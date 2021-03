Corona in Deutschland: RKI-Epidemiologe mit klarer Prognose zu Oster-Lockdown

Ein Epidemiologe des RKI prognostiziert, dass der Oster-Lockdown einen deutlichen Einfluss auf die Sieben-Tages-Inzidenz und die Neuinfektionen haben könnte. Derweil steigen die Zahlen weiter.

Die Infektionszahlen und die Sieben-Tages-Inzidenz in Deutschland steigen ungebremst an.

Der nun verhängte Oster-Lockdown vom 1. bis 5. April könnte erfreuliche Effekte haben.

Davon geht Dirk Brockmann, Epidemiologe des Robert Koch-Instituts, aus.

Berlin - Der Epidemiologe Dirk Brockmann vom Robert Koch-Institut* (RKI) hält die Verschärfung der Corona-Maßnahmen über Ostern für wirksam. „Das könnte nach meiner Ansicht einen sehr positiven Effekt haben, weil eine ganze Reihe von Tagen dann quasi Ruhetage sind, also Sonntage“, sagte Brockmann am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk. Schon beim „Wellenbrecher“ im Frühjahr habe sich gezeigt, dass viele Menschen ihre Aktivitäten runtergefahren hätten. „Und das hatte dann (...) ein, zwei Wochen später einen sehr starken Effekt auf die Fallzahlen, weil sehr viel weniger Kontakte stattfinden“.

Laut Beschluss von Bund und Ländern soll von Gründonnerstag bis Ostermontag - also vom 1. bis 5. April - deutschlandweit das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben weitgehend heruntergefahren werden, um die dritte Welle der Corona-Pandemie* zu brechen. Nur am Karsamstag (3. April) soll demnach der Lebensmittelhandel geöffnet bleiben.

Corona in Deutschland: Gesamtes Land erlebe „exponentiellen Anstieg“ - Infektionen steigen erneut stark an

„Natürlich werden sich diese Maßnahmen positiv darauf auswirken, aber wie stark, das lässt sich nur sehr, sehr schwer berechnen“, sagte Brockmann. In Deutschland erlebe man gerade einen „exponentiellen Anstieg“ der Infektionszahlen, „bei dem sich die Fallzahlen alle zwei Wochen etwa, vielleicht sogar noch auf einer kürzeren Skala verdoppeln“, betonte Brockmann. Ohne weitere Maßnahmen zu Ostern könne es unter diesen Voraussetzungen in Deutschland bis zu 60.000 Neuinfektionen jeden Tag geben.

Nach Zahlen des RKI vom Dienstag haben die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 7485 Neuinfektionen gemeldet, rund 2000 mehr als vor einer Woche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 250 neue Todesfälle verzeichnet, auch das waren nun mehr als vor einer Woche, nämlich ein Plus von 12. Der Inzidenzwert* der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg weiter und lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 108,1 - etwas höher als am Vortag (107,3).

Coronavirus in Deutschland: RKI-Epidemiologe fordert systematische Teststrategien

„Alles was Kontakte reduziert bringt ja was“, sagte Brockmann auf die Frage nach der Wirksamkeit von den unter anderem in dem Beschluss genannten Ausgangsbeschränkungen* und verschärften Kontaktbeschränkungen im Rahmen der „Notbremse“. „Ganz wichtig sind aber in meinen Augen, dass gerade in den Betrieben systematische Teststrategien* gemacht werden“, betonte der Epidemiologe. (dpa/fmü) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

