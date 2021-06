Die Corona-Pandemie scheint sich in Deutschland zu entspannen, doch erneut meldet das RKI einen Anstieg der Zahlen. Auch die für Lockerungen wichtige Inzidenz steigt den zweiten Tag in Folge. Der News-Ticker.

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich, viele Bundesländer lockern ihre Regeln großzügig.

Doch das RKI verzeichnet einen Anstieg der Neuinfektionen, auch die Inzidenz steigt erneut an (siehe Ursprungsmeldung).

Update vom 2. Juni, 11.15 Uhr: Die durch das RKI veröffentlichten aktuellen Infektionszahlen zeigen: die Inzidenz in Deutschland steigt den zweiten Tag in Folge wieder leicht an (siehe Ursprungsmeldung). Auch der Blick auf die einzelnen Bundesländer zeigt eine minimal steigende Kurve des Infektionsgeschehens. Wie das RKI am Mittwoch berichtet, sind in insgesamt zwölf Bundesländern die Inzidenzen angestiegen. Nur Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin verzeichnen demnach keine wachsenden Inzidenz-Zahlen. Doch trotz steigender Inzidenzen befinden sich laut RKI immer noch acht Bundesländer unter der magischen Marke von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Ab diesem Grenzwert treten großflächig Lockerungen in Kraft.

Corona-Inzidenz und -Neuinfektionen steigen wieder: RKI-Chef mit konkreter Begründung

Ursprungsmeldung vom 2. Juni 2021: Berlin - Die Corona*-Zahlen hatten in den vergangenen Wochen endlich für Entspannung gesorgt. Das Robert Koch-Institut meldete zunehmend sinkende Infektionswerte und auch die für die Lockerung der Maßnahmen wichtige Sieben-Tage-Inzidenz war bundesweit auf ein vergleichsweise überschaubares Niveau gesunken. Doch nun meldet das RKI bereits den zweiten Tag in Folge eine ansteigende Inzidenz. Und auch die registrierten Corona-Infektionen steigen wieder an.

Corona in Deutschland: Robert Koch-Institut meldet erneut steigende Zahlen

Wie das Institut am Mittwoch berichtet, liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 36,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche. Bereits am Vortag war der Wert leicht angestiegen (Vortag: 35,2; Vorwoche: 46,8). Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI*-Chef Lothar Wieler am Dienstag gesagt, Modellierungen ließen einen leichten vorübergehenden Anstieg erwarten. Das RKI bringe dies mit Öffnungsschritten in Zusammenhang, die die Chancen des Virus erhöhten. Mit einem erneuten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen werde bei vorsichtigen Öffnungen allerdings zunächst nicht gerechnet, so Wieler.

Corona in Deutschland: Inzidenz und Neuinfektionen steigen an - RKI verzeichnet 179 weitere Todesfälle

Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 4917 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert kurz nach dem verlängerten Pfingst-Wochenende bei 2626 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 179 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 270 Tote gewesen.

