Corona-Streit um Laschet-Vorstoß zu Weihnachtsferien: „Botschaft von Scheinsicherheit“

Nordrhein-Westfalen (NRW) startet früher in die Weihnachtsferien. Ein Vorbild für andere Bundesländer? Berlin und Bayern sind jedenfalls dagegen. In einem Fall, könnte sich das aber ändern.

Nordrhein-Westfalen (NRW) hat wegen der Corona*-Pandemie die Weihnachtsferien verschoben.

(NRW) hat wegen der Corona*-Pandemie die Weihnachtsferien verschoben. Ob dieser Plan auch in anderen Bundesländern Schule macht? In Berlin wird es keine vorgezogenen Weihnachtsferien geben.

wird es keine vorgezogenen Weihnachtsferien geben.

Update vom 13. November, 11.47 Uhr: NRW unter Ministerpräsident Armin Laschet (CDU*) legt dieses Jahr die Weihnachtsferien vor, um das Corona*-Infektionsrisiko bei Familienfeiern zu reduzieren (siehe Ursprungsmeldung vom 12. November). Andere Bundesländer wie Sachsen und Niedersachsen wollen allerdings nicht nachziehen - vor allem aus Rücksicht auf die Eltern. „Wir haben dann ein veritables Betreuungsproblem“, sagte etwa der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

„Die Botschaft von Scheinsicherheit zu senden, das können wir so nicht verantworten“, sagte eine niedersächsischer Ministeriumssprecher. Seine Begründung: Zwischen dem letzten Schultag und Heiligabend lägen dann lediglich fünf Tage – weniger als die Inkubationszeit* von Sars-CoV-2 nach den aktuellen Erkenntnissen.

In Baden-Württemberg hingegen könnten die Schüler früher in die Weihnachtsferien starten - möglicherweise. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will das in die Verantwortung der Schulen geben und rief diese auf, die Weihnachtsferien durch bewegliche Ferientage um zwei Tage nach vorne zu verlängern.

Corona in Deutschland: Hier werden die Weihnachtsferien vorgezogen

Ursprungsmeldung vom 12. November: München - Die Weihnachtsferien früher beginnen zu lassen war schon etwas länger im Gespräch. Angesichts der Dynamik bei den Corona-Infektionen hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Vorschlag ins Spiel gebracht. Die Menschen sollten vor Weihnachten die Kontakte beschränken, um Ansteckungen beim Fest mit der Familie zu vermeiden. Jetzt läutet Nordrhein-Westfalen (NRW) die Weihnachtsferien wegen der Corona-Pandemie für die Schülerinnen und Schüler früher als ursprünglich geplant ein. Der Unterricht endet dieses Jahr am 18. Dezember.

Vorgezogenen Weihnachtsferien als Plan gegen Corona

NRW-Schulminister Yvonne Gebauer (FDP) teilte am Mittwochabend (11. November) mit, dass am 21. und 22. Dezember kein Schulunterricht stattfinden soll. Die Entscheidung solle helfen, den Familien ein möglichst unbeschwertes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Damit ist wegen des Wochenendes Freitag, der 18. Dezember, der letzte Schultag in NRW in diesem Jahr. Eigentlich hätten die Winterferien am 23. Dezember begonnen. Gebauer wolle in den kommenden Tagen mit Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden klären, wie der Ausfall im laufenden Schuljahr kompensiert werden könne und wie eine Notbetreuung am 21. und 22. Dezember sichergestellt werden könne.

Andere Bundesländer könnten folgen. Bayern könnte nachziehen*. In Berlin dagegen gibt es keine früheren Weihnachtsferien. Ein Sprecher der Senatsverwaltung äußerte sich am Donnerstag negativ zu diesem Thema, wie rbb24.de berichtet. Es sei nicht geplant die Weihnachtsferien vorzuziehen. Allerdings starten in Berlin die Ferien schon recht früh - am 21. Dezember. Der letzte Schultag fällt dort, wie auch in NRW auf den Freitag, den 18. Dezember.

In Bayern starten die Weihnachtsferien erst am 23. Dezember (Mittwoch), sowie auch in Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen. Ob sich diese Bundesländer auch für Unterrichtsausfall entscheiden wird sich zeigen. Spahn selbst kündigte eine Debatte über das Thema in dem Treffen der Bund-Länder am kommenden Montag (16. November) an.

Gegen den NRW-Weihnachtsferien-Plan regt sich schon Kritik. Unter anderem ist nach Ansicht der Lehrergewerkschaft GEW vor allem die Frage offen, wer die Kinder während der zusätzlichen Freizeit betreuen soll. Eltern, die am 21. und 22. noch arbeiten müssen, hätten ein Problem, meint die GEW.

„Die Ankündigung von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, die Weihnachtsferien vorzuverlegen, ist für Alleinerziehende eine Hiobsbotschaft“, so Nicola Stroop, Vorstand des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter in NRW. Bei dem Thema Schule geht es ziemlich heiß her. Doch fraglich ist, sich durch diese Maßnahme das Infektionsrisiko minimieren lässt. Ob Unterrichtsausfall Corona tatsächlich bremsen können? Mike Schier vom Münchner Merkur* bezweifelt das in seinem Kommentar.

Da es für Söders Regierung langsam peinlich wird, hat er einen anderen Weihnachtsvorschlag. Und was passiert eigentlich, wenn die Kinder und Jugendliche aus den Ferien wieder in die Schule zurückkommen? Vorschläge die Weihnachtsferien lieber zu verlängern, fanden bisher kaum Gehör.

Weihnachtsferien 2020 in den Deutschland - Wer, wann in die Ferien startet

Bundesland Weihnachtsferien 2020/21 Umgeplant* Stand: 12. November Baden-Württemberg 23. Dezember bis 9. Januar Bayern 23. Dezember bis 9. Januar Berlin 21. Dezember bis 9. Januar Brandenburg 21. Dezember bis 9. Januar Bremen 23. Dezember bis 9. Januar Hamburg 21. Dezember bis 9. Januar Hessen 21. Dezember bis 9. Januar Mecklenburg-Vorpommern 21. Dezember bis 9. Januar Niedersachsen 23. Dezember bis 9. Januar Nordrhein-Westfalen 23. Dezember bis 9. Januar Start: 21. Dezember Rheinland-Pfalz 21. Dezember bis 9. Januar Saarland 21. Dezember bis 9. Januar Sachsen 23. Dezember bis 9. Januar Sachsen-Anhalt 21. Dezember bis 9. Januar Schleswig-Holstein 21. Dezember bis 9. Januar Thüringen 23. Dezember bis 9. Januar

