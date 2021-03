Pressekonferenz von Jens Spahn und RKI im Live-Ticker: Wie tief steckt Deutschland in der dritten Corona-Welle?

Freitagsritual: Jens Spahn und das RKI sprechen vor der Hauptstadtpresse über die Coronavirus-Pandemie in Deutschland - hier im Live-Ticker.

München/Berlin - „Immer wieder freitags kommt die Erinnerung“. Es ist nicht nur der Refrain eines bekannten Liedtextes. Es ist in der Corona-Krise* in Deutschland vielmehr schon ein Ritual: Immer freitags treten (der mittlerweile scharf kritisierte) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)* sowie ein Vertreter des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI)* vor die Hauptstadtpresse und stehen Rede und Antwort im Kampf um die Eindämmung des heimtückischen Coronavirus*.

Gesprächsbedarf gibt es reichlich: Die Corona-Impfungen kommen weiter nur zäh voran, laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) waren - Stand 24. März - 4,3 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Virus geimpft. In Zahlen: 3.603.619 Menschen, was bei rund 83 Millionen Einwohnern nach wie vor überschaubar ist.

Ein weiterer Punkt: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden* in Deutschland lag am Donnerstag (25. März) bei hohen 22.657. Das bedeutete im Vergleich zum Dienstag eine Zunahme von mehr als 15.000 registrierten täglichen Fällen. Was das jetzt bedeutet. Was geplant ist, was nicht. Und wie tief die Bundesrepublik bereits in der dritten Corona-Welle steckt.

Antworten werden aus Berlin erwartet. Verfolgen Sie die obligatorische Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)* und RKI-Chef Lothar Wieler an diesem Freitag (26. März) ab 10 Uhr hier im Live-Ticker.