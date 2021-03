Corona: Erneut unerwartet hohe Zahlen gemeldet! RKI, Jens Spahn und Karl Lauterbach mit PK am Vormittag

Das RKI meldet erneut deutlich erhöhte Zahlen, die dritte Welle ist in Deutschland tatsächlich angekommen. Am Freitag informieren Jens Spahn, das RKI und Experte Karl Lauterbach über die aktuelle Lage.

Berlin - Das Coronavirus breitet sich wieder schneller in Deutschland aus, die von vielen Experten gefürchtete dritte Welle hat nun endgültig Einzug gehalten. Nachdem die Infektionszahlen der vergangenen Wochen auf einem konstant niedrigen Niveau verzeichnet worden waren, meldete das RKI am Donnerstag und auch am Freitag unerwartet hohe Zahlen. Mit einer Pressekonferenz informieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Vizepräsident Lars Schaade und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ab 10 Uhr.

Corona in Deutschland: RKI meldet erneut hohe Zahlen - PK mit Jens Spahn am Vormittag

Wie das Robert Koch-Institut am frühen Freitagmorgen gemeldet hatte, wurden in den vergangenen 24 Stunden 17.482 Menschen offiziell positiv auf das Coronavirus getestet. Rund 5.000 Personen mehr, als noch am Freitag der vergangenen Woche. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, ist am Freitag bundesweit stark angestiegen. Mit 95,6 liegt die Inzidenz deutlich höher als noch am Donnerstag (90). Am Mittwoch verzeichnete das RKI noch eine bundesweite Inzidenz von 86,2.



Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 226 weitere Todesfälle registriert. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 12.834 Neuinfektionen und 252 neue Todesfälle verzeichnet. Am Donnerstag registrierte das RKI ebenfalls stark erhöhte Zahlen, rund 17.504 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Am Mittwoch lag die Zahl noch bei 13.435 Neuinfektionen.

Corona in Deutschland: Dritte Welle schlägt sich in Zahlen nieder

Beim Blick auf die Zahlen der vergangenen Woche dürfte deutlich werden: die von vielen Experten prognostizierte dritte Welle ist tatsächlich in Deutschland angekommen. Unerwartet dürften die deutlich angestiegenen Zahlen für viele jedoch trotzdem sein, waren am 8. März doch erst großzügige Lockerungen in Kraft getreten. Vor vier Wochen, am 19. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 56,8 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stieg sie jedoch wieder an, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat ihre Entscheidung zum Corona-Impfstoff vom Hersteller Astrazeneca am Donnerstag abgegeben. Ab Freitag soll das Vakzin in Deutschland wieder zum Einsatz kommen.