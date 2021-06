Corona-Impfung: Jens Spahn holt David Hasselhoff für Impfkampagne

David Hasselhoff ist Teil der Corona-Impfkampagne des Gesundheitsministeriums. Auf Twitter ruft die Baywatch-Legende die Deutschen auf sich impfen zu lassen.

Die Impfpriorisierung ist seit Montag, 7. Juni, beinahe bundesweit aufgehoben und jeder ab zwölf Jahren kann sich um einen Impftermin bemühen. Genau der richtige Zeitpunkt, um der Impfkampagne des Bundesgesundheitsministeriums voranzutreiben. Dafür hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach Günther Jauch und Uschi Glas nun auch Baywatch-Legende David Hasselhof ins Boot geholt.

Auf Twitter ruft The Hoff mit den Worten „Ich freue mich darauf, wieder zum Alltag zurückzukehren, auf die Freiheit. Die Freiheit, sich impfen zu lassen und um die Welt zu reisen. Mein Rat an alle in Amerika, in der ganzen Welt und in Deutschland: Lassen Sie sich impfen“ die Deutschen zum Impfen auf. Während manch einer David Hasselhoff für seinen Einsatz gratuliert, hagelt es für die Impfkampagne mit ihm auch jede Menge Kritik. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.