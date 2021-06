Corona in Deutschland: Fünf Regionen dürfen sich schon über die Nuller-Inzidenz freuen

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich zusehends. In fünf deutschen Kreisen liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 0. Der News-Ticker.

Corona* in Deutschland: Fünf Kreise verzeichnen eine 7-Tage-Inzidenz. von 0.

Mehr als jeder Vierte in Deutschland ist bereits vollständig gegen Corona* geimpft (siehe Update vom 12. Juni, 11.41 Uhr).

Städtetag und Hausärzte sind sich uneins über die aktuelle Rolle der Impfzentren (siehe Update vom 12. Juni, 12.01 Uhr).

Update vom 12. Juni, 12.01 Uhr: Ende September sollen nach aktuellem Plan die Impfzentren in Deutschland schließen. Aber wäre das klug? Über diese Frage wird gerade diskutiert. „Anstatt die Impfzentren künstlich am Leben zu erhalten, sollte die Politik ihre Energie lieber in eine sinnvolle Planung der Impfstoffbereitstellung für die Auffrischungsimpfungen stecken“, sagte Hausärzteverbandschef Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Es sei „mehr als fraglich, Strukturen aufrechtzuerhalten, von denen man immer wieder hört, dass die Kosten pro Impfung etwa zehnmal so teuer sind wie in den Praxen“, fügte Weigeldt hinzu.

Die Kommunen hingegen dringen trotz der Kosten auf einen Weiterbetrieb auch über den 30. September hinaus. Die Impfzentren seien - gerade, wenn demnächst mehr Impfstoff* geliefert wird - mit ihren großen Kapazitäten, „zu wichtig, um sie einfach abzuwickeln“, sagte Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Passauer Neuen Presse. Zudem starteten von dort aus die mobilen Impfteams zu Pflegeeinrichtungen und sozialen Brennpunkten.

Debatte um Weiterbetrieb der Corona-Impfzentren: „Wir haben Verträge geschlossen“

Dedy gab zu bedenken: „Die Impfzentren machen einen guten Job. Die Teams sind eingespielt“ - und warnte: „Sonst müssen die Städte sämtliche Impfaktivitäten zum 1. Oktober 2021 beenden.“

Der Städtetag mahnte auch zügige Entscheidungen von Bund und Ländern in dieser Sache an. „Wir haben Verträge geschlossen, die müssen bis Ende Juni gekündigt oder verlängert werden. Wenn hier der Schalter umgelegt ist, sind die Impfzentren bald zu - dann wohl endgültig“, sagte Dedy.

Corona in Deutschland: Mehr als jeder Vierte vollständig geimpft

Update vom 12. Juni, 11.41 Uhr: Mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland* sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das Bundesgesundheitsministerium* und das RKI (siehe Erstmeldung) gaben die Impfquote am Samstag mit 25,7 Prozent an. In konkreten Zahlen bedeutet das 21.350.096 Menschen.

Die Quote der Erstimpfungen betrug dem Lagebericht zufolge 48,1 Prozent. In den Bundesländern Bremen, Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ist bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Am niedrigsten ist die Quote in Sachsen mit 43 Prozent.

Corona: RKI meldet für Deutschland bundesweite Inzidenz von 18,3

Unsere Erstmeldung vom 12. Juni: Berlin - Eine Inzidenz von Null! Die Kreise Prignitz (Brandenburg), Tirschenreuth (Bayern), Pirmasens (Rheinland-Pfalz), Plön und Neumünster (beide Schlewsig-Holstein) können sich an diesem Samstag freuen. Sie unterschreiten aktuell den bundesweiten Wert von 18,3. In der numerischen Auflistung des RKI*-Dashboards sind sie die Schlusslichter, in diesem Fall also die Ersten.

Mit 18,3 ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz* bei den Corona-Neuinfektionen aber auch weiter gesunken (Vorwoche: 26,3). Das RKI meldete am Samstagmorgen 1911 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, sowie weitere 129 Todesfälle an oder mit Covid-19*. Am vergangenen Samstag waren knapp 2300 Neuinfektionen gezählt worden.

RKI meldet neue Corona-Zahlen für Deutschland: R-Wert weiterhin unter 1

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt nach RKI-Angaben mittlerweile bei 3.713.480. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der insgesamt registrierten Todesfälle stieg auf 89.816.

Der bundesweite 7-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 0,83 (Vortag: 0,79). Liegt dieser Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Corona steht auch groß auf der Agenda des aktuellen G7-Gipfels. Die Mitgliedsstaaten setzen an diesem Samstag ihre Beratungen im englischen Cornwall fort. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich ein Mitglied der Vorausdelegation aus Deutschland* vorsorglich in Isolation begeben hat, nachdem in einem Hotel in dem Ort St. Ives mehrere Corona-Fälle bekannt geworden sind.

Auf die Anreise von Angela Merkel* (CDU*) hatte das keine Auswirkung. Die Bundeskanzlerin diskutiert dort bis einschließlich Sonntag mit ihren Kollegen aus Großbritannien, den USA, Frankreich, Italien, Japan und Kanada. Themen sind neben den Folgen der Pandemie* der Klima- und Artenschutz und die Stärkung der Demokratie. (AFP/dpa/frs)