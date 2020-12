Corona-Mutation: Deutsche Experten schlagen Alarm und fordern weitreichende Neuerung

Mutierte Coronaviren können ein großes Risiko darstellen. Vor allem Deutschland wird nicht der Gefahr entsprechend gehandelt, meinen Experten und fordern mehr Wachsamkeit.

Seit einigen Tagen versetzt eine neue Coronavirus-Mutation aus Großbritannien ganz Europa in Sorge.

aus Großbritannien ganz Europa in Sorge. Die neuartige Form ist mit hoher Wahrscheinlichkeit leichter übertragbar.

Experten forden ein Früherkennungssystem für mutierte Coronaviren.

Berlin - „Was wir brauchen ist eine ... generelle organisierte Überwachung, um solche Virusvarianten frühzeitig zu erkennen und zu verfolgen“, sagte der Freiburger Virologe Hartmut Hengel in der Tagesschau. Hengel meint damit Coronavirus-Mutationen* wie die aus Großbritannien. Bisher gebe es so ein System in Deutschland noch nicht, was dazu führt, dass sich neuartige Virusformen relativ lang unbemerkt verbreiten können.

Corona-Mutation: Experten schlagen Alarm und fordern weitreichende Neuerung für Deutschland

Durch ihre instabile Erbgutstruktur mutieren Viren relativ leicht. Kleinste Veränderungen können die Eigenschaften eines Virus stark verändern, es also harmloser oder auch gefährlicher machen. Die in Großbritannien aufgetauchte Variante, die den Grenzverkehr unterbunden hat, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit leichter übertragbar* als bislang dominierende Formen.

Um solche Mutationen in einem Virus zu entdecken, müssen Forscher dessen Erbgut entziffern. Wird das sehr häufig gemacht, steigt die Chance, dass Varianten frühzeitig entdeckt und ihre Verbreitung nachverfolgt werden kann. Wird hingegen nur stichprobenartig Erbgut entziffert, gibt es nur Zufallsfunde.

Corona-Mutation: Virologen untersuchen neue Mutationen

Jörg Timm, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Düsseldorf, entziffert laut Spiegel pro Woche die Erbgutsequenzen von 20 bis 30 Proben. Dies reiche aber bei Weitem nicht aus, um auszuschließen, dass die neue Variante möglicherweise schon in Düsseldorf zirkuliert, sagte Timm dem Spiegel. Clemens Wendtner, Chefarzt an der München Klinik Schwabing, sagte dem Spiegel: „Nur durch stringentes Testen ist es den Briten gelungen, diese neue Variante zu erkennen.“

Am Dienstag hatte der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, Labore und Forschungsinstitute „dringend aufgefordert“, vorliegende Ergebnisse zu Sequenzierungen in öffentliche Datenbanken einzustellen. Bis Dienstagmorgen sei die neue Variante in Deutschland nicht nachgewiesen worden.

Auch der Top-Virologe der Berliner Charité Christian Drosten hatte sich zur neuartigen Corona-Mutation geäußert. Er blickte nicht allzu besorgt auf die neue Entwicklung und deren Folgen für Corona-Lage in Deutschland. (lb mit dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks