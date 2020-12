Corona-Lockdown: Geschäfte in Fulda jetzt geschlossen - „Endspurt“ macht Händlern Mut

Nach vielen eher schwachen Tagen im Weihnachtsgeschäft in der Fuldaer Innenstadt war Dienstag - dem letzten Tag vor dem harten Lockdown - noch einmal richtig viel los in den Geschäften. Viele Verbraucher kauften Geschenke, ehe die meisten Läden ab Mittwoch zunächst bis 10. Januar schließen müssen.

Fulda - „Der letzte Tag war noch einmal richtig stark – auch der Montag war bereits gut. Der Endspurt vor dem angeordneten Corona*-Lockdown hat Mut gemacht – auch wenn es kein Vergleich war mit dem Weihnachtsgeschäft des Vorjahres“, bilanziert Reginald Bukel, Vorsitzender des City Marketing Fulda und Center-Manager im Centhof. Viele Geschäfte in der Innenstadt in Fulda* verlängerten am Montag und Dienstag ihre Öffnungszeiten bis 19.30 oder 20 Uhr, um die letzten Kunden des Jahres gut zu bedienen. Auch Friseure hatten länger auf. Vor allem Bekleidungs- und Blumenhändler gaben hohe Rabatte, oft von 50 Prozent. „Alles, was wir jetzt verkaufen, ist gut. Die Lager sind voll, im Januar kommt neue Ware“, so Bukel. Gleichzeitig herrscht bei den Händlern in der Innenstadt wegen des Corona-Lockdowns Existenz-Angst*.

In den Einkaufsstraßen in Fulda waren viele Menschen unterwegs – aber nicht so viele wie an einem Adventssamstag des vergangenen Jahres. In jedem Parkhaus waren bequem Parkplätze zu bekommen. Weil der Staat die Zahl der Kunden pro Quadratmeter Verkaufsfläche in der Corona-Pandemie reduziert hat, standen vor einigen Geschäften Warteschlangen, die sich aber doch meist schnell auflösten.

Vor dem Corona-Lockdown: Kunden strömen in die Innenstadt in Fulda

Auch wenn die Einkaufsstraßen in Fulda alle schön beleuchtet waren* und in der Bahnhofstraße ein Paar aus der Slowakei mit der Gitarre Adventslieder sang – ohne Weihnachtsmarkt am Uniplatz kam so recht keine Weihnachtsstimmung auf.

Ab Mittwoch müssen die Läden zunächst bis 10. Januar geschlossen bleiben*, das öffentliche Leben wird wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen heruntergefahren. Läden, die Dinge des täglichen Bedarfs anbieten, wie Supermärkte, Drogerien oder Apotheken, dürfen während des Lockdowns geöffnet* bleiben. Auch der Verkauf von Weihnachtsbäumen ist weiter erlaubt. Viele Buchläden nehmen Bestellungen weiter entgegen und liefern dann die Waren bei den Kunden aus.

Letzter Tag vor dem Corona-Lockdown war für die Händler in Fulda gut

„Der letzte Tag war gut, der Montag war sogar noch stärker – auch wenn es kein Vergleich mit einem Adventssamstag war“, erläutert Torsten Rützel, Geschäftsleiter bei Herrenmode Köhler. Die meisten Kunden am Dienstag waren Kundinnen – Frauen, die für ihren Partner ein schönes Kleidungsstück suchten.

+ An einigen Geschäften – wie hier bei H&M – mussten Kunden am letzten Tag vor dem Corona-Lockdown Schlange stehen, weil nur eine bestimmte Zahl Kunden erlaubt war. © Volker Nies

Bei Juwelier Bott kauften fast nur Männer ein. Sie waren auf der Suche nach einem Geschenk für ihre Partnerin. „Es war richtig viel los – so stark wie ein Adventssamstag in früheren Jahren“, erklärt Geschäftsführer Christian Adolph. Er sei froh, dass er in den vergangenen Monaten den Onlineshop stark ausgebaut habe. „Kunden dürfen bestellte Ware weiter bei uns abholen. Nur die Beratung ist untersagt“, erklärt Adolph. Läden aller Branchen ist es in Hessen während des Corona-Lockdowns erlaubt, Produkte zum Abholen bereitzustellen. (Lesen Sie hier: Der Corona-Ticker für Hessen*)

City Marketing Fulda zieht positive Bilanz nach dem letzten Tag vor dem Corona-Lockdown

Zu den Geschäften, die weiter geöffnet haben dürfen, gehören Optiker wie Brillen Trabert. „Wir sind von dem Lockdown nicht betroffen. Vielleicht haben viele Kunden deshalb heute erst einmal andere Geschäfte aufgesucht“, berichtet Geschäftsführer Katharina Trabert. „Renner sind derzeit Kontaktlinsen. Wenn man eine Maske trägt, bieten sie mehr Komfort als Brillen.“ Sie stellt sich darauf ein, dass fast alle Läden in der Nachbarschaft ab Mittwoch wegen des Corona-Lockdowns geschlossen bleiben.

Für das City Marketing Fulda zieht Vorsitzender Reginald Bukel eine fast positive Bilanz: „Wir sind dankbar, dass uns Händlern in der Fuldaer Innenstadt doch so viele Kunden die Treue gehalten haben – und wir hoffen sehr, dass sie uns auch weiter treu sein werden. Wir wollen so schnell wie möglich wieder für unsere Kunden da sein.“ *Fuldaerzeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes