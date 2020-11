Trotz Corona-Lockdown keine Trendumkehr: RKI meldet neuen Rekordwert für Deutschland - 260 weitere Tote

Die Corona-Lage in Deutschland bleibt angespannt. Der Lockdown zeigt in der Coronavirus-Pandemie bisher keine Wirkung - gemessen an den Neuinfektionen. Der News-Ticker.

Corona in Deutschland: Die Fallzahlen sind auch im Lockdown Light konstant hoch.

Künftig soll ein Infektionsschutzgesetz konkrete Vorgaben für die vor allem von den Ländern verhängten Corona-Maßnahmen machen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete nun einen neuen Höchstwert an täglichen Neuinfektionen (Update vom 20. November, 6.42 Uhr).

Dieser News-Ticker wird ständig aktualisiert.

Update vom 20. November, 11.19 Uhr: Türgriffe, Haltestangen und Armlehnen sind Oberflächen, die viele ÖPNV-Kunden in der Corona-Pandemie* meiden. Zu Recht? Das Bundesverkehrsministerium unter Andreas Scheuer (CSU*) will nun mögliche Ausbreitungswege des Erregers noch tiefgehender untersuchen lassen - und zwar auf breiter Basis.

Ein Forscherteam vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik soll in Bussen und Bahnen, an Bahnhöfen und an Haltestellen Proben von Viren und Mikroorganismen in der Luft nehmen und auswerten, sowohl im Nah-, als auch im Fernverkehr. Das Projekt soll bis Frühjahr 2021 laufen.

„Fahrgäste und Personal sind in Bus und Bahn sicher unterwegs“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU*) am Freitag. Viele wissenschaftliche Studien hätten gezeigt, dass es im ÖPNV kein erhöhtes Infektionsrisiko gebe, und verwies auf das seit Ende April geltende Hygiene- und Schutzmaßnahmen mit Maskenpflicht, Lüftungskonzepten und stärkerer Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Haltestellen.

+ Auch im ÖPNV in der Corona-Pandemie Pflicht: ein Mund-Nasen-Schutz © Bernd Thissen/dpa

Update vom 20. November, 10.45 Uhr: Laut RKI sind die Corona-Infektionszahlen in Deutschland weiterhin „viel zu hoch“. Eine Münchnerin war an Covid-19 erkrankt, und hat der tz* jetzt von ihren Erfahrungen mit Langzeitfolgen berichtet*.

Trotz Corona-Lockdown keine Trendumkehr: RKI meldet neuen Rekordwert für Deutschland

Update vom 20. November, 6.42 Uhr: Wie befürchtet, haben die täglichen Corona-Neuinfektionen während des Teil-Lockdowns (siehe vorheriges Update) in Deutschland mit 23.648 Fällen einen neuen Rekordstand erreicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen mehr als tausend Fälle mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg den Angaben zufolge um 260 auf insgesamt 13.630.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des RKI 879.564 Infektionen registriert. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 579.100. Bei den Bund-Länder-Beratungen mit Kanzlerin Merkel am 25. November soll es auch um eine mögliche Verlängerung des Teil-Lockdowns gehen.

+ RKI-Präsident Lothar Wieler beim jüngsten Pressebriefing zur Corona-Lage in Deutschland. © Tobias Schwarz / various sources / AFP

Trotz Corona-Lockdown: Neu-Infektionen in Deutschland erreichen offenbar fast wieder Höchststand

Update vom 19. November, 21.30 Uhr: Der neuerliche Lockdown zeigt in Deutschland gemessen an den Corona-Neuinfektionen bisher keine Wirkung. Die Politik und das Robert-Koch-Institut (RKI) mahnen zu Geduld, erklären, dass sich der Effekt erst zeitversetzt messen lasse.

Medienberichte: Corona Neu-Infektionen in Deutschland fast wieder auf Höchststand

Doch die Zahlen vom Donnerstag sind ernüchternd. Wie FOCUS Online und n-tv.de übereinstimmend berichten, wurden von den Gesundheitsämtern bundesweit 23.151 neue Covid-19-Infektionen registriert. Beide Nachrichtenportale berechnen die Zahlen aus Angaben der Behörden. Die offiziellen Zahlen des Berliner RKI werden für Freitagmorgen erwartet.

