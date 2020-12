Corona: Bundesland hat höchsten Inzidenzwert in Deutschland - und verschärft jetzt rigoros

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland sind weiterhin viel zu hoch. Einen neuen Höchststand meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) bei der Zahl der Todesfälle. Alle Infos in unserem News-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen neuen Rekord bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

(RKI) meldet einen neuen Rekord bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen weiter sehr hoch. Einige Städte und Kreise haben Ausgangssperren verhängt.

weiter sehr hoch. Einige Städte und Kreise haben Ausgangssperren verhängt. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 2. Dezember, 10.39 Uhr: Sachsen fährt in Sachen Corona nach Angaben von Ministerpräsident Michael Kretschmer einen harten Kurs. „Es gilt nahezu im gesamten Freistaat bis auf die drei großen Städte, die ein anderes Infektionsgeschehen haben, eine Ausgangsbeschränkung“, sagt er im ZDF-„Morgenmagazin“. Haus oder Wohnung dürfen nur noch mit triftigem Grund verlassen werden. Zudem wurden die Maskenpflicht ausgeweitet und Alkoholverbote erlassen. Sachsen Ministerpräsident hält die Schließung von Gastronomie und Hotels auch bis in den Januar wahrscheinlich.

Sachsen verzeichnet derzeit eine 7-Tage-Inzidenz von 257 und damit bundesweit die höchste Rate an Neuinfektionen binnen 7 Tagen je 100.000 Einwohner. Laut dem RKI-Dashboard überschreitet inzwischen auch Chemnitz (219,6) die kritische 200er-Marke. In Chemnitz gelten ab diesem Mittwoch auch Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. In Dresden ( 187,9) treten strengeren Corona-Regeln erst in Kraft, wenn an fünf Tagen hintereinander die 200er-Grenze gerissen wurde. Leipzig (113,3) will heute schon neue Corona-Regeln veröffentlichen, teilt der MDR Sachsen mit.

Intensivmediziner: Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle - aber Sorge wegen Lockerungen

Update vom 2. Dezember, 9.55 Uhr: Trotz einer Rekordzahl von Corona-Todesfällen sieht der Chef der Intensivmediziner-Vereinigung Divi, Uwe Janssens, die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle.

„Wir hoffen sehr stark, und wir sehen es in den letzten Tagen auch, dass wir in eine sehr hohe Stabilisierungsphase auf deutschen Intensivstationen eintreten“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

Die Zuwächse bei den Zahlen seien nicht mehr in dem Umfang da, „das heißt, wir kommen auf ein Plateau“. Wenn es so bliebe, könnte es in 14 bis 20 Tagen einen leichten Rückgang der Belastung geben.

Janssens sagte, die hohen Sterbezahlen seien Ergebnis der hohen Infektionszahlen der letzten Wochen. „Es dauert halt, bis ein an Covid-19 erkrankter Patient leider Gottes diesen schweren Weg nimmt und verstirbt“, sagte er.

In einigen Regionen Deutschland seien noch viele Intensivbetten frei, 20 bis 30 Prozent etwa in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Im theoretischen Fall wieder steigender Infektionszahlen müsste man demnach erst diese Ressourcen durch Verlegungen ausnutzen. Erst dann sei man an einer Grenze angekommen, er und viele seiner Kollegen gingen aber nicht davon aus, dass es so weit komme.

Gleichzeitig erneuerte der Intensivmediziner seine Sorge über die Lockerung der Corona-Maßnahmen über die Feiertage.

+ Uwe Janssens, Chef der Intensivmediziner-Vereinigung Divi. © Kay Nietfeld/dpa

RKI meldet neuen Rekord an Todesfällen - neue Situation in den beiden Super-Hotspots

Erstmeldung vom 2. Dezember 2020

Berlin - Das Robert-Koch-Institut* (RKI) hat innerhalb 24 Stunden 17.270 neue Corona-Infektionen verzeichnet. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 487 Menschen - das ist ein neuer Rekord seit Beginn der Pandemie.

Der bisherige Höchstwert war am Freitag mit 426 Todesfällen erreicht worden. Nach dem steilen Anstieg der Corona-Fälle war von Experten auch eine Zunahme bei den Todesfällen erwartet worden.

Corona in Deutschland: RKI meldet fast 500 Todesfälle

Bislang sind 17.123 Menschen mit oder an einer Virusinfektion gestorben, teilt das RKI mit.

mit oder an einer Virusinfektion gestorben, teilt das RKI mit. Seit Beginn der Pandemie wurden 1.084.743 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 (Datenstand: 2. Dezember, 0 Uhr) registriert.

(Datenstand: 2. Dezember, 0 Uhr) registriert. Nach Schätzungen sind rund 779. 500 Menschen inzwischen genesen. So gibt es in Deutschland momentan etwa 288.120 aktive Corona-Fälle.

Corona in Deutschland: R-Wert bei 0,89

Der sogenannte 7-Tage-R-Wert* liegt laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,89 (Vortag: 0,91). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert spiegelt das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der 7-Tage-Wert längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Corona-Hotspots in Deutschland

Die aktuelle Corona-Lage in Deutschland bliebt dynamisch. Landkreis Hildburghausen und die Stadt Passau hatten schon die 500er-Marke bei der Inzidenz gerissen. Am Mittwoch sind die beiden Mega-Hotspots nach RKI-Daten wieder deutlich unter diesen Wert gerutscht. Auf dem RKI-Dashboard sind momentan keine Regionen in Deutschland pink markiert.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt deutschlandweit bei 137 Fällen pro 100.000 Einwohner (EW). In den Bundesländern Bayern (171), Berlin (180), Hessen (153), Nordrhein-Westfalen (143), Sachsen (257) und Thüringen (143) liegt sie darüber.

Stadt Passau : 479,1 (Vortag: 549,2) Fälle pro 100.000 Einwohner

: 479,1 (Vortag: 549,2) Fälle pro 100.000 Einwohner Kreis Hildburghausen : 458,9 (Vortag: 519,0)

: 458,9 (Vortag: 519,0) Kreis Bautzen : 382,6 (Vortag: 413,7)

: 382,6 (Vortag: 413,7) Erzgebirgskreis : 411,4 (Vortag: 400,1)

: 411,4 (Vortag: 400,1) Kreis Regen : 382,4 (Vortag: 377,2)

: 382,4 (Vortag: 377,2) Kreis Passau : 331,2 (Vortag: 344,7)

: 331,2 (Vortag: 344,7) Kreis Görlitz : 317,3 (Vortag: 328,8)

: 317,3 (Vortag: 328,8) Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge : 440,2 (Vortag: 377,2)

: 440,2 (Vortag: 377,2) Stadt Nürnberg : 365,0 (Vortag: 306,7)

: 365,0 (Vortag: 306,7) Kreis Zwickau: 331,1 (Vortag: 344,1)

