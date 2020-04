Kontaktverbot und Ausgangsbeschränkung: Wen Sie noch besuchen dürfen - und wen nicht

Um das Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen, hat der Bund ein Kontaktverbot erlassen. Manche Bundesländer gehen mit der Ausgangsbeschränkung aber noch etwas weiter.

Der Plan zum Kontaktverbot, auf den sich Bund und Länder aufgrund der Corona-Krise geeinigt haben, gilt seit dem 23. März 2020. Er umfasst neun Punkte.

Corona: Kontaktverbot - Was jetzt zu beachten ist

Die Bürger sollen Kontakte zu anderen Menschen auf das absolute Minimum zu reduzieren. Das gilt für alle Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands. In der Öffentlichkeit gilt es, wann immer möglich, einenMindestabstand von 1,5 Metern, besser noch zwei Metern, zu Personen außerhalb des Haushalts einzuhalten. Sich im öffentlichen Raum aufzuhalten ist nur allein oder mit maximal einer Person außer den im Haushalt lebenden Menschen gestattet. Zu mehreren ist dies nur mit Menschen des eigenen Hausstands gestattet. Weiterhin möglich bleiben: Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft. Gruppen feiernder Menschen, ob an öffentlichen Plätzen oder in privaten Wohnungen und Einrichtungen drohen Sanktionen. Sämtliche Gastronomiebetriebe müssen geschlossen bleiben. Lieferungen und Abholung von mitnahmefähigen Speisen für den Verzehr zu Hause sind erlaubt. Friseure und Kosmetikstudios, sowie andere Betriebe der Körperpflege bleiben geschlossen. In allen Bereichen - insbesondere solchen mit Publikumsverkehr, müssen Hygienevorschriften eingehalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher umgesetzt werden. Diese Maßnahmen sollten mindestens zwei Wochen Geltungsdauer haben

Sorge vor Corona: Ausgangsbeschränkung statt Kontaktverbot in Deutschland

Doch manchen Bundesländern geht dieser Plan nicht weit genug, um das Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen. Sachsen und Bayern ziehen eine Ausgangsbeschränkung dem Kontaktverbot vor. Für die Bürger bedeutet das konkret: Um das Haus zu verlassen braucht es einen „triftigen Grund“. Dieser muss hingegen bei einem Kontaktverbot nicht angegeben werden.

In manchen Bundesländern gelten aufgrund der Corona-Pandemie zudem ortsspezifische Sonderregelungen.

Alles Wichtige zu #COVID19 für Fachöffentlichkeit unter https://t.co/iJY09qgMvt, u.a. mit



Steckbrief (Übertragung, Inkub.zeit, Verlauf uvm)

Risikobewertung für D

Fallzahlen

FAQ

Labordiagnostik

Infektionsschutz

Hygiene



wird kontinuierlich aktualisiert.#Coronavirus #SARSCoV2 — Robert Koch-Institut (@rki_de) March 6, 2020

Kontaktverbot oder Augangsbeschränkung? Welche Corona-Regeln für welches Bundeslang gelten

Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg gilt das Kontaktverbot der Bundesregierung. Allerdings gilt für die Stadt Freiburg aufgrund der akuten Gefahr des Coronavirus Sars-CoV-2 ein sogennantes Betretungsverbot . Dabei ist das Betreten öffentlicher Orte wie Parks und Straßen - außer unter notwendigen Umständen - untersagt. Dennoch dürfen öffentliche Orte allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands betreten werden. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 3. April 2020. In der Gemeinde Malsch im Landkreis Karlsruhe gilt hingegen eine Ausgangsbeschänkung .

In Baden-Württemberg gilt das der Bundesregierung. Allerdings gilt für die Stadt Freiburg aufgrund der akuten Gefahr des ein sogennantes . Dabei ist das Betreten öffentlicher Orte wie Parks und Straßen - außer unter notwendigen Umständen - untersagt. Dennoch dürfen öffentliche Orte allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands betreten werden. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 3. April 2020. In der Gemeinde Malsch im Landkreis Karlsruhe gilt hingegen eine . Bayern: Es gilt eine Ausgangsbeschränkung . Das heißt, Menschen dürfen ihr Zuhause nur mit einem „triftigen Grund“ , also für die Arbeit, Einkäufe und Arztbesuche verlassen

Es gilt eine . Das heißt, Menschen dürfen ihr Zuhause nur mit einem , also für die Arbeit, Einkäufe und Arztbesuche verlassen Berlin: Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten, mit der Ausnahme von Familien und Personen, die in einem Hausstand leben. Weiter sollen sich Menschen im Berliner Stadtgebiet laut Verordnung ständig in der Wohnung aufhalten. Diese Ausgangsbeschränkung gilt nicht für den Weg zur Arbeit, Arztbesuche oder Einkäufe.

Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten, mit der Ausnahme von Familien und Personen, die in einem Hausstand leben. Weiter sollen sich Menschen im Berliner Stadtgebiet laut Verordnung ständig in der Wohnung aufhalten. Diese gilt nicht für den Weg zur Arbeit, Arztbesuche oder Einkäufe. Brandenburg: In Brandenburg gilt der neunteilige Plan des Bundes für das Kontaktverbot .

In Brandenburg gilt der neunteilige Plan des Bundes für das . Bremen: Auch Bremen folgt dem 9-Punkte-Plan und hat ein Kontaktverbot erlassen.

Auch Bremen folgt dem 9-Punkte-Plan und hat ein erlassen. Hamburg: Das Kontaktverbot gilt auch für Hamburg. Zudem sind bis zum 5. April alle Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten.

Das gilt auch für Hamburg. Zudem sind bis zum 5. April alle Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Hessen: Auch in Hessen gilt das Kontaktverbot . Die Regeln sind seit dem 23. März 2020 in Kraft.

Auch in Hessen gilt das . Die Regeln sind seit dem 23. März 2020 in Kraft. Niedersachsen: Niedersachsen hat ein umfangreiches Kontaktverbot erlassen, bei dem Ansammlungen von mehr als zwei Personen bis zum 5. April untersagt sind.

Niedersachsen hat ein umfangreiches erlassen, bei dem Ansammlungen von mehr als zwei Personen bis zum 5. April untersagt sind. Nordrhein-Westfalen: Das große Bundesland richtet sich nach den Vorgaben der Bundesregierung und hat ein Kontaktverbot erlassen.

Das große Bundesland richtet sich nach den Vorgaben der Bundesregierung und hat ein erlassen. Mecklenburg-Vorpommern: Zusätzlich zum Kontaktverbot hat Mecklenburg-Vorpommern bis zum 5. April alle Ansammlungen von mehr als zwei Personen untersagt.

Zusätzlich zum hat Mecklenburg-Vorpommern bis zum 5. April alle Ansammlungen von mehr als zwei Personen untersagt. Rheinland-Pfalz: Um der Corona-Pandemie Einhalt zu gebieten, hat das Bundesland ein Kontaktverbot verhängt.

Um der Einhalt zu gebieten, hat das Bundesland ein verhängt. Saarland: Das Saarland hat sich an Bayern orientiert und eine Ausgangsbeschränkung ausgesprochen.

Das Saarland hat sich an Bayern orientiert und eine ausgesprochen. Sachsen: Für ganz Sachsen gilt eine Ausgangsbeschränkung . Auch hier benötigen Menschen, die ihre Wohnung verlassen möchten, einen „triftigen Grund“. Darüber hinaus sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit verboten.

Für ganz Sachsen gilt eine . Auch hier benötigen Menschen, die ihre Wohnung verlassen möchten, einen „triftigen Grund“. Darüber hinaus sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit verboten. Sachsen-Anhalt: Ähnlich zu Sachsen hat das Bundesland zusätzlich zur Ausgangsbeschränkung alle Ansammlungen von mehr als zwei Personen untersagt.

Ähnlich zu Sachsen hat das Bundesland zusätzlich zur alle Ansammlungen von mehr als zwei Personen untersagt. Schleswig-Holstein: Im nördlichsten Bundesland gilt ein umfangreiches Kontaktverbot .

Im nördlichsten Bundesland gilt ein umfangreiches . Thüringen: Thüringen orientiert sich an der Vorgabe der Bundesregierung und hat ein Kontaktverbot erlassen.

Bei Kontaktverbot statt Ausgangssperre: Wen man während der Corona-Krise besuchen darf - und wen nicht

Was heißt das Kontaktverbot also konkret? Darf man überhaupt noch andere Menschen besuchen? Grundsätzlich gilt: Ein Kontaktverbot bedeutet nicht gleich Hausarrest. Menschen dürfen trotz der Gefahr durch die Corona-Pandemie ihren Wohnraum verlassen. Doch es gelten Einschränkungen: In der Öffentlichkeit dürfen sich nicht mehr als zwei Menschen zusammen bewegen, es sei denn, es handelt sich um Angehörige aus dem eigenen Hausstand.

Bitte halten Sie mindestens 1,50m Abstand zu anderen Personen. Wir zeigen Ihnen, was die neuen Kontaktregeln für Ihren Alltag bedeuten.#CoronaUpdatesBMG pic.twitter.com/u8NPumgSiW — BMG (@BMG_Bund) March 25, 2020

Insofern bleibt es also weiterhin in Ordnung, sich mit einem Freund oder einer Freundin zum Spaziergang zu treffen. Ein Treffen zu dritt oder mehreren ist allerdings ausgeschlossen. Dabei sollte weiter auf den Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern geachtet werden.

Was Besuche angeht, gilt es, die grundsätzlichen Richtlinien zu beachten. Das heißt, wenn man Kontakt zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts hat, sollte man diesen auf ein Minimum begrenzen. Das empfiehlt im Übrigen auch das Robert-Koch-Institut (RKI). Eltern und Kinder, die voneinander getrennt leben, dürfen einander dennoch besuchen. Das gilt auch für Paare, die nicht zusammen in einem Haushalt leben.

Coronakrise: Das ist bei Kontaktverbot weiter erlaubt

Während Besuche in Krankenhäusern während der Corona-Krise untersagt bleiben, gelten Ausnahmen für die Besuche bei Sterbenden oder nach der Geburt. Grundsätzlich bleibt bei Kontaktverbot folgendes gestattet:

Weg zur Arbeit

Arztbesuche

Teilnahme an erforderlichen Sitzungen, Terminen oder Prüfungen

Einkäufe, Apothekenbesuche

Geld abheben

Bedürftigen helfen oder Haustiere versorgen

Individueller Sport im Freien

Coronavirus Sars-CoV-2: Das bedeutet die Ausgangsbeschränkung im Vergleich zum Kontaktverbot

Die Ausgangsbeschränkung ist hingegen um einiges strenger als ein Kontaktverbot. Getrennt lebende Paare dürfen sich zwar weiter sehen, aber der Besuch von Angehörigen, die außerhalb des eigenen Hausstands leben, ist untersagt.

Ausnahmen gelten für Menschen, die sich um Pflegebedürftige im privaten Umfeld kümmern. Solange diese in der eigenen Wohnung oder dem Haus und nicht in einem Pflegeheim leben, dürfen sie besucht werden.

Drei Viertel der Befragten im ARD-DeutschlandTrend sind der Meinung, dass die weitergehenden Ausgangsbeschränkungen in einzelnen Bundesländern und Regionen für ganz Deutschland gelten sollten. #COVIDー19 pic.twitter.com/aSfkjiZbIT — Christian Nitsche (@c_nitsche) March 23, 2020