Der bisherige Höchststand an Corona-Neuinfektionen war am vergangenen Freitag (13. November) gemessen worden. Damals wurden 23.542 neue Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden registriert. Jetzt gehen die Zahlen wieder hoch - trotz Lockdowns. Zum Beispiel auch im Nachbarland Österreich hat dieser bislang kaum Wirkung entfaltet.

Corona-Pandemie in Deutschland: Krankenschwester teilt gegen Querdenker und Covid-19-Leugner aus

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Baden-Württemberg macht wegen der Corona-Zahlen Sorgen

Update vom 19. November, 19.50 Uhr: Baden-Württemberg macht in der Coronavirus-Pandemie weiter Sorgen.

In dem südwestdeutschen Bundesland sind innerhalb eines Tages nach Angaben des Landesgesundheitsamtes 3168 neue Corona-Infektionen registriert worden. Mehr als 3000 neu registrierte Covid-19-Fälle - das gab es in BaWü letztmals vor zwei Wochen.

Binnen 24 Stunden registrierte die Gesundheitsbehörde in Stuttgart, Stand Donnerstagnachmittag 16 Uhr, 36 weitere Coronavirus-Todesfälle.

Corona in Baden-Württemberg Covid-19-Fälle insgesamt seit Ausbruch der Pandemie 127.091 Corona-Tote im Bundesland 2404 Corona-Patienten auf Intensivstationen 409 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg 133,5

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Leipzig will bei Querdenken-Demo Corona-Regeln hart durchsetzen

Update vom 19. November, 18.45 Uhr: Sie gehören in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland mittlerweile zum Bild dazu: Die Corona-Leugner und Covid-19-Skeptiker, die sich unter anderem in der Initiative „Querdenken“ zusammengeschlossen haben.

Zwei Wochen nach der zeitweise völlig außer Kontrolle geratenen „Querdenken“-Demo in Leipzig rüstet sich die Stadt

jetzt für neue Kundgebungen. Stadt und Polizei kündigten ein hartes Durchgreifen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln an.

Corona-Pandemie in Deutschland: Bayern nennt Termine für Lockdown-Ende

Update vom 19. November, 17.48 Uhr: Am Montag ließen die 16 Ministerpräsidenten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihrem Corona-Papier eiskalt auflaufen. Aus Bayern kommen nach exklusiven Informationen des Münchner Merkur nun erste Vorschläge für die Beschlussvorlage der Länder für den Merkel-Gipfel am Mittwoch*.

Update vom 19. November, 14.48 Uhr: Auf den Intensivstationen in Deutschland steigt die Zahl der Covid-19-Patienten immens. Momentan müssen 3.592 Corona-Fälle (Vortag: 3.561) intensivmedizinisch behandelt werden, davon werden 2.084 (Vortag: 2.024) künstlich beatmet, wie aus den Daten der Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht. Experten rechnen mit weiteren Überweisungen von schwerkranken Corona-Patienten.

Update vom 19. November, 14.18 Uhr: In Nordrhein-Westfalen (NRW) machen immer mehr Kitas wegen Corona dicht. Ein Trend der sich deutlich an Zahlen ablesen lässt.

Corona in Deutschland: Steigt jetzt die Dunkelziffer?

Update vom 19. November, 11.35 Uhr: Steigt womöglich die Dunkelziffer, wenn nun neue Kriterien für Corona-Tests gelten? Das Robert-Koch Institut (RKI) nimmt an: in eher geringem Maße. Die Untererfassung von Infizierten sei nicht deutlich höher sei als vor einigen Wochen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag. Das könne man aus den verfügbaren Daten schließen.

Kürzlich sind die RKI-Empfehlungen an Ärzte, wer auf Sars-CoV-2 getestet werden soll, geändert worden (siehe Erstmeldung vom 19. November). Dies wurde auch mit der Zunahme von banalen Erkältungskrankheiten im Herbst und Winter begründet - es könne angesichts begrenzter Kapazitäten in den Laboren nun nicht jeder Patient mit Schnupfen getestet werden. Nun liegt ein besonderer Fokus auf Patienten mit Symptomen wie etwa Lungenentzündung oder Geruchs- und Geschmacksverlust.

RKI-PK zur Corona-Lage in Deutschland: Das Wichtigste in Kürze

Update vom 19. November, 11.09 Uhr: Das RKI-Pressebriefing von diesem Donnerstag (siehe heutige Updates) ist beendet. Im Folgenden die wichtigsten Aussagen von RKI-Präsident Lothar Wieler und RKI-Lagezentrum-Leiterin Ute Rexroth:

Die Corona-Lage in Deutschland sei nach wie vor „sehr ernst“ und die Fallzahlen „viel zu hoch“.

und die Fallzahlen „viel zu hoch“. Positiv sei, dass sich die Fallzahlen auf einem „hohen Niveau“ stabilisiert haben.

auf einem „hohen Niveau“ haben. Das RKI wisse aktuell allerdings nicht, ob es sich dabei um eine Trendwende handelt.

handelt. Die Zahlen der schweren Verläufe mit Covid-19 und der Intensivpatienten ist gestiegen.

mit Covid-19 und der ist gestiegen. Die Zahl der Todesfälle ist weiterhin sehr hoch.

Update vom 19. November, 10.59 Uhr: Viele Menschen überlegen, ob sie ihre Familie an Weihnachten wegen Pandemie überhaupt besuchen sollen. Könnte aber eine „Vorab-Quarantäne“ mehr Sicherheit geben, das Virus nicht zu verbreiten? „Natürlich ist das eine Möglichkeit“, beurteilt RKI-Chef Wieler diesen Vorschlag auf der PK in Berlin. Dass RKI appelliere grundsätzlich, sich selbst bei Verdacht vorsorglich zu isolieren. „Hohe Sicherheit“, kein Träger von Sars-CoV-2 zu sein, sei nach 14 Tagen ohne Risikokontakt gegeben: „Das ist nach jetzigen Stand ohne Testung der Zeitraum.“

Update vom 10.53 Uhr: Befeuern Corona-Demos das Infektionsgeschehen, möchte ein Journalist bei der PK wissen und hat dabei offenbar die Vorfälle in Berlin vom Wochenende im Kopf. Das RKI könne „solche Ereignisse“ nicht zuordnen, antwortet Lothar Wieler. Im Freien sei das Ansteckungsrisiko zwar geringer als in geschlossenen Räumen - konkrete Zahlen kann er dem Fragenden aber nicht geben.

+ RKI-Präsident Lothar Wieler (hier bei der entsprechenden PK in Berlin) möchte angesichts der Corona-Fallzahlen noch nicht von einer Trendwende sprechen. © Tobias Schwarz/AFP POOL/dpa

RKI zur Corona-Lage: Fallzahlen-Stabilisierung deutet auf wirksame Maßnahmen hin

Update vom 19. November, 10.42 Uhr: Als es bei der Corona-PK um mögliche Lockerungen geht, macht RKI-Chef Wieler keine falschen Hoffnungen: „Wie lange die Maßnahmen gelten, vermögen wir nicht zu sagen“, antwortet er auf Nachfrage. Bis zur Zulassung eines Impfstoffs blieben die „Mindestmaßnahmen“ - und zwar „für die nächsten Monate“ - das Einhalten der „AHA+L“-Regel.

Update vom 19, November, 10.33 Uhr: Warum ist sich das RKI sicher, dass Corona-Maßnahmen wirken? Präsident Wieler lässt sich bei der PK in Berlin von einer Journalisten-Nachfrage nicht beirren: „Das sehen wir daran, dass seit etwa zwei, drei Wochen die Fallzahlen nicht steigen, sie befinden sich auf einer Art Plateau“. Seit dem 2. November gilt in Deutschland der „Lockdown Light“. „Wir sind optimistisch, dass, wenn wir nächste Woche hier sitzen, dass die Fallzahlen dann heruntergegangen sind“, so Wieler.

Corona in Deutschland: RKI-Chef überrascht mit Quarantäne-Aussage

Update vom 19. November, 10.28 Uhr: „Die Zahlen sind immer noch viel zu hoch“, warnt Lothar Wieler angesichts des aktuellen Trends bei den Neuinfektionen (siehe Update von 10.08 Uhr) - und ist sich sicher: „Wir haben in Deutschland eine klare, gute Strategie.“ Besonders Risikogruppen müssten dabei geschützt werden. Das RKI habe im Ende Oktober ein Strategie-Update auf seiner Webseite publiziert, auf das Wieler nun ausdrücklich verweist.

