Corona: Zehn Orte in NRW liegen über Inzidenz von 50

Die Corona-Zahlen steigen in ganz Deutschland, doch manche Regionen ragen hervor. In NRW liegen zehn Städte und Kreise über dem Wert 50.

Köln – Wirft man einen Blick auf die Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts, fällt schnell auf, dass nirgendwo in Deutschland so viele Regionen orange oder rot gefärbt sind, wie in Nordrhein-Westfalen*. Blickt man auf den Inzidenzwert 50, stellt NRW 10 der insgesamt 23 Kommunen, die darüber liegen.

24RHEIN* listet auf, welche Städte und Kreise in NRW eine Inzidenz über 50 haben.

Nordrhein-Westfalen ist aber nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite verhältnismäßig stark betroffen. Abgesehen von den Stadtstaaten Berlin und Hamburg, hat nur Schleswig-Holstein zurzeit eine höhere Landesinzidenz. Am Mittwoch, 11. August, liegt die Inzidenz in NRW bei einem Wert von 37 und somit deutlich über dem Bundesschnitt von 25,1. (os) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA