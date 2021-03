Corona in Deutschland: Massenausbruch auf Werft - Experte mit „Pulverfass“-Prognose zu Ostern

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland immer schneller aus. Während in Bremen offenbar ein Massenausbruch registriert wurde, prognostiziert ein Experte: „Das ist ein Pulverfass“.

Das Coronavirus breitet sich wieder schneller in Deutschland aus.

Seit Tagen steigen die Infektionszahlen, nun wurde ein Massenausbruch registriert.

Ein Experte sieht das Land bereits auf einem „Pulverfass“ sitzen.

Saarbrücken - Die Corona-Pandemie* nimmt in Deutschland wieder an Fahrt auf, die aktuellen Infektionszahlen steigen rapide an. Während Angela Merkel noch am Sonntag im TV vor einer weiteren Zuspitzung gewarnt hatte, ist sich der Saarbrücker Pharmazie-Professor Thorsten Lehr sicher: „Das ist ein Pulverfass, auf dem wir sitzen“. Grund für die drohende Eskalation: die sich immer rascher ausbreitende britische Corona-Mutation.

Corona in Deutschland: Wird Ostern zum Superspreader-Event?

Während das Weihnachtsfest ebenfalls im Verdacht stand, möglicherweise zu einem Superspreader-Event werden zu können, scheint die sich seit einigen Wochen schnell ausbreitende Corona-Mutation* genau dieses Szenario für Ostern wahr werden zu lassen. Geht es nach dem Wissenschaftler, wird sich die inzwischen vorherrschende Virus-Variante B.1.1.7 vor allem in Familien in Deutschland ausbreiten. Auch die aktuell stark ansteigenden Infektionszahlen würden die dynamische Situation noch einmal beschleunigen.

Corona in Deutschland: Experte zieht Bilanz - „keine Entwarnung“

Anders als Ende 2020 seien zwar inzwischen viele Menschen aus der besonders gefährdeten hohen Altersgruppe geimpft. Allerdings liege der Anteil bei den Über-70-Jährigen erst bei gut einem Viertel, sagte Lehr. „Bis die Wirkung richtig einsetzt, dauert es auch ein paar Wochen.“ Daher könne hier noch keine Entwarnung gegeben werden. „Wir haben also ein bisschen Entschärfung durch die Impfung, aber eine Verschärfung durch die Mutanten“, bilanzierte er.

Der Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes verantwortet einen Covid-19-Simulator, der Vorhersagen der Corona-Infektionen* samt Krankenhausbettenbelegung, intensivmedizinischer Behandlung, Beatmung und Todesraten in den

einzelnen Bundesländern und die Abschätzung von nicht-pharmazeutischen Interventionen ermöglichen soll.

Corona in Deutschland: Offenbar Massenausbruch auf der Bremer Lürssen-Werft

Dass sich die britische Virus-Mutante schneller als die ursprüngliche Virus-Version verbreitet, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits mehrfach gezeigt. Nicht selten sorgte die Mutante aus diesem Grund auch für Massenausbrüche. Ein solcher ereignete sich nun offenbar auf der Bremer Lürssen-Werft. Wie Radio Bremen berichtet, sollen sich aktuell 105 Beschäftigte mehrerer Unternehmen infiziert haben, fast ausschließlich mit der britischen Mutation.



Lürssen kommentierte die Anzahl der Infizierten und den Nachweis der Mutante am Montag nicht, bestätigte aber, dass es am Bremer Werftstandort mehrere positive Covid-19-Tests gegeben habe. Das Gesundheitsamt habe daraufhin rund 1000 Menschen, die im betroffenen Bereich gearbeitet haben, getestet. Die positiv Getesteten würden nun von den Behörden unter Quarantäne gestellt. Der Werftbetrieb werde jedoch fortgeführt - „unter Einhaltung unserer Präventionsmaßnahmen und im Rahmen unseres Hygienekonzepts“, wie es hieß. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA