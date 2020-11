Verlängerung des Corona-Lockdowns: Papier legt Pläne von Bund und Ländern offen

Am Mittwoch wollen Bund und Länder entscheiden, wie Weihnachten und Silvester in Zeiten von Corona möglich ist. Erste Details zu den Planungen sind bereits bekannt.

Das RKI gibt noch keine Entwarnung bezüglich der Coronavirus-Neuinfektionen.

Bund und Länder wollen über die zukünftigen Maßnahmen in der Corona-Krise entscheiden.

in der Corona-Krise entscheiden. Eine Verlängerung des „Lockdown light“ ist geplant.

Berlin - Bereits am Montag (23.11.2020) wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten, bevor sie sich am Mittwoch (25.11.2020) mit Kanzlerin Merkel treffen. Hierfür ist nach Informationen der dpa eine Telefonschalte der Regierungschefs geplant. Ihnen liegt ein Beschlussentwurf vom Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz vor, den derzeit Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) innehat. Angesichts der anhaltend hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen gilt eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis weit in den Dezember und eventuell noch darüber hinaus als wahrscheinlich.

Corona-Maßnahmen wegen anhaltend hoher Infektionszahlen

Die Vorschläge Müllers seien bisher nur unter den SPD-Ländern abgestimmt, meldet die dpa. Allerdings soll es einen gesonderten Entwurf der unionsgeführten Länder sowie dem grün regierten Baden-Württemberg nicht geben. Im ZDF- „heute journal“ sagte Müller über seinen Vorschlag, dass dieser langfristig angelegt sei. Ein entsprechendes Ergebnis für den Mittwoch fordert auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der Planbarkeit bis in den Januar 2021 schaffen will.

Das Entwurfspapier des MPK-Vorsitzes, das verschiedenen Medien vorliegt, sieht folgendes vor:

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN: Die Menschen bleiben aufgerufen, jeden nicht notwendigen Kontakt zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben. Weiter werden Arbeitgeber:innen gebeten, unbürokratisch Home-Office zu ermöglichen. Die für November geltenden Maßnahmen sollen bundesweit bis zum 20. Dezember verlängert werden.

Länder, die weniger als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen haben und eine sinkende Tendenz dieses Wertes aufweisen, sollen davon jedoch abweichen können. Wird bis zu diesem Stichtag keine bundesweit signifikant sinkende Tendenz erreicht, sollen die Corona-Maßnahmen für jeweils 14 Tage verlängert werden.

Corona-Krise: Kontaktbeschränkungen bis Mitte Januar

PRIVATE ZUSAMMENKÜNFTE: Vom 1. Dezember bis zum 17. Januar sind erhebliche Kontaktbeschränkungen vorgesehen. Private Zusammenkünfte sollen auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Fall auf maximal 5 Personen beschränkt werden. Diese Regel gilt nicht für Kinder bis 14 Jahre.

WEIHNACHTEN: Wie die Weihnachtstage verbracht werden sollten, ist noch nicht final ausformuliert und muss entsprechend intensiver beraten werden. Nach den Vorstellungen des MPK-Vorsitzes könnte die Personenobergrenzen für Zusammenkünfte innen und außen vom 21. bis zum 27. Dezember auf Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Personen bis maximal 5 Personen erweitert werden. Auch wird überlegt, diesen Zeitraum vom 21. Dezember bis zum 3. Januar auszudehnen und die Beschränkung auf maximal 10 Personen festzulegen. Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regel.

Politiker aus Bund und Ländern sind sich einig: Eine Lockerung der #Corona-Maßnahmen ist derzeit nicht angebracht. Laut einer vorläufigen Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch sieht es eher nach einer Verlängerung des #LockdownLight aus. pic.twitter.com/JyunpSvLrU — WDR aktuell (@WDRaktuell) November 23, 2020

Corona-Krise: Verbot von Feuerwerk geplant

MESSE: Bund und Länder sollen das Gespräch mit den Religionsgemeinschaften suchen, um möglichst Vereinbarungen für alle religiösen Zusammenkünfte mit dem Ziel einer Kontaktreduzierung zu treffen. Generell sollen Großveranstaltungen vermieden werden.

