Corona in Deutschland: Bundesland senkt nun Impf-Alter - Lauterbach stellt bittere Öffnungs-Prognose

In Deutschland liegt der Corona-Inzidenzwert in einigen Regionen über der 100er-Marke „Notbremse“ für Lockerungen.

Lauterbach gibt sich skeptisch hinsichtlich anstehender Lockerungen.

Der Anteil der britischen Virus-Mutation B.1.1.7* bei den Neuinfektionen steigt ungebremst.

Update vom 6. März, 7.42 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz ist laut RKI in Deutschland auf 65,6 gestiegen (Vortag: 65,4). Außerdem teilte das Institut am Samstagmorgen mit, dass binnen eines Tages bundesweit 9557 Corona-Neuinfektionen sowie 300 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert wurden.

Update vom 5. März, 20.33 Uhr: Die Reproduktionszahl in Deutschland ist wieder über den kritischen Wert von 1 gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut in seinem Lagebericht von Freitag bekannt gab, beträgt der R-Wert im Sieben-Tages-Schnitt 1,04. Am Vortag hatte er noch 0,99 betragen. Liegt die Reproduktionszahl konstant unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Corona in Deutschland: Lauterbach - „Voraussetzung für Öffnungsschritte werden nie erreicht“

Update vom 5. März, 16.36 Uhr: Karl Lauterbach bezweifelt, dass es weitere Lockerungen in Deutschland geben wird. „Die Öffnungsschritte, die in dem Papier drin sind, werden zum größten Teil nie umgesetzt, weil die Voraussetzungen dafür - entweder stabile oder gar sinkende Fallzahlen - nie erreicht werden“, sagte der SPD-Gesundheitsexperte dem Sender n-tv. Die Antigentests kommen seiner Meinung nach zu spät*, um die Lockerungen vom Start der Öffnungen weg zu kontrollieren.

Über Lockerungen zu Ostern Anfang April wolle Lauterbach nicht spekulieren. „Aber ich glaube nicht, dass wir in den nächsten vier Wochen sinkende Fallzahlen oder gar nur stabile Fallzahlen sehen werden.“ Betriebe und Schulen könnten sicherer gemacht werden, wenn Antigenschnelltests in ausreichender Stückzahl zur Verfügung stünden. Auch der R-Wert könnte damit gesenkt werden. „Das würde die dritte Welle richtig abbremsen“, so der SPD-Politiker.

Corona in Deutschland: Bundesland senkt nun Impf-Alter - „Zweite Gruppe vollständig geöffnet“

Update vom 5. März, 15.54 Uhr: Thüringen impft ab sofort Menschen ab 70 Jahren. Ebenso könnten Polizei- und Ordnungskräfte, die etwa bei Demonstrationen einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt seien, sowie Soldaten, die im Ausland eingesetzt werden, jetzt eine Impfung erhalten, teilt das Ministerium am Freitag mit.

Mit den inzwischen zur Verfügung stehenden Impfkapazitäten könne die zweite Priorisierungsgruppe vollständig geöffnet werden, erklärte das Ministerium. Allein die Gruppe der 70- bis 80-Jährigen umfasst in Thüringen den Angaben zufolge rund 230.000 Menschen.

Corona in Deutschland - Inzidenzwert in Thüringen weiter gestiegen

In Thüringen liegt die 7-Tage-Inzidenz momentan bei 128,9 (Vortag 127,9), wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Thüringen ist damit das einzige Bundesland, das momentan den 100er-Schwellwert für Lockerungen überschreitet.

Update vom 5. März, 14.49 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum gemeinsamen Gedenken für die Opfer der Corona-Pandemie aufgerufen. „Das ist und das bleibt eine erschütternde, verstörende Dimension“, sagte Steinmeier bei einem Gespräch mit Hinterbliebenen im Schloss Bellevue in Berlin. Am 18. April soll in Berlin eine Gedenkfeier mit der Staatsspitze und Hinterbliebenen stattfinden. Viele der Opfer seien einsam gestorben.

Update vom 5. März, 13.15 Uhr: Die Kritik an den schleppenden Impfungen gegen das Coronavirus in Deutschland ist ungebremst. Ein Uni-Professor legt nun nach - und ein Arzt warnt vor mehr Toten durch den Corona-Lockdown*.

