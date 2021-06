Corona-Impfung für Kinder in Deutschland: Stiko-Empfehlung womöglich für bestimmte Gruppen

Eine generelle Stiko-Empfehlung der Corona-Impfung für Kinder gilt als unwahrscheinlich. Für bestimmte Gruppen solle es aber eine Ausnahme geben.

Berlin - „Es ist keine generelle Empfehlung der Stiko für alle gesunden Kinder zu erwarten“, sagte Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), bereits am vergangenen Freitag (4. Juni) im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Datenlage, um das Risiko einer Covid-19-Erkrankung bei Kindern genau gegen das mögliche Risiko einer Corona-Impfung abwägen zu können, reiche dafür noch nicht aus.

Ebenfalls am vergangenen Freitag verkündete Mertens, dass ein Beschlussentwurf der Stiko zu Kinderimpfungen gegen das Coronavirus* an Länder und Fachgesellschaften verschickt wurde. In einem sogenannten Stellungnahmeverfahren können die Adressaten noch Anmerkungen und Einsprüche einbringen. Am Donnerstag (10. Juni) will die Kommission die ergänzte Impfempfehlung schließlich veröffentlichen. Das teilte eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts (RKI)*, bei dem die Stiko angesiedelt ist, am Montag (7. Juni) mit.

Corona-Impfung: Stiko-Empfehlung wohl lediglich für Kinder mit Vorerkrankungen

Es wird erwartet, dass eine Corona-Impfung* für Kinder ab zwölf lediglich bei Vorerkrankungen empfohlen wird. Das Online-Portal Business Insider, dem der Stiko-Beschlussentwurf eigenen Angaben zufolge vorliegt, zitiert daraus: „Aufgrund eines anzunehmenden erhöhten Risikos für einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung* bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen, empfiehlt die Stiko dieser Gruppe eine Impfung mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty (BioNTech/Pfizer).“ Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bestätigte die Meldung.

Am Donnerstag will die Stiko ihre Empfehlung zu Corona-Impfungen für Kinder veröffentlichen. (Symbolbild)

Wie neben Business Insider auch der Tagesspiegel berichtet, soll die Stiko demnach eine Corona-Impfung für Kinder mit folgenden Vorerkrankungen empfehlen:

Adipositas/Fettleibigkeit (BMI>30kg/m2)

angeborene oder erworbene Immundefizienz oder relevante Immunsuppression

schwere Zyanose/Blausucht (Ruhe-Sättigung <80%)

schwere Herzinsuffizienz

schwere pulmonale Hypertonie/erhöhter Blutdruck in der Lungenschlagader

chronische Lungenerkrankungen mit einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion

chronische Niereninsuffizienz

chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen

maligne Tumorerkrankungen

Trisomie 21

syndromale Erkrankungen mit schwerer Beeinträchtigung

Zudem soll laut dem Beschlussentwurf Kindern ab zwölf Jahren eine Corona-Impfung* empfohlen werden, wenn sich im Umfeld „Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hoher Gefährdung für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht auf einen nicht ausreichenden Schutz nach Impfung besteht.“ Außerdem soll nach ärztlicher Aufklärung und „Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten“ eine Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech* möglich sein.

Corona-Impfung in Deutschland: Priorisierung aufgehoben - 18,2 Millionen vollständig geimpft

Am Montag ist die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Deutschland weggefallen. Jeder, der möchte, kann sich nun um einen Termin bemühen. Auch Kinder ab zwölf Jahren können nach der Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA theoretisch Impftermine bekommen. Mit dem US-Hersteller Moderna* hat am Montag ein zweites Unternehmen die EU-Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche beantragt.

Laut den Zahlen des Impfdashboards von Bundesgesundheitsministerium und RKI sind in Deutschland inzwischen 46 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. 18,2 Millionen Menschen (21,9 Prozent) sind demnach bereits vollständig geimpft. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

