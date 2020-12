Corona-Mutation treibt Spahn um: „Würde natürlich viel verändern“ - Mahnende Worte vor Weihnachten

Nach den neuen Beschlüssen zu Einreiseverboten wegen einer neuartigen Coronavirus-Mutation äußerte sich Jens Spahn - mit einer klaren Botschaft.

Eine neue Mutation droht die Corona*-Lage in Europa weiter zu verschärfen.

Die veränderte Form wurde in Großbritannien und in Südafrika nachgewiesen.

Flüge von dort nach Deutschland werden gestrichen. Jens Spahn zeigt sich besorgt und appelliert an die Bevölkerung.

zeigt sich besorgt und appelliert an die Bevölkerung. Dieser News-Ticker zum Thema Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

München - In Großbritannien wurde eine neue Coronavirus-Mutation* nachgewiesen. Die veränderte Form soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein als das ursprüngliche Virus. Boris Johnson hat daher angekündigt: Lockerungen zu Weihnachten wird es in den stark von der Pandemie betroffenen Regionen Großbritanniens nicht geben. „Wir opfern die Möglichkeit, unsere Lieben dieses Weihnachten zu sehen, damit wir eine bessere Chance haben, ihr Leben zu schützen, damit wir sie bei zukünftigen Weihnachten sehen können“, so der Premierminister am Samstag.

Corona-Mutation treibt Spahn um: Mahnende Worte vor Weihnachten

Nun hat auch die Bundesregierung auf die Mutation reagiert: Passagierflüge von Großbritannien und von Südafrika nach Deutschland werden gestrichen. Denn: auch in Südafrika wurde die neuartige Mutation festgestellt. Die Regelung gilt ab Montag (21. Dezember), 00.00 Uhr. „In Deutschland ist die Mutation bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden“, erklärte Jens Spahn (CDU) am Sonntagabend im Interview mit „Bericht aus Berlin“ (ARD). „Aber wir nehmen natürlich die Meldung aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich sehr ernst. Wir sind im intensiven Austausch auf allen Ebenen.“ Vor allem sei es jetzt wichtig die Mutation und ihre Folgen zu untersuchen. Das deutsche Robert Koch-Institut arbeite eng mit den internationalen Kollegen zusammen.

„Dass Viren sich verändern, ist nicht ungewöhnlich, aber eine deutlich schnellere Übertragbarkeit, wie sie in diesem Fall vermutet wird, die würde natürlich viel verändern“, erklärte Gesundheitsminister Spahn. Deshalb müsse der Eintritt nach Deutschland verhindert werden.

Corona-Mutation treibt Spahn um: „Würde natürlich viel verändern“

In Großbritannien wurden die geplanten Lockerungen für Weihnachten in manchen Regionen wieder zurückgezogen. Droht in Deutschland dasselbe? Diese Frage wollte Jens Spahn weder verneinen noch bejahen. „Es geht nicht darum, dass jeder die Regeln ausreizt. Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger machen es nicht, sondern bemühen sich, Weihnachten im engsten Familienkreis zu feiern“, sagte der CDU-Politker.

"Ab Mitternacht jeder Flug aus Großbritannien nach Deutschland untersagt" – Gesundheitsminister @jensspahn zu den Maßnahmen bezüglich der neuen Coronavirus-Mutation. #BerichtausBerlin pic.twitter.com/EonOiU4ns9 — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) December 20, 2020

„Wir sehen ja jeden Tag an der Zahl an Neuinfektionen, in der Intensivmedizin, die stark belastet ist, aber eben auch an den hohen Todeszahlen, wie wichtig es ist, die Kontakte zu reduzieren“, erklärte Spahn seinen Standpunkt. „Es ergibt ja wenig Sinn, die Schulen, die Geschäfte, die Gastronomie zu schließen, wenn wir nicht gleichzeitig die Kontakte im privaten - auch an Weihnachten - reduzieren.“ Wie die Weihnachtstage in Deutschland verlaufen und vor allem wie sich die Corona-Infektionszahlen danach entwickeln werden, wird sich zeigen. (lb) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

