich auf der Waage bemerkbar. Die Deutschen legen an Körpergewicht zu. Das hat das Robert Koch-Institut (RKI) herausgefunden.

„Körpergewicht und Body Mass Index (BMI) haben seit Einführung der Eindämmungsmaßnahmen zugenommen“, schreiben die Autoren der am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Das mittlere Körpergewicht im Zeitraum April bis August 2020 liegt demnach bei 78,2 Kilo. Im Vorjahr habe es noch bei 77,1 Kilo gelegen. Der mittlere BMI stieg von 25,9 auf 26,4 in diesem Vergleichszeitraum.

Grundlage ist eine bundesweite Befragung, die zwischen April 2019 und September 2020 erhoben wurde. Dabei wurden Unterschiede in den Werten zwischen der Phase der Eindämmungsmaßnahmen im Frühjahr 2020 zum Vergleichszeitraum 2019 statistisch ausgewertet.

+ Corona: Deutsche nehmen während der Pandemie zu (Archivfoto) © Hans Wiedl/dpa

Corona-Hotspots in Deutschland - Drei Kreise weiter über 500er-Wert

Update vom 9. Dezember, 11.04 Uhr: Das Coronavirus breitet sich in einer zweiten Welle aus. Das Infektionsgeschehen in Deutschland nimmt in Sachsen momentan rasant zu, wie die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen. Auch in Thüringen ist ein Aufwärtstrend zu beobachten. Doch ein Hotspot liegt weiter in Bayern: Im Landkreis Regen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 569,7.

Corona-Hotspots in Deutschland - RKI (Datenstand vom 9. Dezember, 0 Uhr)

LK Regen ( Bayern) - 569,7

( Bayern) - 569,7 LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Sachsen) - 526,5

(Sachsen) 526,5 LK Bautzen (Sachsen) - 493,7

(Sachsen) - 493,7 LK Zwickau (Sachsen) - 422,2

LK Altenburger Land (Thüringen) - 459,8

LK Meißen (Sachsen) - 451,4

LK Hildburghausen (Thüringen) - 443,1

LK Saale-Orla-Kreis (Thüringen) - 412,1

Erzgebirgskreis (Sachsen) - 401,0

LK Görlitz (Sachsen) - 389,0

SK Hof ( Bayern) - 390,6

LK Mittelsachsen (Sachsen) - 344,3

LK Oberspreewald-Lausitz (Brandenburg) - 398

SK Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) - 419,7

SK Nürnberg (Bayern) - 327,8

Update vom 9. Dezember, 10.51 Uhr: Ein Corona-Impfstoff soll in Deutschland Ende des Jahres verfügbar sein. Wie sicher sind die Impfstoffe? Die wichtigsten Fragen und Antworten hat Merkur.de* zusammengestellt.

Corona in Deutschland - RKI meldet traurigen Rekord - 590 Corona-Tote

Update vom 9. Dezember, 6.06 Uhr: Es ist ein trauriger Höchstwert: 590 Menschen starben in den vergangenen Stunden mit oder an dem Coronavirus (Vortag: 423 Todesfälle). Die Zahl der Corona-Todesfälle in Deutschland stieg auf 19.932, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mitteilt (Datenstand: 9. Dezember, 0 Uhr).

- 20.815 neue Corona-Infektionen sind zudem verzeichnet worden. Damit haben sich in Deutschland bisher 1.218.524 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Momentan gibt es etwa 296.500 aktive Corona-Fälle.

- Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Deutschland bei 149,1 (Vortag: 147).

Mit den steigenden Zahlen der Neuinfektionen war von Experten auch ein Anstieg bei den Todesfällen erwartet worden. „Von allen Todesfällen waren 16.851 (87 Prozent) Personen 70 Jahre und älter, der Altersmedian lag bei 83 Jahren“, teilt das RKI im aktuellen Covid-19 Lagebericht (8. Dezember) mit. Der Anteil der über 70-Jährigen an der Gesamtzahl der übermittelten COVID-19-Fälle betrage im Unterschied nur 13 Prozent, betont das RKI.

In der Altersgruppe der unter 20-Jährigen sind bisher zehn Covid-19-Todesfälle übermittelt worden, so das RKI. Drei der Todesfälle sind demnach bestätigt, die weiteren würden noch validiert (siehe RKI-Grafik). Die verstorbenen Personen waren im Alter zwischen 0 und 17 Jahren, bei zwei der Verstorbenen ist bekannt, dass sie Vorerkrankungen hatten.

+ An das RKI übermittelte COVID-19-Todesfälle nach Altersgruppe und Geschlecht (Angaben verfügbar für 19.314 Todesfälle; 08.12.2020, 0:00 Uhr) © RKI Grafik

Corona in Deutschland - Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen wächst

Update vom 8. Dezember, 22.15 Uhr: Bei den Diskussionen über mögliche weitere Verschärfungen der Corona-Kontaktbeschränkungen in Deutschland wird immer wieder auf die hohe Auslastung auf deutschen Intensivstationen wegen Covid-19 verwiesen.

