Corona-Zahlen steigen: Deutsche wollen schärferen Lockdown - und überraschen mit Verzicht zu Ostern

Die Corona-Zahlen in Deutschland gehen nicht nach unten. Laut einer Umfrage spricht sich fast die Hälfte der Menschen mittlerweile für härtere Maßnahmen aus - an Osterurlaub denken nur wenige.

Corona in Deutschland: Die Sieben-Tage-Inzidenz* ist konstant geblieben - und liegt weiter über 100.

Eine aktuelle Umfrage fängt außerdem das Stimmungsbild in Deutschland ein.

Ausflüge oder gar Reisen über Ostern stehen bei vielen Deutschen nicht auf dem Programm.

Berlin - Das zweite Osterfest, an dem in Deutschland Corona-Regeln gelten, ist da. Auch in diesem Jahr werden große Familientreffen oder auch Restaurantbesuche nicht möglich sein - aufgrund der Sorge vor Ansteckungen, auch bedingt durch die Corona-Mutationen*, gelten weiterhin Maßnahmen zur Eindämmung des Virus*.

Wie das in der Bevölkerung ankommt? Aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungs-Instituts Infratest Dimap für den ARD-Deutschlandtrend geht hervor, dass wieder deutlich mehr Menschen in Deutschland sogar eine Verschärfung der Corona*-Maßnahmen befürworten würden. 48 Prozent der Befragten stimmten für härtere Maßnahmen*. Im Vergleich zu Mitte März sind das 16 Prozent mehr und im Vergleich zu Anfang März sogar 28 Prozent mehr.

Corona in Deutschland: Mehrheit der Menschen plant an Ostern nicht einmal Tagesausflüge

24 Prozent der Deutschen halten die Regelung dagegen für zu streng. Als angemessen erachten ebenso viele Menschen die geltenden Maßnahmen. Mit dem Krisen-Management in der Bundesrepublik ist allerdings nur noch jeder Fünfte in Deutschland zufrieden.

Dass auch die Reise- und Ausflugslust der Deutschen durch die aktuelle Situation deutlich gedämpft und durch die Maßnahmen natürlich auch erschwert ist, zeigt eine weitere Erhebung. Eine deutliche Mehrheit will an Ostern nicht wegfahren - das geht aus einer Umfrage der Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. 60 Prozent gaben dabei an, dass sie an dem langen Wochenende noch nicht einmal einen Tagesausflug planen. 10 Prozent wollen im Inland verreisen, etwa um Verwandte oder Freunde zu besuchen, weitere 2 Prozent wollen ins Ausland.

Ein beliebtes Urlaubs-Ziel für deutsche Reisende gilt im Übrigen ab diesem Samstag (3. April) als Corona-Risikogebiet. Die Risikoliste für Urlauber wurde erneuert.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland: Inzidenz konstant - Wert bleibt weiter über 100

Unterdessen sind in der Bundesrepublik innerhalb eines Tages fast 22.000 Corona*-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Robert Koch-Institut* (RKI) am Freitagmorgen (2. April) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 21.888 neue Ansteckungsfälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb nahezu konstant. Sie verringerte sich im Vergleich zum Vortag minimal von 134,2 auf 134,0, heißt es weiter. Zum Vergleich: vor einer Woche wurden am Freitag (26. März) vom RKI 21.573 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zu diesem Zeitpunkt bei 119.1.

An diesem Freitag (2. April) meldete das RKI außerdem 232 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie erhöhte sich den Angaben zufolge auf 2.855.061. Insgesamt 76.775 Infizierte starben.