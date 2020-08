Corona in der Schule: Marburger Bund hält Masken im Unterricht f��r sinnlos

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Deutschland bleibt weiterhin hoch. Ein Ärzteverband spricht sich gegen eine Maskenpflicht im Schulunterricht aus.

Die Ausbreitung des Coronavirus * nimmt in Deutschland wieder zu.

Drei Tage nacheinander liegt die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 1000.

bei mehr als 1000. Experten sehen noch keinen Grund zur Beunruhigung.

Update, 9.35 Uhr: Der Ärzteverband Marburger Bund hat eine Maskenpflicht im Schulunterricht - wie von Nordrhein-Westfalen vorgesehen - als sinnlos kritisiert. „Wenn alle auf ihren Plätzen sitzen und Abstand sichergestellt ist, macht das Tragen von Masken während der Unterrichtsstunden überhaupt keinen Sinn und wäre eine überflüssige Behinderung“, sagte die Bundesvorsitzende Susanne Johna im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Sinnvoll ist die Maske dann, wenn es eng wird, etwa beim Verlassen der Klasse, vor dem Schulkiosk oder auf dem Pausenhof, wenn mehrere Klassen gleichzeitig Pause haben.“

Mehrere Länder haben eine Maskenpflicht an Schulen angekündigt - mit einer zumindest vorübergehenden Tragepflicht für weiterführende und berufsbildende Schulen steht NRW aber bislang alleine da. Der Vorstoß hatte eine bundesweite Debatte ausgelöst.

+ In den Schulen in NRW gilt ab dem 12. August die Maskenpflicht. © Robert Michael/dpa

Corona in Deutschland: Erneut mehr als 1000 Fälle

Berlin - Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland liegt den dritten Tag hintereinander über der Schwelle von 1000 neuen Fällen. Insgesamt verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) 1122 neue Infektionen*. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 215.336 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Samstagmorgen im Internet meldete (Datenstand 8.8., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9195. Bis Samstagmorgen hatten 196.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Im Vergleich zum Freitag, an dem 1147 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet wurden, ging die Zahl am Samstag etwas zurück. Am Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 1045 Corona-Fällen erstmals wieder über der Schwelle von 1000 gelegen. Grundsätzlich werden im Wochenschnitt am Donnerstag und Freitag die meisten neuen Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet.

+ Die Corona-Pandemie in Deutschland hat in den letzten Tagen wieder zu mehr Infektionen geführt. © Sebastian Gollnow / dpa / picture alliance

Der R-Wert - die Zahl, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt - lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 7.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,16 (Vortag: 0,99). Auch das sogenannte Sieben-Tage-R, das sich auf einen längeren Zeitraum bezieht und daher weniger tagesaktuellen Schwankungen unterliegt, lag bei 1,16 (Vortag: 1,06).

Seitdem er Mitte März seinen Höhepunkt mit rund 3,5 erreicht hatte, ist der R-Wert in Deutschland erst gesunken und dann stabil geblieben. Zwar übersteigt der R-Wert immer wieder kurzfristig die Grenze von 1, aber seit der Einführung des ersten „Lockdowns“ am 23. März hat er sich nicht signifikant erhöht. Die Entwicklung des R-Wertes gibt Auskunft darüber, wie schnell die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland vonstatten geht.

Gesundheitsminister Spahn bleibt bei Corona in Deutschland gelassen

In jedem Fall bilden die Zahlen des RKI das Infektionsgeschehen von vor eineinhalb bis zwei Wochen statt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht in der Entwicklung aber noch kein Problem. „Im Moment sind wir in jedem Fall noch in einer Größenordnung, mit der das Gesundheitswesen und der öffentliche Gesundheitsdienst umgehen kann“, sagte Spahn dem ZDF-„Heute Journal“ bezogen auf die Corona-Situation in Deutschland.

Bundesland Bestätigte Infektionen Baden-Württemberg 37.749 Bayern 51.794 Berlin 9640 Brandenburg 3622 Bremen 1800 Hamburg 5610 Hessen 12.602 Mecklenburg-Vorpommern 930 Niedersachsen 14.911 Nordrhein-Westfalen 51.330 Rheinland-Pfalz 7748 Saarland 2913 Sachsen 5632 Sachsen-Anhalt 2057 Schleswig-Holstein 3578 Thüringen 3420 Gesamt 215.336

Wieder Schulschließungen in Deutschland wegen Corona

Allerdings ist unklar, wie sich die Lage in Deutschland den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird. In vielen Bundesländern sich noch Sommerferien, sodass es noch zu keinen größeren Ausbrüchen beispielsweise an Schulen und durch Urlaubsrückkehrer kam. In Meckelnburg-Vorpommern allerdings mussten bereits zwei Schulen wegen Corona-Fällen geschlossen werden. Dort waren die Schulen nach dem Ende der Sommerferien* vor einer Woche wieder geöffnet worden.

Während der Hochphase der ersten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland war das RKI davon ausgegangen, dass Lockerungen erst bei „wenigen hundert Fällen“ pro Tag sinnvoll wären. Das hatte der Vizepräsident des RKI, Lars Schaade, am 24. April auf einer Pressekonferenz zu Protokoll gegeben.

Neuer RKI Situationsbericht mit COVID-19 Reproduktionszahl für Deutschland (Datenstand: 07.08.2020) ist jetzt online.



7-Tage-R = 1,16

95%-Prädiktionsintervall: [1,02 - 1,33]



Bericht als PDF ist hier verfügbar: https://t.co/DmUhbACvjI — RKI Updates (@rki_updates) August 7, 2020

Wenig Sorgen um Corona-Infektionen in Deutschland aber mehr um die Wirtschaft

Trotz der steigenden Corona-Fallzahlen des RKI ist ein Großteil der Menschen in Deutschland gelassen, was die Pandemie angeht. Das hat eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD ergeben. Demnach machen sich 48 Prozent „weniger große“ Sorgen, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Allerdings machen sich auch 20 Prozent große, 8 Prozent sehr große Sorgen, an der Lungenkrankheit Covid-19 zu erkranken. Im März gaben noch 55 Prozent an, große oder sehr große Sorgen zu haben.

Immer mehr Menschen machen sich aber Gedanken um die wirtschaftliche Lage angesichts der Corona-Pandemie* in Deutschland. 45 Prozent beurteilen laut infratest dimap die Situation als „weniger gut“, 16 Prozent als schlecht. 66 Prozent der Menschen mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1500 Euro pro Monat sorgen sich darum, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Von Marcel Richters *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

