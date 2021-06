Corona in Deutschland: RKI meldet erneut sinkende Zahlen - und weist deutlich auf besonderen Umstand hin

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken auch am Samstag. Doch das RKI weist auf die richtige Interpretation der Zahlen hin. Der News-Ticker.

Die Corona*-Zahlen sinken erneut, die Lage in Deutschland entspannt sich weiter.

Das RKI weist am Samstag jedoch auf einen besonderen Umstand hin.

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Bei sommerlichen Temperaturen lockert Deutschland vielerorts großzügig die Corona*-Regeln. Nach dem harten Lockdown-Winter verspricht das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland einen tollen Sommer. Das prognostiziert auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Auch die am Samstag veröffentlichten RKI-Zahlen zeigen: die Corona*-Lage scheint sich in Deutschland endlich zu entspannen.

Corona in Deutschland: RKI meldet aktuelle Zahlen - erneut erfreuliche Inzidenz registriert

Wie das Robert Koch-Institut am frühen Samstagmorgen berichtet, haben die Gesundheitsämter in Deutschland offiziell 2294 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Zum Vergleich: vor einer Woche hatte der Wert noch bei 5426 Neuinfektionen gelegen. Und auch bei der für viele Lockerungen so wichtigen Sieben-Tage-Inzidenz zeichnet sich eine Entspannung ab. Nach RKI-Angaben lag der Wert am Samstag bundesweit bei 26,3. Noch am Vortag wurde die Inzidenz mit 29,7 angegeben, in der Vorwoche mit 37,5.

Corona in Deutschland: RKI weist auf besonderen Umstand in dieser Woche hin

Wie das RKI jedoch betont, könnte die Interpretation der Zahlen mit Vorsicht zu genießen sein. Da am Donnerstag in vielen Bundesländern ein Feiertag gewesen sei, könnten sich die Zahlen dadurch, und durch den nachfolgenden Brückentag, etwas verschoben haben. „Bei der Interpretation der Fallzahlen ist zu beachten, dass an Feiertagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies

führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden“, so das RKI.



Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 122 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 163 Tote gewesen.*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA