Wirbel um Corona-Mutation: Merkel lässt Deutschland abschotten - Verfügung zeigt, welche Ausnahmen gelten sollen

Aktuell sind mehrere Mutationen des Coronavirus aufgetreten. Nun zieht auch Deutschland Konsequenzen; der Flugverkehr ist betroffen.

In Großbritannien und Südafrika sind Mutationen des Coronavirus* aufgetaucht.

Besonders die Variante in Europa sorgt für Besorgnis auch in Deutschland und bleibt nicht folgenlos.

Update vom 21. Dezember, 6.59 Uhr: Wochenbeginn und Europa schottet sich zunehmend vom Vereinigten Königreich ab. Grund dafür ist die entdeckte Variante beziehungsweise Mutation des Coronavirus, die deutlich ansteckender sein soll. Zum Schutz vor der Mutation dürfen in Deutschland seit Montag bis zunächst 31. Dezember keine aus Großbritannien kommenden Flugzeuge mehr landen. Das hatte das Bundesverkehrsministerium am Sonntag verfügt. Ausgenommen sind demnach reine Frachtflüge (siehe Update vom 20. Dezember, 18.33 Uhr).

Zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland und „zur Limitierung des Eintrages und der schnellen Verbreitung der neuen Virusvarianten“ sei ein sofortiges, befristetes Verbot für Flüge aus dem Vereinigten Königreich und Nordirland geboten, erläuterte das Verkehrsministerium in der Verordnung. Von dort seien Virus-Mutationen gemeldet worden, die in Deutschland noch nicht festgestellt worden seien.

Weitergehende Beschränkungen sollen noch per Rechtsverordnung festgelegt werden, wie es in Regierungskreisen hieß. Gesundheitsminister Jens Spahn erläuterte, an diesem Montag sei geplant, mit einer Verordnung „den gesamten Reiseverkehr“ mit Großbritannien und Südafrika einzuschränken.

Corona-Mutation entdeckt: Flugpassagiere aus Großbritannien verbrachte die Nacht auf Feldbetten

Bereits am Sonntagabend wurde die Einreise von Flugpassagieren aus Großbritannien an mehreren deutschen Flughäfen zunächst gestoppt. In Hannover betraf das am Abend etwa 63 Passagiere eines Flugs aus London. Sie mussten sich PCR-Tests unterziehen. Bis zum Vorliegen des Corona-Testergebnisses müssten sie auf dem Flughafengelände bleiben, sagte eine Sprecherin der Region Hannover. Erwartet werde, dass dies am Montag der Fall sei - das stehe aber noch nicht fest. Nach Angaben des Flughafens Hannover wurden für die Passagiere Feldbetten bereitgestellt, außerdem wurden sie verpflegt.

Sollte das Testergebnis negativ ausfallen, bedeutet das für die betreffenden Passagiere eine zehntägige Quarantäne am Zielort - nach fünf Tagen und einem erneuten negativen Testergebnis kann die Quarantäne vorzeitig enden. Bestätigt sich eine Infektion, bei der unklar ist, ob es sich um die neue Virus-Variante handelt, kommen die Betroffenen in ein besonderes Quarantäne-Hotel, sagte Andreas Kranz, Leiter des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen der Region Hannover. Auch in Stuttgart mussten sich Flugreisende aus London testen lassen.

Corona-Mutation: Notfalltreffen mit Vertretern von EU-Mitgliedstaaten am Montag geplant

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft berief wegen der Mutation für Montag ein Notfalltreffen mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten ein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel hatten bereits am Sonntag in einem Telefonat die Lage erörtert.

Neben Deutschland hatten diverse Länder mit Flugstopps oder ähnlichem gehandelt, darunter die Niederlande, Belgien oder Irland. Auch Österreich verfügte ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien. Zudem stellte die Schweiz Flugverbindungen nach Großbritannien und Südafrika ein. Frankreich verhängte ein Einreiseverbot für Reisende aus Großbritannien auf dem Luft-, See- und Landweg. Deshalb wurden der wichtige britische Hafen Dover am Ärmelkanal sowie der Eurotunnel um Mitternacht geschlossen. Auch Argentinien, Kolumbien, Chile, Kanada und der Golfstaat Kuwait stoppten Flüge aus Großbritannien.

