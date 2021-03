Corona in Deutschland: Intensivmediziner fordern Lockdown-Verschärfung - Warnung vor „rasantem Anstieg“

Wird der Lockdown durch die Beratungen von Bund und Ländern beim Corona-Gipfel verschärft? Intensivmediziner fordern einheitliche und verständliche Maßnahmen.

Die Infektionszahlen und die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigen weiter an. (siehe Erstmeldung)

Am Montag, 22. März, beraten Bund und Länder im Rahmen des Corona-Gipfels über das weitere Vorgehen.

Intensivmediziner warnen vor einem rasanten Anstieg der Patientenzahlen und fordern Verschärfungen. (siehe Update vom 22. März, 8.30 Uhr)

Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 22. März, 8.30 Uhr: Nach den ersten vorsichtigen Lockerungen in der Pandemie ist die Zahl der Corona-Patienten auf Deutschlands Intensivstationen wieder angestiegen. Mit mehr als 3000 belegten Betten liegt die Belastung im Moment erneut so hoch wie zu den Spitzenzeiten der ersten Welle im Frühjahr 2020. Das geht aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervor.

„Wir starten jetzt auf den Intensivstationen in die dritte Welle und das auf einem sehr hohem Niveau. Davor hatten wir bereits Ende Februar gewarnt und das bereitet uns große Sorgen“, erklärte DIVI-Präsident Gernot Marx. Nach DIVI-Daten wurden am Sonntag 3056 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen behandelt. „Wir erwarten in den nächsten Wochen einen rasanten Anstieg der Patienten, da die Welle der Intensivpatienten immer zwei bis drei Wochen der Infektionswelle nachrollt“, ergänzte er. Es lasse sich daher erst für die Zeit ab Mitte April etwas an den Zahlen ändern.

Corona-Gipfel in Deutschland: Zahl der Intensivpatienten steigt - Intensivmediziner warnen

„Ich erwarte von den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, dass sie sich an diesem Montag auf bundesweit einheitliche und ganz einfache Verschärfungen einigen“, erklärte Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters, der Rheinischen Post. Er forderte eine Rückkehr zu einem strengeren Lockdown wie Anfang März und die Schließung von Schulen und Kitas bis ausreichende Testmöglichkeiten vorliegen. Zudem sollen Kontaktmöglichkeiten „massiv“ beschränkt werden. Das derzeitige Tempo der Ansteckungen werde ansonsten „im April bis Mai für eine Überlastung der Intensivstationen sorgen“.

Am Morgen des Corona-Gipfels meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 7709 Corona-Neuinfektionen und 50 neue Todesfälle innerhalb eines Tages. Am Montag vor einer Woche hatte das RKI noch 6604 Neuinfektionen und 47 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die 7-Tage-Inzidenz ist ebenfalls erneut angestiegen. Am Montag lag der Wert laut RKI bundesweit bei 107,3 - und damit höher als am Vortag (103,9).

Corona-Gipfel in Deutschland: Verschärfung des Lockdowns droht

Erstmeldung vom 22. März: Berlin - Seit einem Jahr zieht sich die Corona-Pandemie* bereits hin, ein Ende des Lockdowns ist bislang nicht abzusehen. Nachdem die Infektionszahlen in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts in den vergangenen Tagen erneut stark angestiegen waren, sogar die kritische Inzidenz überschritten wurde, könnte eine erneute Verschärfung des Lockdowns beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Montag, 22. März, beschlossen werden. Geht es nach einer Umfrage, dürfte die Mehrheit der Bürger Deutschlands davon nicht begeistert sein.

+ Wird der Lockdown in Deutschland erneut verlängert? (Symbolbild) © dpa / Andreas Arnold

Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur herausgefunden hat, soll die klare Mehrheit der Deutschen trotz rapide steigender Corona-Infektionszahlen* gegen eine erneute Verschärfung des Lockdowns sein.

Corona-Gipfel in Deutschland: Umfrage mit deutlichem Ergebnis

In der Umfrage sprachen sich kurz vor der Bund-Länder-Konferenz zur Pandemie-Bekämpfung* an diesem Montag nur 30 Prozent dafür aus, die Einschränkungen zur Kontaktvermeidung wieder auszuweiten. 23 Prozent sind hingegen für eine Beibehaltung der noch bis zum 28. März geltenden aktuellen Maßnahmen, 22 Prozent sind sogar für eine Lockerung. 15 Prozent befürworten ein Ende aller Einschränkungen der Freiheitsrechte. Zehn Prozent machen keine Angaben.



Die repräsentative Umfrage unter 2059 Personen wurde vom vergangenen Dienstag bis Donnerstag durchgeführt. Den harten Lockdown mit Schließung vieler Geschäfte, Restaurants, Hotels, Sportstätten und Kultureinrichtungen gibt es nun schon seit mehr als drei Monaten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am 3. März eine Öffnungsstrategie beschlossen, die sich an den Infektionszahlen orientiert. Seitdem sind die Zahlen aber in die Höhe geschnellt. Beim Corona-Gipfel am Montag soll nun geklärt werden, wie es ab dem 28. März weitergehen soll.

Corona-Gipfel in Deutschland: Wird die Gastronomie endlich wieder geöffnet?

Dabei soll es auch um das Gastgewerbe gehen, das in der Öffnungsstrategie bisher kaum berücksichtigt wurde. In einer Woche

beginnen in den meisten Bundesländern die Osterferien und die schwer angeschlagene Branche dringt auf Klarheit. Laut YouGov ist eine Mehrheit von 52 Prozent der Befragten dafür, Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben die Öffnung unter bestimmten Auflagen wie beispielsweise Hygiene- oder Abstandsregeln wieder zu erlauben. 14 Prozent sind sogar für eine Öffnung ohne Bedingungen. Nur 25 Prozent der Befragten meinen, die Hotels sollten auch in den Osterferien geschlossen bleiben. 9 Prozent machten keine Angaben.



Sogar zwei Drittel der Befragten wünschen sich eine Öffnung von Restaurants, Biergärten, Kneipen und Cafés. 32 Prozent sagen, nur im Außenbereich sollten unter bestimmten Auflagen zu Ostern wieder Gäste bewirtet werden können. Weitere 34 Prozent sind dafür, auch den Innenbereich zu öffnen. 11 Prozent wollen den Gastwirten die Öffnung ohne Auflagen erlauben. Nur 16 Prozent sagen, Restaurants und Kneipen sollten geschlossen bleiben.

Corona-Gipfel in Deutschland: Kanzlerin Merkel deutet bereits Verschärfung der Massnahmen an

Dass weitreichende Lockerungen beschlossen werden, scheint jedoch unwahrscheinlich. Kanzlerin Merkel hat die Bevölkerung bereits auf Verschärfungen des Lockdowns eingestellt. Sie wies am Freitag auf die von Bund und Ländern vereinbarte „Notbremse“ ab 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen hin „Und wir werden leider auch von dieser Notbremse Gebrauch machen müssen“, sagte die CDU-Politikerin. Am Montag lag die Inzidenz bei 107,3 - nach einem Wert von 103,9 am Vortag.

Wann endet der Lockdown endlich? Geht es nach Biontech-Gründer Ugur Sahin* könnte das noch eine Weile dauern. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA