Angespannte Corona-Lage in Tschechien: Söder und Kretschmer stellen „10-Punkte-Plan“ vor

Das Coronavirus machte Tschechien in den vergangenen Wochen zu schaffen, nun stellen die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen einen Plan für das weitere Vorgehen vor.

München - Das Coronavirus greift weiter um sich, vor allem die Mutationen könnten die Pandemie in Deutschland und der Welt noch einmal beschleunigen. Nachdem auch Tschechien mit der raschen Ausbreitung zu kämpfen hat, ganze Regionen an der Grenze zu Deutschland sogar abgeriegelt wurden, wollen Bayern und Sachsen nun im Kampf gegen das Virus näher zusammenarbeiten. Am Montag soll aus diesem Grund ein gemeinsamer Plan vorgestellt werden.

Coronavirus in Deutschland: Lage in Tschechien weiter angespannt - Söder und Kretschmer sprechen bei PK

Am Montag wollen die beiden Ministerpräsidenten Markus Söder und Michael Kretschmer ab 10 Uhr einen Zehn-Punkte-Plan für das gemeinsame Vorgehen gegen die Pandemie vorstellen. Söder hatte eine engere Kooperation zuletzt schon angekündigt, etwa was Test- und Quarantänekonzepte angeht - Ziel sei insgesamt ein möglichst einheitliches Vorgehen. Bayern und Sachsen sind durch ihre Grenzen zu Tschechien derzeit besonders herausgefordert: Landkreise in Grenznähe zählen seit einiger Zeit zu den auffälligsten Corona-Hotspots in Deutschland. Deshalb laufen inzwischen auch verschärfte Kontrollen an den Grenzen zum Nachbarland Tschechien.