Corona in Deutschland: RKI-Chef ändert Quarantäne-Strategie

Update vom 19. November, 10.15 Uhr: Jetzt übernimmt RKI-Präsident Lothar Wieler das Wort, und liefert schon bald etwas überraschend Klingendes zum Thema Corona-Quarantäne: „Menschen mit einer überstandenen, laborbestätigten Corona-Infektion müssen nicht mehr in Quarantäne, sobald sie einen Risikokontakt hatten“ - sie müssen sich aber selbst beobachten und testen lassen! Eine Quarantäne ist für Personen vorgesehen, bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie sich angesteckt haben. Beispielsweise nach einem engen Kontakt mit einem nachweislich bestätigten Corona-Infizierten. Überraschend kommt das schon. Bislang gingen Experten häufig davon aus, dass man auch als einstmals Infizierter erneut zum Träger werden kann.

Corona-Pressekonferenz: RKI sieht Wirksamkeit der AHA+L-Regel

Update vom 19. November, 10.08 Uhr: RKI-Lagezentrum-Leiterin Ute Rexroth eröffnet die PK mit der aktuellen Corona-Statistik für Deutschland: „Die Neuinfektionszahlen haben sich auf hohem Niveau stabilisiert“, resümiert sie - und geht bald auf den aktuell geltenden „Lockdown Light“ ein: „Wir denken, dass diese Zahlen ein Hinweis darauf sind, dass die Maßnahmen greifen. Das ist eine sehr gute Nachricht und zeigt uns, dass die Menschen sich an sie halten.“

Update vom 19. November, 9.57 Uhr: In wenigen Minuten beginnnt eine Pressekonferenz mit RKI-Leiter Lothar Wieler in Berlin. Wir berichten an dieser Stelle fortlaufend von der Online-Veranstaltung.

Corona in Deutschland: Neuinfektionszahl wieder gestiegen - Besonders eine Altersgruppe betroffen

Erstmeldung vom 19. November: Berlin - Eigentlich macht der Trend Hoffnung: Drei Tag in Folge waren die Corona-Neuinfektionen in Deutschland (im Vergleich zur Vorwoche) gesunken. Für den Mittwoch allerdings verzeichnete des Robert-Koch-Institut (RKI) wieder mehr als 20.000 Ansteckungen binnen 24 Stunden (konkret: 22.609 Fälle) - rund 5000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle mit Covid-19 beläuft sich laut RKI nun auf 13.370.

Was bei den jüngsten Zahlen aufhorchen lässt: Es gab zuletzt in Deutschland auch weniger Corona-Tests - eine Strategieänderung. Erst am Dienstag hatte der Virologe Hendrick Streeck vermutet, alleine dadurch „würde man wahrscheinlich bereits einen Rückgang der Neuinfektionszahlen erwarten“.

Anfang November wurden die Testkriterien verändert - es sollen nun insbesondere Menschen mit Symptomen untersucht werden. Zur Veranschaulichung: In der Woche vom 9. bis 15. November machten die Labore nach eigenen Angaben rund 1,26 Millionen PCR-Tests. In den beiden Kalenderwochen davor waren es jeweils mehr als 1,44 Millionen Tests gewesen.

Corona in Deutschland: Inzidenz steigt bei zwei Altersgruppen

Vergleicht man die Woche vom 9. bis 15. November mit der Vorwoche, so ist die Sieben-Tagen-Inzidenz laut RKI vor allem in den mittleren Altersgruppen zurückgegangen. Bei den über 70-Jährigen und bei den unter 20-Jährigen ist sie dagegen gestiegen.

Ob nun die Dunkelziffer steigt, ist nicht sicher. „Dies ist nicht zwingend der Fall. Es kann auch sein, dass inzwischen gezielter getestet wird“, vermutete der Epidemiologe Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. „Das wäre zu begrüßen.“

Lage auf den deutschen Intensivstationen: Rund 2000 Patienten werden aktuell beatmet

Auf den Intensivstationen, wo sich das Infektionsgeschehen erst zeitverzögert bemerkbar macht, ist nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) von einer Entspannung nichts zu sehen. Die Zahl der Patienten stieg auf 3561 Patienten (Stand Mittwochmittag, Vortag: 3517), davon wurden 57 Prozent beatmet. (AFP/dpa/frs)

Rubriklistenbild: © Tobias Schwarz / various sources / AFP