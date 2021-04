Corona: Spahn überrascht mit ProSieben-Lob und erklärt Impf-Plan für Hausärzte - Pressekonferenz JETZT live

Das Coronavirus breitet sich weiter rasend schnell aus, nun informiert Bundesgesundheitsminister Spahn über den bald anstehenden Impfstart in deutschen Arztpraxen.

Update von 11.30 Uhr: Wieso treten in Deutschland in den letzten beiden Wochen einige schwere Nebenwirkungen nach einer Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca auf, in einigen anderen europäischen Ländern jedoch nicht? Wie Bundesgesundheitsminister Spahn verdeutlicht, werde das Vakzin in Deutschland weiterhin verimpft. Viele andere Länder hätten das Impfen mit dem Vakzin erst einmal ausgesetzt. Aus diesem Grund werden die seltenen Nebenwirkungen in Deutschland registriert, in manch anderen europäischen Ländern jedoch nicht.

Es sei wichtig bei ersten Symptomen zu handeln. „Es scheint zusammenzuhängen“, verdeutlicht Spahn zwar, doch seien diese Nebenwirkungen sehr sehr selten. Diese Fälle würden dann sofort transparent gemacht und untersucht werden. Nachdem weitere Fälle gemeldet worden waren, sei die Impf-Empfehlung in Deutschland angepasst worden.

Corona in Deutschland: Impfstart in Arztpraxen steht kurz bevor

Update von 11.15 Uhr: Welche Impfstoffe sollen in den Arztpraxen verimpft werden? Ausschließlich Astrazeneca oder auch Biontech? Bundesgesundheitsminister Spahn erklärt zunächst, dass in den beiden ersten Wochen mit Biontech gestartet werde. Danach, ab Kalenderwoche 16, werden den Arztpraxen auch andere Impfstoffe zur Verfügung gestellt. Das Ziel sei, dass jede Impfdose, die geliefert werde, auch zeitnah verimpft werden soll.

Corona in Deutschland: Jens Spahn spricht auch TV-Projekt von ProSieben an - mit lobenden Worten

Update von 11.03 Uhr: Der Start der Corona-Impfungen in den Arztpraxen steht kurz bevor, in der kommenden Woche werde der nächste Schritt in der Impf-Kampagne gegangen. Trotz der Osterwoche haben für die kommende Woche 35.000 Arztpraxen Impfdosen angefordert. Alle Impfdosen, welche angefordert wurden, sollen auch verimpft werden. Es gebe auch viele Fachärzte, die impfen wollen. Auch diese sollen künftig Teil der Impfkampagne werden. Trotz dem Impfstart in den Arztpraxen sollten bereits vereinbarte Termine in den Impfzentren jedoch nicht abgesagt werden, verdeutlicht Spahn bei der PK weiter.

Bis Ende April soll die Impfkampagne weiter an Fahrt aufnehmen. „Es ist gut dass die Pflege in Deutschland nun in der Prime-Time läuft. Ich finde es gut, dass dieser Einsatz auch in der Echtzeit nachzuvollziehen ist, im TV. Das zeigt uns, wie wichtig es ist zu sehen, was auf den Intensivstationen geleistet wird“, spricht Spahn bei der PK auch das TV-Projekt der ProSieben-Moderatoren Joko und Klaas an. „Pfleger und Pflegerinnen verdienen unseren Respekt aber auch bessere Arbeitsbedingungen“. In weiteren Gesprächen sollen diese Arbeitsbedingungen verbessert werden.

Update von 11 Uhr: Die Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Spahn beginnt.

Zahlen-Anstieg, Astrazeneca-Chaos und Impfstart in Arztpraxen - Spahns Pressekonferenz gleich live

Berlin - Das Coronavirus* sorgt nicht nur seit über einem Jahr für Einschränkungen im Alltag, vielmehr sorgt die aktuelle Impfkampagne in Deutschland für Schlagzeilen. Vor allem das Vakzin des Herstellers Astrazeneca sorgt bei vielen Bürgern für Unsicherheit, wurde die Empfehlung zur Verabreichung nun erneut geändert. Ab April dürfen endlich auch Ärzte in Arztpraxen gegen das Coronavirus* impfen. Am Vormittag informiert aus diesem Grund Bundesgesundheitsminister Spahn in einer Pressekonferenz.

Corona in Deutschland: Bundesgesundheitsminister Spahn informiert in Pressekonferenz

Ab 11 Uhr tritt Bundesgesundheitsminister Spahn gemeinsam mit Vertretern des Gesundheitswesens vor die Presse. Mit dabei ist auch der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Die niedergelassenen Ärzte sollen nach Ostern in die Abgabe der Vakzine einbezogen werden.

Eine neue und vermutlich auch herausfordernde Situation für die Mediziner ist durch die Entscheidung von Bund und Ländern entstanden, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nicht mehr an Menschen unter 60 abzugeben. Über Ausnahmen von dieser Festlegung soll in den Arztpraxen entschieden werden, denn auch jüngere Menschen dürfen sich freiwillig für den Wirkstoff entscheiden.

Corona in Deutschland: RKI meldet sprunghaften Zahlenanstieg - Mehr als 24.000 Neuinfektionen

Doch nicht nur die Impfungen sorgen aktuell in der Bevölkerung für Gesprächsstoff, die Zahl der Neuinfektionen sorgte am Donnerstag ebenfalls für Aufsehen. Nachdem die Zahl in der vergangenen Woche stetig gestiegen war, verzeichnete das Robert Koch-Institut nun mehr als 24.000 neue Infektionen.

