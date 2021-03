Corona-Mutation gefährlicher für Kinder – Zahlen zeigen ein klares Bild

Die britische Mutante verbreitet sich auch unter Kindern schneller. Was eigentlich seit Längerem aus Großbritannien bekannt war, zeigt sich jetzt auch hierzulande.

Deutschland – Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) zeigen ein deutliches Bild: In keiner Altersgruppe steigen die Inzidenzen aktuell so stark wie in der Gruppe der 0- bis 14-Jährigen, wie RUHR24.de* berichtet.

So zeigt der Lagebericht des RKI von Dienstag (23. März), dass die Inzidenz in allen Altersgruppen unter vierzehn Jahren mittlerweile über 100 liegt. Dass diese Mutante B.1.1.7 ansteckender für Kinder ist,* davor warnen Virologen schon seit Wochen. So waren auch in Großbritannien während der zweiten Welle zahlreiche Kinder an Covid-19 erkrankt. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.