„Notbremse“ - Anzahl der Regionen mit 7-Tage-Inzidenz über 100er steigt

Update vom 5. März, 10.13 Uhr: Die „Notbremse“ müssen Regionen bei einer Inzidenz von über 100 ziehen. Das wurde auf dem Corona-Gipfel am vergangenen Mittwoch entschieden. Lockerungen müssten zurückgenommen werden.

Aktuell überschreiten 63 Regionen nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) die 100er-Marke (Vortag: 60). Das RKI weist 412 Regionen auf seinem Covid-19-Dashboard - dazu gehören Landkreise und kreisfreie Städte - aus.

Von Lockerungen aus dem Lockdown können vor allem zahlreiche Kreise in Bayern an der Grenze zu Tschechien und Österreich nur träumen. Corona-Hotspot ist nach den jüngsten RKI-Daten die Stadt Hof (Bayern) - hier liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 342,6.

Corona in Deutschland - Britische Corona-Mutation B.1.1.7 setzt sich weiter durch

Update vom 5. März, 9.11 Uhr: Der Anteil der britischen Corona-Mutation liegt derzeit bei fast 40 Prozent, teilt RKI-Chef Lothar Wieler auf der Pressekonferenz mit. Das sei seiner Ansicht nach besorgniserregend. Die Corona-Variante sei ansteckender und gefährlicher. Er sehe in den Entwicklungen eine Trendumkehr in der Corona-Pandemie. Wieler betont, dass alle Impfstoffe gegen die Corona-Mutationen schützen. Aktuelle Daten würden zeigen, dass alle Impfstoffe gegen schwere Verläufe von Covid-19 schützten. „Impfstoffe und alle die sich impfen lassen, weisen den Weg aus der Pandemie“, so RKI-Chef Wieler.

Update vom 5. März, 8.56 Uhr: 10.580 Corona-Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) und 264 Todesfälle am Freitagmorgen. Zur aktuellen Corona-Lage geben Jens Spahn, RKI-Chef Lothar Wieler und NRW-Gesundheitsminister Karl Laumann eine Pressekonferenz in Berlin. Es geht um Schnelltests und Impfen.

Corona in Deutschland - Lage auf den Intensivstationen

Update vom 5. März, 7.25 Uhr: Die Zahlen in der Corona-Pandemie hatten sich im Februar endlich stabilisiert, sogar ein Rückgang der offiziell registrierten Neuinfektionen war verzeichnet worden. Nachdem viele Experten jedoch bereits eine dritte Welle prognostizieren, das RKI am Freitag erneut einen Anstieg der Zahlen im Vergleich zur Vorwoche registriert hatte (siehe Update von 6.30 Uhr), veröffentlicht auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) bedrückende Zahlen.

Denn trotz des rückläufigen Trends bei der Zahl der Covid-19-Patienten ist die Zahl freier Betten auf Intensivstationen in Deutschland seit Jahresbeginn ungefähr konstant geblieben. Operationen, die verschoben worden waren, würden derzeit wieder

durchgeführt oder sogar verstärkt nachgeholt, erklärte eine Sprecherin der Divi gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Entsprechend liegen die Patienten nach großen Herz-OP oder schweren Tumor-Resektionen derzeit wieder in größerer Zahl auf den Intensivstationen.“



Ohnehin sei die Behandlung der Vielzahl von Covid-19-Patienten Ende Dezember, Anfang Januar nur möglich geworden, weil andere Patienten früher als üblich auf andere Stationen verlegt worden seien. Die Bettenauslastung auf den Intensivstationen sei „nach wie vor sehr stabil hoch“, so die Sprecherin. Im Divi-Intensivregister sind rund 3700 freie Intensivbetten ausgewiesen (Stand Donnerstag). Rund 2800 Covid-19-Fälle sind noch in Behandlung. Das ist weniger als halb so viel wie zu Jahresbeginn, aber nur etwas weniger als während der Hochphase der ersten Welle im Frühjahr 2020.

Corona in Deutschland: RKI veröffentlicht aktuelle Infektionszahlen und einen erneuten Zahlenanstieg

Update vom 5. März, 6.30 Uhr: Steht Deutschland womöglich schon bald eine dritte Welle in der Coronavirus-Pandemie bevor? Nachdem Bund und Länder am Mittwoch einige Öffnungsmaßnahmen verkündet hatten, werden wohl viele Experten die täglich veröffentlichten Infektionszahlen noch kritischer als bislang beobachten. Viele von ihnen rechnen schon bald mit einem drastischen Anstieg der Infektionszahlen. Für den Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) erneut, wie bereits in den vergangenen Tagen, höhere Zahlen als noch vor einer Woche.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 10.580 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 264 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Freitag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9.997 Neuinfektionen und 394 neue Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 65,4 - und damit etwas höher als am Vortag (64,7).



Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 0,99 (Vortag 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 99 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Corona in Deutschland: RKI-Zahlen vom Donnerstag

Update vom 4. März, 21.45 Uhr: Der Sieben-Tage-R-Wert lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 0,99 (Vortag 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 99 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flacht das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Erstmeldung vom 4. März: Rheinstetten - Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie* haben sich Fleisch- und Schlachtbetriebe zu einem großen Infektionsherd entwickelt. Immer wieder gab es Ausbrüche in entsprechenden Betrieben, wie etwa in den Tönnies-Werken im Landkreis Gütersloh. Nun ist die Liste um einen Fall länger.

Corona in Deutschland: Virusausbruch in Edeka-Fleischwerk - 69 Menschen infiziert

In einem Fleischwerk von Edeka Südwest in Rheinstetten haben sich Dutzende Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Ein Sprecher des Landratsamts Karlsruhe berichtete am Donnerstag von 69 positiv Getesteten und 140 Kontaktpersonen, die in Quarantäne bleiben müssten. Rund 1200 Mitarbeiter sind in dem Betrieb tätig.

Weil das Infektionsgeschehen nicht diffus sei und die Kontakte gut nachverfolgt werden könnten, habe der Ausbruch zunächst keine Folgen wie etwaige Ausgangsbeschränkungen. Ein Sprecher von Edeka Südwest erklärte: „Wir müssen davon ausgehen, dass die Infektionsquelle im privaten Bereich liegt.“

Corona in Deutschland: Auch ein Fall bei Edeka-Fleischwerk - Mutation breitet sich aus

Insgesamt ein Fall sei auf die britische Virus-Mutation B.1.1.7* zurückzuführen, was grundsätzlich positiv betrachtet werden kann. Das Robert-Koch-Institut* hatte am Mittwoch (3. März) gemeldet, dass deutschlandweit mittlerweile 46 Prozent der positiven Corona-Tests* auf die britische Variante zurückgehen.

Die Mutation breitet sich hierzulande damit immer weiter aus. Vor gut einem Monat hatte das RKI ihren Anteil noch auf lediglich sechs Prozent beziffert, vor zwei Wochen waren es 22 Prozent. Die neue Variante ist nach ersten wissenschaftlichen Erkenntnissen zwar nicht tödlicher aber weitaus ansteckender.

Corona in Deutschland: „Ohne Mutationen wären unsere Inzidenzen nur etwa halb so hoch“

Gäbe es sie nicht, hätte Deutschland übrigens sein Inzidenz-Ziel von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern bereits erreicht. Die Politik hat diesen Wert für umfangreiche Lockerungen vorgegeben. Laut aktuellem RKI-Lagebericht von Donnerstag (4. März) kommt die Bundesrepublik auf eine Inzidenz von 65.

Der Statistiker Christian Hesse von der Universität Stuttgart erklärt diesbezüglich gegenüber bild.de: „Ohne diesen Vormarsch (der Mutationen, d. Red.) wären unsere Inzidenzen tatsächlich nur etwa halb so hoch. Der Abwärtstrend, den wir seit Mitte Januar hatten, ist in der zweiten Februarhälfte zuerst in eine Talsohle übergegangen und hat sich jetzt in einen Aufwärtstrend umgekehrt.“

Corona in Deutschland: Sorgekind Thüringen - Inzidenz von 128

Am stärksten grassiert das Virus aktuell in Thüringen (Inzidenz von 128), dem einzigen Bundesland mit einer dreistelligen Inzidenz. Auch Sachsen-Anhalt (85) und Bremen (76) weisen vergleichsweise hohe Inzidenzwerte auf. Am entspanntesten ist die Lage in Rheinland-Pfalz (49) und Schleswig-Holstein (49), die als einzige Bundesländer unter der 50er-Inzidenz rangieren.

Interessant ist unterdessen, dass der Inzidenzwert in der älteren Bevölkerung weiter zurückgeht. Er beträgt in der Bevölkerungsgruppe über 80 mittlerweile 57 und bei den 60-79-Jährigen sogar nur 45. Laut aktuellem Infektionsgeschehen sind derzeit 117.300 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt zählt die Bundesrepublik seit Ausbruch der Pandemie etwa 2,7 Millionen Corona-Fälle. (as mit dpa)

