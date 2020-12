Corona-Mutation: Merkel will Europa abschotten - Drosten erklärt aktuelle Erkenntnisse

Aktuell sind mehrere Mutationen des Coronavirus aufgetreten. Jens Spahn will nun auch für Deutschland Konsequenzen ziehen. Auch Christian Drosten meldet sich zu Wort.

In Großbritannien und Südafrika sind Mutationen des Coronavirus* aufgetaucht.

Besonders die Variante in Europa sorgt für Besorgnis auch in Deutschland.

Eine Übersicht zu den Virus-Mutationen finden Sie hier.*

Update vom 20. Dezember, 15.06 Uhr: Geht nun doch alles ganz schnell? Nach Informationen der Bild will die Bundesregierung die komplette Abriegelung des Reiseverkehrs von Großbritannien nach Europa. In Kraft treten sollen die Maßnahmen demnach schon ab Sonntagnacht, 0 Uhr. Ab dann soll der Flugverkehr bis zum 6. Januar aus Großbritannien untersagt werden. Bezüglich des Eurotunnels und des Seeverkehrs gibt es wohl noch keine Beschlüsse.

Noch am Nachmittag will Bundeskanzlerin Angela Merkel der Bild zufolge mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron telefonieren, um das weitere Vorgehen in der EU zu besprechen.

Update vom 20. Dezember, 13.50 Uhr: Werden Flüge aus Großbritannien wegen der Gefahr, die von der Corona-Mutation ausgeht, gestoppt? Während sich in Berlin noch beraten wird, haben Belgien und Österreich bereits Entscheidungen getroffen. Belgien hat seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich gekappt - Flüge und Zugverbindungen aus Großbritannien würden ab Mitternacht gestoppt. Österreich will laut Gesundheitsministerium ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien verhängen.

Corona-Mutation: Spahn will Konsequenzen in Deutschland ziehen - Drosten meldet sich zu Wort

Erstmeldung vom 20. Dezember, 12.30 Uhr:

Berlin - Europa wird aktuell von der zweiten Corona-Welle* getroffen. In Deutschland, Österreich, Italien und den meisten anderen Ländern wurde erneut ein Lockdown verhängt. Hoffnung macht da gerade, dass der Corona-Impfstoff* in den kommenden für Europa zugelassen werden soll. Und genau jetzt sorgen gleich mehrere Mutationen des Virus für Aufregung und Besorgnis.

Corona-Mutationen in England und Südafrika - Spahn will reagieren

Sowohl in Südafrika, wie auch in Großbritannien sind nun Varianten des Coronavirus aufgetaucht. Besonders die Mutation in England* sorgt für Besorgnis. Nach Angaben von Premier Boris Johnson soll die Variante 70 Prozent ansteckender sein, als die bisherige Form. In Großbritannien wurde ein harter Lockdown verhängt. Die neue Variante in Südafrika soll zudem für die vielen schweren Verläufe bei jungen Infizierten verantwortlich sein.

Jetzt überlegt offenbar auch Deutschland in Person von Gesundheitsminister Jens Spahn erste Konsequenzen zu ziehen. Nach einem Bild-Bericht will man Flüge aus Großbritannien und Südafrika stoppen. Dem Bericht nach bereitet man in Berlin eine entsprechende Verordnung vor. Diese müsste dann noch im Kabinett beschlossen werden.

Corona-Mutation auch in Deutschland? Drosten bezieht Stellung

Diesen Schritt waren die Niederlande im Fall von Flügen aus England bereits gegangen. Demnach hatte man schon Anfang Dezember bei einer Stichprobe das in England beschriebene Virus in Holland entdeckt.

Die B.1.1.7-Linie hat zwei evtl. verstärkende und eine wohl abschwächende Mutation (ORF8). Weitere unklare Mutationen. Ursprungsvirus/Mutante noch nicht im Labor verglichen. Verbreitung kann Zufall sein, nicht zwingend Selektionsvorteil, aber möglich. In D bisher nicht gesehen. https://t.co/gn6xl2Xrl3 — Christian Drosten (@c_drosten) December 20, 2020

In Deutschland* ist die Corona-Mutation bislang offenbar noch nicht aufgetaucht. Das geht aus einem Statement von Charité-Virologe Christian Drosten hervor. „In D bisher nicht gesehen“, schrieb er via Twitter. Darüber hinaus schrieb Drosten zu den Mutationen in Großbritannien: „Die B.1.1.7-Linie hat zwei evtl. verstärkende und eine wohl abschwächende Mutation (ORF8). Weitere unklare Mutationen.“

Die Mutationen seien aktuell noch nicht im Labor mit der Ursprungsvariante verglichen worden, so der Virologe weiter. „Verbreitung kann Zufall sein, nicht zwingend Selektionsvorteil, aber möglich“, so Drosten. (rjs) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Daniel Karmann/dpa