Corona-Mutation: Flugverkehr von Großbritannien weitgehend gestoppt - Ausnahmen für bestimmte Gruppen

Update vom 20. Dezember, 18.33 Uhr: Wegen der neuen Variante des Coronavirus wird der Flugverkehr von Großbritannien nach Deutschland weitgehend gestoppt. Ab Mitternacht sind Landungen aus Großbritannien untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums vom Sonntag hervorgeht. Ausgenommen sind demnach reine Frachtflüge, Flüge mit medizinischem Personal oder wenn Maschinen nur mit Crews an Bord nach Deutschland zurückkehren wollen.



Zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland und „zur Limitierung des Eintrages und der schnellen Verbreitung der neuen Virusvarianten“ sei ein sofortiges, befristetes Verbot für Flüge aus dem Vereinigten Königreich und Nordirland in die Bundesrepublik geboten, heißt es. Das Verbot gilt zunächst bis 31. Dezember. Die Bundesregierung hatte angekündigt, dass sie auch für den Reiseverkehr zwischen Deutschland und Südafrika Einschränkungen beabsichtigt.

Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Update vom 20. Dezember, 17.33 Uhr: Die Einschränkung für Einreisende aus Großbritannien und Südafrika soll kommen. „Eine Regelung wird zurzeit erarbeitet. Die Bundesregierung steht im Kontakt mit den europäischen Partnern“, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz auf Twitter mit. Grund ist eine neu gemeldete Coronavirus-Mutation.

Corona-Mutation: Einreisebeschränkung für Großbritannien und Südafrika soll kommen

Ab Mitternacht sollen direkte Passagierflüge von Großbritannien nach Deutschland gestrichen werden. Ausgenommen sind Frachtflüge und Rückflüge leerer Maschinen von deutschen Fluganbietern inklusive Crew, wie Bild.de aus Regierungskreisen erfahren haben will.

Update vom 20. Dezember, 17.10 Uhr: „Reisen Sie nur nach Großbritannien, wenn unbedingt erforderlich. Es kann sein, dass der Flugverkehr eingestellt wird“, schrieb die Bundespolizei Nord am späten Sonntagnachmittag warnend auf Twitter. „Anlass hierfür ist eine Mutation des Corona-Virus.“

Corona-Mutation: Bundespolizei veröffentlicht jetzt schon wichtigen Hinweis

Eine neue Mutation, die bis zu 70 Prozent ansteckender sein soll, als das bisherige Virus, ist in Großbritannien festgestellt worden. Seitdem wird von vielen Seiten die Forderung laut, Einreisen aus Großbritannien zu stoppen (siehe vorherige Updates). Belgien, die Niederlande und Österreich* haben bereits angekündigt, Reisende abzuweisen.

Update vom 20. Dezember, 16.48 Uhr: „Wir brauchen ein schnelles Einreiseverbot, am besten europäisch“: Auch Armin Laschet (CDU) hat sich dazu geäußert, wie mit der neuen Coronavirus-Mutation aus Großbritannien umzugehen ist. Laschet forderte auf Twitter, es Belgien und den Niederlanden gleichzutun und Einreisen zu verhindern. Er setzt auf europäische Zusammenarbeit. Denn sonst könnten Menschen von Großbritannien einen Umweg nehmen und über Deutschland in diese Länder einreisen.

Laschet ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland grenzt direkt an Belgien und die Niederlande an.

Update vom 20. Dezember, 15.37 Uhr: Auch der Virologe Alexander Kekulé meldete sich nun zu Wort - mit der Forderung, den Flugverkehr sofort zu stoppen. Damit habe man „möglicherweise noch eine Chance“, die Ausbreitung der Corona-Mutation zu verhindern. Klar sei, dass von der Virus-Variante eine erhöhte Ansteckungsgefahr ausgehe. „In London zum Beispiel ist etwas mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen auf diese neue Variante zurückzuführen“, so der Virologe weiter.

