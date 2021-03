Corona in Deutschland: Lockerungen? Intensivmediziner schlagen Alarm und fordern erneuten Lockdown

Während erste Corona-Lockerungen den Rückweg zur Normalität in Deutschland ebnen, fordern Intensivmediziner die sofortige Rückkehr in den Lockdown.

Berlin - Das Coronavirus bestimmt noch immer die Schlagzeilen in Deutschland, trotz der Lockerung vieler Maßnahmen. Während Deutschland dadurch seit einigen Tagen einen Schritt zurück zur Normalität wagt, rechnen Experten bereits seit geraumer Zeit mit einem Rückschlag - der dritten Welle. Nun sprechen sich auch Deutschlands Intensivärzte für einen erneuten Lockdown aus.

Corona in Deutschland: Intensivmediziner fordern sofortige Rückkehr in den Lockdown

Grund für die Forderung: die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland. Statt Lockerungen der Maßnahmen fordern die Experten nun dringend eine sofortige Rückkehr in den Lockdown. „Von den Daten, die wir jetzt haben und sehen und mit dem Durchsetzen

der britischen Mutante, würden wir sehr stark dafür plädieren, jetzt sofort wieder in einen Lockdown zu gehen, um einfach eine starke dritte Welle zu verhindern“, sagte der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, am Montag im rbb-Sender Radioeins. DIVI ist die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.



Karagiannidis sagte, er hoffe sehr, dass die Länder die beschlossene Notbremse eines Inzidenzwerts von 100 durchsetzen. Bund und Länder hatten beim Corona-Gipfel eine Rückkehr in den Lockdown vereinbart, wenn in einer Region die Zahl der Neuinfektionen wieder die Marke von 100 pro 100 000 Einwohnern in 7 Tagen erreicht. Doch gegen genau diese Empfehlung sträubt sich aktuell eine Stadt in Deutschland. Trotz Inzidenz über 100 bleiben hier die Läden* aktuell noch offen.

Corona in Deutschland: Experte prognostiziert extremes Szenario

„Ansonsten würden wir jetzt noch einmal 5000, 6000 Patienten auf der Intensivstation sehen“, verdeutlicht Karagiannidis. „Man sieht sehr deutlich, dass wir sehr schnell jetzt wieder in steigende Intensivzahlen geraten werden, sofern wir dem Virus jetzt die Möglichkeit dazu geben.“ Derzeit sind rund 2800 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung.



Der Experte geht sogar noch weiter und verdeutlicht, dass die aktuellen Lockerungen der Maßnahmen eine dritte Welle sogar noch beschleunigen könnten. „Wir gewinnen auch nicht viel, wenn wir jetzt die nächsten ein, zwei Wochen offen lassen, weil wir ganz schnell auf einem hohen Niveau ankommen und es auf dem hohen Niveau doppelt so schwierig sein wird, von den Zahlen wieder herunter zu kommen“, warnt der Experte weiter. Wichtig sei es, nun die über 50- und über 60-Jährigen schnell zu impfen. Dann würden auch weniger Menschen mit Covid-19 schwer krank.

Corona in Deutschland: Personal auf Intensivstationen unter besonders hoher Belastung

Besonders betroffen von den Auswirkungen der Pandemie sei das Personal in den Einrichtung. Die Belastungen für das Personal auf den Intensivstationen sei ohne Unterbrechung sehr hoch, diese steige nun sogar noch weiter. Es gelte, sich in den Sommer zu retten, sagte Karagiannidis, der selbst Arzt an einer Kölner Lungenklinik ist. Einen positiven Effekt der aktuellen Maßnahmen begrüsse der Experte jedoch. Da aktuell umfangreich getestet werde, könnten wahrscheinlich rund 50 bis 60 Prozent der Infektionsfälle entdeckt werden.

Währenddessen wurde die Reisewarnung für Mallorca* aufgehoben, viele Urlauber machen sich bereits auf den Weg auf die Urlaubsinsel. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA