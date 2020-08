Corona: Merkel erteilt Lockerungen eine Absage - Schulleiter wegen Widerstand gegen Maskenpflicht suspendiert

Angela Merkel äußert sich erstmals nach der Sommerpause zu den steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland. Fußballfans macht die Bundeskanzlerin keine Hoffnungen.

Zahl der Corona*-Neuinfektionen in Deutschland steigt wieder schneller

in steigt wieder schneller Angela Merkel bezeichnet Situation in Deutschland als besorgniserregend, aber beherrschbar

bezeichnet als besorgniserregend, aber beherrschbar Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier glaubt, man müsse noch lange mit der jetzigen Situation leben

+++ 16.10 Uhr: Das Brandenburger Bildungsministerium hat einen Schulleiter vom Dienst suspendiert, der sich gegen die Maskenpflicht in seiner Rathenower Grundschule widersetzt hatte. Der Mann habe vergangenen Mittwoch in einem Brief an die Eltern erklärt, dass er sich an diese rechtliche Vorgabe nicht gebunden fühle, teilte das Ministerium am Montag mit. „Damit handelte er eindeutig rechtswidrig.“ Seit Montag werde die Verordnung zur Maskenpflicht in Innenräumen - außer im Unterricht - auch an der Grundschule in Rathenow (Havelland) umgesetzt.

Zudem habe der Schulleiter vor Mitarbeitern des Schulamtes erklärt, dass er sich an die Weisung seines Dienstvorgesetzten nicht gebunden und seinem Eid als Beamter nicht mehr verpflichtet fühle, erklärte das Ministerium. Daher sei ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Die Dienstgeschäfte habe bis auf Weiteres die stellvertretende Schulleiterin übernommen.

Corona: Merkel erteilt weiteren Lockerungen eine Absage

Update 17.08.2020, 15.29 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigt sich offen gegenüber einer von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) ins Spiel gebrachten Verlängerung der Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld. „Das Kurzarbeitergeld hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland der Krise verhältnismäßig gut standhält“, sagte Merkels Sprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. „Eine mögliche Verlängerung wird innerhalb der Bundesregierung zu beraten sein, die Bundeskanzlerin steht dem grundsätzlich positiv gegenüber.“



+ Angela Merkel äußert sich zu den steigenden Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Die Situation sei besorgniserregend aber beherrschbar. © Francisco Seco/dpa

Erstmeldung vom 17.08.2020

Berlin - Das Coronavirus hält Deutschland weiterhin in Atem. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Noch im Mai lagen die Zahlen über 1000, anschließend sanken sie in der Tendenz.

Seit Ende Juli steigt die Zahl der Infektionen nun allerdings wieder. Experten zeigen sich deshalb besorgt*, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an ihre Grenzen bringen könnte.

Corona-Neuinfektionen in Deutschland als besorgniserregend – aber beherrschbar

Jetzt hat sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu den neuerlich hohen Corona-Infektionszahlen geäußert. Sie bezeichnete die Neuinfektionen mit dem Coronavirus als besorgniserregend, aber noch beherrschbar. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der ersten virtuellen CDU-Präsidiumssitzung nach der Sommerpause sagte Merkel am Montag (17.08.2020) demnach weiter, es könne deswegen derzeit keine weiteren Lockerungen geben. Dies gelte auch für Fußballspiele.

Darüber hinaus könne es in der kommenden Woche ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin geben, bei dem über die Corona-Lage beraten werden soll. Wann das Treffen stattfindet, und ob mit persönlicher Anwesenheit im Kanzleramt, war zunächst nicht bekannt. Bei den Beratungen soll es auch um die uneinheitlichen Regeln im Umgang mit der Corona-Pandemie gehen.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier: Noch lange mit jetziger Situation leben

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) warnte im CDU-Präsidium vor Alarmismus im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Zahlen. In Deutschland gebe es nicht mehr eine Situation wie im März. Man müsse nun besonnen mit der Lage umgehen. Bouffier und auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hätten in den Beratungen deutlich gemacht, dass sie erwarteten, dass man noch lange mit der jetzigen Situation leben müsse.

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss seit dem 8. August 2020 einen Test auf das #Coronavirus machen, oder ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegen. Das gilt auch für Auto- und Zugreisende. Hier mehr: https://t.co/gfFjAsdSWw pic.twitter.com/Jsst82hdks — BMG (@BMG_Bund) August 10, 2020

Innerhalb eines Tages hatten die Gesundheitsämter in Deutschland 561 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies ging aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Montagmorgen (17.08.2020) hervor. Am Freitag und Samstag hatte das RKI jeweils noch mehr als 1400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. An Sonntagen und Montagen liegen die Zahlen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. (Von Melanie Gottschalk) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