Laut Intensivregister gestaltete sich die Belegung der Intensivbetten in Deutschland am Dienstag, 8. November, wie folgt:

Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen 4.253 Corona-Patienten an Beatmungsgeräten 2.533 Prozentualer Anteil invasiv beatmeter Covid-19-PatientInnen 59,56 % Intensivbetten aktuell belegt 22.326 Intensivbetten aktuell frei 4.952 Notfallreserve Intensivbetten in Deutschland 11.671

Quelle: Intensivregister (DIVI) des Robert Koch Instituts (RKI) aus Berlin

Update vom 8. Dezember, 21.40 Uhr: Wegen Corona: Müssen die Deutschen an Weihnachten auf größere Familientreffen verzichten? Jens Spahn* äußert sich in der ARD unmissverständlich.

Corona-Pandemie in Deutschland: Christian Drosten für harten Lockdown an Weihnachten

Update vom 8. Dezember, 19.45 Uhr: Christian Drosten hat sich entschieden für einen harten Corona-Lockdown in Deutschland zwischen dem 24. Dezember und dem 10. Januar ausgesprochen.

„Es ist schon so, dass wir jetzt unbedingt etwas tun müssen“, sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité im „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. Laut Drosten drohe „Ende Januar und über den gesamten Februar hinaus“ ein Lockdown mit massiven Folgen für die Wirtschaft, wenn jetzt nicht nachreguliert werde.

Der Experte warnte ferner vor einem Anstieg der Covid-19-Fallzahlen, würden die Corona-Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und die Feiertage nicht verschärft. Drosten hatte in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina mitgewirkt, in der der Politik ein „harter Lockdown“ empfohlen wird. Schon ab dem 14. Dezember sollten strenge Kontaktbeschränkungen greifen.

Bis zum 10. Januar solle „in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen“, hieß es in dem Papier. Drosten benannte im NDR die Stellungnahme als „deutliche und letzte Warnung der Wissenschaft“.

+ Coronavirus in Deutschland: Lockdown statt Lockerung - die Zahlen explodieren in einigen Regionen (Symbolfoto). © Oliver Berg/dpa

Corona-Pandemie in Deutschland: Jetzt müssen auch die Glühweinstände wegen Covid-19 schließen

Erstmeldung vom 8. Dezember: München/Berlin - Vorweihnachtliche Zeiten sehen wohl anders aus. Nach den meisten Weihnachtsmärkten sind jetzt die Glühweinstände dran.

Hier tummeln sich Menschen und Viren. Alkohol unter freiem Himmel ist in Bayern und Baden-Württemberg bald tabu. In Mecklenburg-Vorpommern ist ab sofort (Dienstag, 8. Dezember) der Ausschank von alkoholischen Getränken wie etwa Glühwein in der Öffentlichkeit verboten.

Sachsen zieht die Notbremse und kehrt als erstes Bundesland zu einem harten Lockdown zurück. Ab Montag werden Schulen, Kindergärten, Horte und große Teile des Handels geschlossen, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag ankündigte.

Corona in Deutschland - Lockdown light hat nichts gebracht

Der Lockdown light hat offenbar nichts gebracht. Seit November sind Bars, Restaurants, Kinos und Fitnessstudios geschlossen. Der Verzicht hat leider keinen Effekt gezeigt. Ein harter Lockdown soll es richten. Die Infektionszahlen in der zweiten Corona-Welle* sind einfach zu hoch. Die Wissenschaftsakademie Leopoldina plädierte zuvor zu einem bundesweiten harten Lockdown ab Heiligabend. „Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten.“

Corona in Deutschland: Infektionszahlen - große Unterschiede in den Bundesländern

Beim Infektionsgeschehen gibt es in den Bundesländern große Unterschiede. Corona-Hotspots sind als dunkelrote Flecken oder gar pink auf dem Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) markiert.

Mit 319 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen* hat Sachsen mit Abstand den höchsten Wert, gefolgt von Thüringen (183) und Bayern (177). In Sachsen-Anhalt und Brandenburg nimmt die 7-Tage-Inzidenz, laut RKI leicht zu. Die niedrigsten Werte haben demnach Mecklenburg-Vorpommern (52), Schleswig-Holstein (54) und Niedersachsen (76). Auch in

Für ganz Deutschland gibt das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 147 an. Ein Höchstwert. Zu Beginn des Teil-Lockdowns im November waren es um die 120 gewesen. Zur Erinnerung: Im Sommer legten Bund und Länder einen kritischen Corona-Schwellwert von 50 fest, damit Gesundheitsämter Infektionsketten wieder nachverfolgen können.

Bundesland * ausgewählte 7-Tage-Inzidenz (RKI - Datenstand vom 8. Dezember, 0 Uhr) Sachsen 319 Thüringen 183 Bayern 177 Sachsen-Anhalt 122,2 Brandenburg 108,3 Niedersachsen 76 Schles­wig-Holstein 54 Mecklenburg-Vorpommern 52

Corona in Deutschland - RKI meldet die aktuellen Fallzahlen

Trotz Lockdown light sind 14.054 neue Corona-Fälle und 423 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Auf einer Intensivstation müssen derzeit 4.255 (Vortag: 4.179) Covid-19-Patienten behandelt werden. 2.539 davon werden künstlich beatmet (Vortag: 2.513).

Bisher haben sich in Deutschland 1.197.709 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

Seit Beginn der Corona-Pandemie starben 19.342 Infizierte.

In einigen Wochen könnten erste Impfstoffe gegen das Coronavirus da sein. Jedoch nicht genug für alle Impfwillige. Am Montag legte die zuständige Kommission (STIKO) genauere Vorschläge für eine Reihenfolge vor. (ml) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks