Bundes-Inzidenz sinkt weiter - CDU-Politiker für Aufhebung aller Corona-Beschränkungen ab 20er-Inzidenz

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken weiter. Der CDU-Spitzenkandidat aus Thüringen fordert die Aufhebung aller Beschränkungen ab einer Inzidenz von 20.

Die Corona-Infektionszahlen* in Deutschland gehen weiter zurück.

Der CDU-Spitzenkandidat aus Thüringen hat sich für die Aufhebung aller Maßnahmen ab einer Inzidenz von 20 ausgesprochen.

Berlin - Der positive Trend der vergangenen Tage und Wochen setzt sich auch am Freitagmorgen fort. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages 3165 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 86 neue Todesfälle verzeichnet. Im Vergleich zum Freitag vor einer Woche (28. Mai) ein deutlicher Rückgang der Zahlen: damals waren es insgesamt 7380 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus* und 192 Tote.

Corona in Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 30

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz* ist ebenfalls erneut gesunken. Laut RKI lag der bundesweite Wert am Freitagmorgen bei 29,7 (Vortag: 34,1; Vorwoche: 39,8). In ganz Deutschland weist inzwischen nur noch ein Landkreis eine Inzidenz über 100 auf, dem Wert für die Bundes-Notbremse. Der Landkreis Hildburghausen in Thüringen hat laut RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 115,5.

Wegen der entspannteren Corona*-Lage gilt für Deutschland seit dieser Woche erstmals nach rund sechs Monaten wieder eine mildere Risikobewertung. Die Gefahrenlage wurde von „sehr hoch“ auf „hoch“ herabgestuft. Für Gastronomie, Tourismus und Kulturleben werden gleichzeitig wieder erste Lockerungen möglich.

Corona in Deutschland: CDU-Politiker fordert Aufhebung aller Maßnahmen ab Inzidenz von 20

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen, Mario Voigt, hat sich nun für eine komplette Aufhebung aller Corona-Beschränkungen bei entsprechender Infektionslage ausgesprochen.

+ Mario Voigt, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen, ist für die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen ab einer Inzidenz von 20. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

„Spätestens ab einem Inzidenzwert von 20 müssen wir alle Corona-Beschränkungen streichen“, forderte Voigt in einem Gespräch mit der Bild. „Wir dürfen den Menschen in Deutschland nicht mit unnütz gewordenen Maßnahmen den Sommer vermiesen“, betonte der CDU-Politiker. Es sei an der Zeit, „endlich den Menschen was zuzutrauen“, forderte Voigt weiter. (ph/dpa/afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

