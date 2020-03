Corona-Sondersendung: Markus Söder und Experten live im TV

Das Coronavirus legt das Leben seit Tagen nahezu lahm. Markus Söder, der mit seiner Politik in Bayern stets voran ging, spricht heute live auf ProSieben.

Das Coronavirus* legt das Leben in Deutschland nahezu lahm.

Die Zahl der Infizierten steigt jeden Tag weiter an.

Viele Bundesländer nehmen mittlerweile Infizierte aus Italien auf, wo die Lage am dramatischsten ist.

Die grundlegenden Fakten zum Coronavirus finden Sie hier. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.

München - Das Coronavirus hat ganz Deutschland voll im Griff. Leere Städte, geschlossene Geschäfte - das Leben steht so gut wie still. In Bayern, wo die Zahl der Infizierten immer weiter steigt, hat man als erstes Bundesland die drastischen Maßnahmen verhängt, die so ähnlich jetzt bundesweit gelten. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, ging dabei entschlossen voraus - und hat sich damit nicht nur Freunde gemacht.

Coronavirus: Söder live bei ProSieben - er ging in Bayern voraus

Schon am vergangenen Freitag (20. März) verkündete Söder, dass in Bayern ab Mitternacht sogenannte „Ausgangsbeschränkungen“ gelten. Zu diesem Zeitpunkt war solch eine Regelung bundesweit noch recht einzigartig.

Doch nur zwei Tage später, am Sonntag (22. März) verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel, die selbst wegen des Coronavirus derzeit in häuslicher Quarantäne ist, „Kontaktsperren" für das gesamte Land. Bayern ist mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen das derzeit am stärksten betroffene Bundesland, auch die Lage in der bayerischen Landeshauptstadt München wird jeden Tag prekärer. Auch wenn es viele Schutzmaßnahmen gibt, ist die Ansteckungsgefahr durch das Virus sehr groß.

Coronavirus: Markus Söder spricht live auf ProSieben über die Corona-Krise

Am heutigen Abend (25. März) wird Markus Söder live auf dem Fernsehsender ProSieben über das Thema Coronavirus sprechen. Thema dürfte auch das heute verabschiedete Wirtschaftspaket sein, das die Bundesregierung heute in einer historischen Sitzung verabschiedet hat, sein. Auch, wie lange die Ausgangssperren in Deutschland gelten werden, dürfte diskutiert werden.

In der Sondersendung „Deutschland fragt zu Corona“, moderiert von Stefan Gödde, werden Experten über das aktuelle Thema Coronavirus sprechen. Ab 20.15 läuft die Sendung. Wir tickern live und immer aktuell über die Geschehnisse in diesem Artikel.