SILVESTER: Ein Verbot des Verkaufs, Kaufs und das Zünden von Feuerwerk ist geplant. So sollen Einsatz- und Hilfskräfte entlastet und die Kapazitäten des Gesundheitssystems freigehalten werden.

MUND-NASE-BEDECKUNG: Für öffentliche Verkehrsmittel sowie in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, soll es eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung geben. Auch an Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen auf engem Raum aufhalten, soll demnach eine Mund-Nase-Bedeckung vorgeschrieben werden. Jene Orte sollen von den zuständigen Behörden festgelegt werden. Auch in Arbeits- und Betriebsstätten soll eine Mund-Nasen-Maske getragen werden - am jeweiligen Arbeitsplatz soll das nicht gelten, wenn ein Abstand von 1,5 Metern zu einer weiteren Person eingehalten werden kann.

+ Weihnachten in Zeiten von Corona: Was ist 2020 möglich? © Richard Brocken

Schule in Zeiten von Corona - Maskenpflicht ab Klasse 7

HOCHSCHULEN UND UNIVERSITÄTEN: Sie sollen grundsätzlich auf digitale Lehre umstellen. Ausnahmen soll es nur für Laborarbeiten, Praktika und Prüfungen geben.

SCHULEN: Schüler:innen ab der siebten Klasse sollen auch im Unterricht eine Corona-Schutzmaske tragen. Betroffen sind Schüler und Berufsschüler in Regionen mit mehr als 50 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen - was derzeit vielerorts der Fall ist. Schulen ohne Corona-Fälle sollen nicht betroffen sein.

Für Schulen wird eine Teststrategie vorgeschlagen: Tritt in einer Klasse ein Corona-Fall auf, soll die Klasse zusammen mit ihren Lehrkräften für fünf Tage in Quarantäne. Dann wird es einen Schnelltest geben, und fällt dieser negativ aus, kann die Klasse wieder in die Schule. zur Umsetzung soll der Bund zusätzliche Kapazitäten von Antigen-Tests zur Verfügung stellen.

Weitere Maßnahmen, wie etwa Wechselunterricht, soll Sache der Länder bleiben. Weiter wird empfohlen, den Unterrichtsbeginn zu staffeln, um den Schulverkehr zu entzerren.

Corona-Krise: Staatliche Hilfe soll verlängert werden

WIRTSCHAFT, KULTUR, REISEBRANCHE, SOLOSELBSTSTÄNDIGE: Die staatlichen Hilfen für Betroffene sollen bis 20. Dezember verlängert werden. Diese seien für Unternehmen und Beschäftigte essenziell und ein wichtiges Element für die „hohe Akzeptanz“ der notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen, heißt es in dem Entwurf. Bislang werden diesbezügliche Ausgaben im November auf 15 Milliarden Euro beziffert.

Auch sollen Hilfsmaßnahmen für Branchen, die absehbar in den kommenden Monaten weiterhin „erhebliche Einschränkungen“ hinnehmen müssten, bis Mitte 2021 verlängert werden. Dies betrifft insbesondere die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft, Soloselbstständige und die Reisebranche.

REISERÜCKKEHRER: Die häusliche Quarantäne bei Reiserückkehrern und Kontaktpersonen soll einheitlich auf zehn Tage im Regelfall festgelegt werden - gerechnet ab dem Tag der Einreise beziehungsweise dem letzten Tag des Kontakte.

GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG: Die Länder wollen mit dem Bund beraten, wie eine steuerfinanzierte Stabilisierung der GKV-Beiträge aussehen könnte. Die durch die Corona-Pandemie im Gesundheitswesen verursachten Kosten könnten nicht einseitig durch die gesetzlich Versicherten abgefedert werden. Ein Solidaritätszuschlag ist angedacht. (ktho/dpa)

Rubriklistenbild: © Arne Dedert