Corona-Mutation: Merkel will Europa abschotten - Drosten erklärt aktuelle Erkenntnisse

Update vom 20. Dezember, 15.06 Uhr: Geht nun doch alles ganz schnell? Nach Informationen der Bild will die Bundesregierung die komplette Abriegelung des Reiseverkehrs von Großbritannien nach Europa. In Kraft treten sollen die Maßnahmen demnach schon ab Sonntagnacht, 0 Uhr. Ab dann soll der Flugverkehr bis zum 6. Januar aus Großbritannien untersagt werden. Bezüglich des Eurotunnels und des Seeverkehrs gibt es wohl noch keine Beschlüsse.

Noch am Nachmittag will Bundeskanzlerin Angela Merkel der Bild zufolge mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron telefonieren, um das weitere Vorgehen in der EU zu besprechen.

Update vom 20. Dezember, 13.50 Uhr: Werden Flüge aus Großbritannien wegen der Gefahr, die von der Corona-Mutation ausgeht, gestoppt? Während sich in Berlin noch beraten wird, haben Belgien und Österreich bereits Entscheidungen getroffen. Belgien hat seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich gekappt - Flüge und Zugverbindungen aus Großbritannien würden ab Mitternacht gestoppt. Österreich will laut Gesundheitsministerium ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien verhängen.

Corona-Mutation: Spahn will Konsequenzen in Deutschland ziehen - Drosten meldet sich zu Wort

Erstmeldung vom 20. Dezember, 12.30 Uhr:

Berlin - Europa wird aktuell von der zweiten Corona-Welle getroffen. In Deutschland, Österreich, Italien und den meisten anderen Ländern wurde erneut ein Lockdown verhängt. Hoffnung macht da gerade, dass der Corona-Impfstoff in den kommenden für Europa zugelassen werden soll. Und genau jetzt sorgen gleich mehrere Mutationen des Virus für Aufregung und Besorgnis.

Corona-Mutationen in England und Südafrika - Spahn will reagieren

Sowohl in Südafrika, wie auch in Großbritannien sind nun Varianten des Coronavirus aufgetaucht. Besonders die Mutation in England sorgt für Besorgnis. Nach Angaben von Premier Boris Johnson soll die Variante 70 Prozent ansteckender sein, als die bisherige Form. In Großbritannien wurde ein harter Lockdown verhängt. Die neue Variante in Südafrika soll zudem für die vielen schweren Verläufe bei jungen Infizierten verantwortlich sein.

Jetzt überlegt offenbar auch Deutschland in Person von Gesundheitsminister Jens Spahn erste Konsequenzen zu ziehen. Nach einem Bild-Bericht will man Flüge aus Großbritannien und Südafrika stoppen. Dem Bericht nach bereitet man in Berlin eine entsprechende Verordnung vor. Diese müsste dann noch im Kabinett beschlossen werden.

Corona-Mutation auch in Deutschland? Drosten bezieht Stellung

Diesen Schritt waren die Niederlande im Fall von Flügen aus England bereits gegangen. Demnach hatte man schon Anfang Dezember bei einer Stichprobe das in England beschriebene Virus in Holland entdeckt.

In Deutschland ist die Corona-Mutation bislang offenbar noch nicht aufgetaucht. Das geht aus einem Statement von Charité-Virologe Christian Drosten hervor. „In D bisher nicht gesehen", schrieb er via Twitter. Darüber hinaus schrieb Drosten zu den Mutationen in Großbritannien: „Die B.1.1.7-Linie hat zwei evtl. verstärkende und eine wohl abschwächende Mutation (ORF8). Weitere unklare Mutationen."

Die Mutationen seien aktuell noch nicht im Labor mit der Ursprungsvariante verglichen worden, so der Virologe weiter. „Verbreitung kann Zufall sein, nicht zwingend Selektionsvorteil, aber möglich", so Drosten.

