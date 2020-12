Virologe über Corona-Maßnahmen: „Im Nebel zu stochern“ - Lockdown-Verlängerung längst nicht sicher

Bis zum 10. Januar wird der Corona-Teil-Lockdown in Deutschland verlängert - möglicherweise. Denn die Bundesländer sind sich längst nicht einig.

Bund und Länder beschließen eine Verlängerung des Teil-Lockdown bis zum 10. Januar.

Die Maßnahmen wegen des Coronavirus finden nicht nur Zustimmung.

Die Bundesländer haben in Zeiten von Corona kein gemeinsames Konzept.

Berlin - Am vergangenen Mittwoch (02.12.2020) haben Bund und Länder gemeinsam eine Verlängerung des Teil-Lockdowns beschlossen. Konkret müssen Restaurants, Museen, Theaterhäuser und Freizeiteinrichtungen bis zum 10. Januar geschlossen bleiben. „Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden“, hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder mitgeteilt. Allerdings werde bereits am 4. Januar diskutiert, wie es in Abhängigkeit von der Corona-Pandemie-Lage weiter gehen werde.

Corona-Lockdown bis 10. Januar: söder spricht von Verschärfungen

Bereits jetzt wird deutlich, dass sich die Länder nach wie vor über die entschiedenen Regelungen nicht einig sind. Kurz nach Bekanntmachung war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorgeprescht und hatte eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen Anfang Januar angedeutet: „Die Frage ist, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf halten können oder ob wir nicht irgendwann auch mal überlegen müssen, an einigen Stellen sehr deutlich und konsequent tiefer heranzugehen“, sagte der CSU-Vorsitzende. Man müsse auch darüber nachdenken, „vor Weihnachten konsequenter zu werden“ und zu überlegen, wie die Zahl der Corona-Neuinfektionen gesenkt werden könnte.

Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), stellt aktuell fest, dass Deutschland die Infektionszahlen derzeit „nicht mit aller Verve“ runterbekomme. Die seit Anfang November geltenden Einschränkungen seien deutlich milder als im Frühjahr, als eine härtere Umsetzung der Corona-Maßnahmen eine Wirkung gezeigt habe: Ende März lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei rund 4000. Vier Wochen später meldete das RKI noch gut 2000 neue Fälle pro Tag, Anfang Mai rund 1000. Hier muss ergänzt werden, dass im Frühjahr deutlich weniger getestet wurde, und die Zahlen nicht mit den jetzigen zu vergleichen sind.

Sachsen hat derweil eigene verschärfte Corona-Maßnahmen ergriffen - das Land verzeichnet mit einer Inzidenz von 261,5 den bundesweiten Höchstwert. Dort dürfen Häuser und Wohnungen seit dem 1. Dezember nur noch „aus triftigen Gründen“ verlassen werden, etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen. Das Tragen einer Maske unter freiem Himmel ist nun Pflicht, sofern sich die Menschen in öffentlichen Bereichen wie Fußgängerzonen oder Parkplätzen aufhalten. Nahezu der gesamte Freistaat ist von den Beschränkungen betroffen - mit Ausnahme der Großstädte Leipzig und Dresden. Man habe das Virus unterschätzt, äußerte sich Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Maßnahmen Kontaktbeschränkungen Weihnachten/Silvester Hotels im Dezember Baden-Württemberg 5 Personen / 2 Haushalte Max. 10 Personen nur bis 27.12. 23.12.- 27.12. - offen für Familien Bayern 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen Geschlossen Berlin 5 Personen / 2 Haushalte 5 Personen / 2 Haushalte 23.12.-1.1. - offen für Familien Brandenburg 5 Personen / 2 Haushalte Maximal 10 Personen nur bis 27.12. Geschlossen Bremen 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen Geschlossen Hamburg 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen 23.12.-1.1. - offen für Familien Hessen 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen 23.12.- 27.12. - offen für Familien Mecklenburg-Vorpommern 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen 23.12.-1.1. - offen für Familien Niedersachsen 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen Geschlossen Nordrhein-Westfalen 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen 23.12.-1.1. - offen für Familien Rheinland-Pfalz 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen Geschlossen Saarland 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen Geschlossen Sachsen 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen 23.12.- 27.12. - offen für Familien Sachsen-Anhalt 5 Pers. / mehr als 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen Geschlossen Schleswig-Holstein 10 Pers. / mehr als 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen 23.12.-1.1. - offen f. Familien Thüringen 5 Personen / 2 Haushalte Bis maximal 10 Personen Geschlossen

Schwesig trägt Verlängerung des Lockdowns möglicherweise nicht mit

In Mecklenburg-Vorpommern hingegen wollen sie die Verlängerung des Lockdowns möglicherweise nicht mitgehen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte diesbezüglich in Schwerin: „Man kann jetzt schon sehen, dass die Maßnahmen die zweite Welle dämpfen, aber es nicht ausreicht“. Vor Ort werde man jedoch entsprechend der eigenen Zahlen entscheiden, ob eine Verlängerung mitgetragen werde. Schwesig erklärte, eine Entscheidung sei auf den 15. Dezember vertagt. Mecklenburg-Vorpommern gehört mit Schleswig-Holstein derzeit zu den beiden Ländern, die einen niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner haben.

Corona: Virologe hält Verlängerung des Teil-Lockdown nicht für sinnvoll

Ob die Verlängerung des Teil-Lockdowns zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt sinnvoll sein, darüber hat sich der Virologe Alexander Kekulé geäußert. Seiner Meinung nach wirkten Maßnahmen gegen das Coronavirus am stärksten, wenn sie gerade beschlossen würden, sagte Kekulé im Podcast von MDR-Aktuell. Die aktuelle Verlängerung, die für ihn überraschend erfolgt sei, sei wenig sinnvoll, da damit die gleichen Maßnahmen aufrechterhalten würden, womit man „in der Regel“ keine stärkere Bremsung hinbekäme. Für ihn hätte es zwei Optionen gegeben: entweder ein Abwarten bis kurz nach Silvester oder ein sofortiges Nachjustieren. „Dann muss man aber jetzt schärfere Maßnahmen ergreifen und nicht bis 11. Januar warten“, sagte er. Ihm scheine es so, als stochere die Politik im Nebel.

Michael #Kretschmer meint das echt ernst & will Menschen für dumm verkaufen. Mit seinem „wir haben das Virus unterschätzt“ wollte er zum Ausdruck bringen: Habs komplett vercheckt, bin lieber #Querdenken hinterhergelatscht, gelockert ohne Ende. Ergebnis, leider bekannt 🤷‍♂️ #Sachsen https://t.co/bjCfpsPazz — Ali Kaan Sevinc (@AliKaanSevinc) December 4, 2020

Kanzlerin Merkel macht abschließend wenig Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Lage: „Wir müssen durch den Winter durchkommen, ohne darauf setzen zu können, dass wir in großem Maße schon Impfstoff zur Verfügung haben.“ Auch im ersten Vierteljahr dürfe man noch nicht „überbordende Hoffnungen über die Mengen des Impfstoffs“ haben. Mit deutlich mehr Impfstoff rechnet sie erst im zweiten und vor allem im dritten Quartal. Der Corona-Winter ist noch lang. (Katja Thorwarth mit dpa/AFP)





Rubriklistenbild: © Oliver Berg/dpa