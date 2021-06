Digitaler Corona-Impfpass startet bald in Deutschland - so kommen Sie an den Nachweis

Seine Immunisierung gegen Corona auf dem Smartphone nachweisen - das soll auch hierzulande in wenigen Tagen gehen. Zudem wird damit das Reisen in der EU bequemer.

Berlin - Der digitale Corona-Impfnachweis geht am Montag (14. Juni) in Deutschland an den Start. Dann kann man sich eine vollständige Impfung* digital dokumentieren lassen - und sich das Reisen innerhalb der EU erleichtern. Das geht auch nachträglich, bei Ärzten oder in vielen Apotheken.

Der Deutsche Apothekerverband hat sich dabei als Helfer in Stellung gebracht. Er hat die Webseite „Mein Apothekenmanager“ entwickelt, die per Postleitzahlensuche die Apotheken in der Nähe auflistet, die ein digitales Impfzertifikat ausstellen. Dieses kann dann bei Reisen kontrolliert werden.

Der digitale Impfnachweis soll künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App des RKI angezeigt werden können. Menschen in Deutschland, die keine Tracing-App für die Anzeige eines digitalen Impfnachweises verwenden möchten, können auf die Smartphone-App „CovPass“ ausweichen, die keine Kontaktverfolgungsfunktion hat. Laut Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn (CDU*) soll „CovPass“ schon zuvor in den App-Stores für Smartphones zur Verfügung stehen.

Corona: EU-Parlament bringt EU-weites digitales Impfzertifikat auf den Weg

Überdies hat das EU-Parlament an diesem Mittwoch grünes Licht für ein europaweit gültiges Impfzertifikat gegeben. Mit ihm soll man Impfungen, Tests* und überstandene Covid-19*-Erkrankungen nachweisen können. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten dem ausgehandelten Kompromiss abschließend zustimmen - bis Ende der Woche. Am 1. Juli soll die elektronische Plattform für die Überprüfung von Impfzertifikaten dann europaweit starten.

„Dieses Zertifikat ist ein wichtiger Bestandteil für einen tollen Sommer“, erklärte der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. „Wir können damit sicherstellen, dass die Reisewelle nicht wie im letzten Jahr eine neue Infektionswelle auslöst.“

Mehr als eine Million EU-Bürger Union verfügen laut Kommission bereits über ein digitales Impfzertifikat. Aktuell erstellen die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene jeweils Lösungen, die dann über die EU-Plattform zusammengeschaltet werden. Bei Inhabern des Zertifikats sollen die Mitgliedstaaten von Quarantäne- und Testpflichten absehen, sofern dies die epidemiologische Lage* erlaubt.