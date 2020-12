Corona-Impfung in Niedersachsen: Ministerpräsident Stephan Weil verkündet Dämpfer

Niedersachsen bereitet sich auf die landesweite Corona-Impfung vor. Nun hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen Dämpfer verkündet.

Niedersachsen bereitet sich auf die Corona *-Impfungen vor.

bereitet sich auf die *-Impfungen vor. Die Vorbereitungen für die 50 Impfzentren sind fast abgeschlossen.

sind fast abgeschlossen. Nun verkündet Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen Dämpfer.

Hannover - Seit Mittwoch (16.12.2020) befindet sich auch Niedersachsen im harten Corona-Lockdown. Die Regeln für das private und gesellschaftliche Zusammenleben sind bis zum 10.01.2020 stark verschärft. Der Einzelhandel hat geschlossen, Friseursalons bleiben zu.

Corona in Niedersachsen: Wird Anzahl der Impfdosen zum Problem?

Die Corona-Schließungen gelten auch für Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoostudios. Nur folgende Geschäfte sind von den Lockdown-Regelungen in Niedersachsen ausgeschlossen:

Lebensmittel-Einzelhandel

Wochenmärkte

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Reformhäuser

Apotheken

Tankstellen

Die größte Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie machen die neu entwickelten Impfstoffe - unter anderem vom Mainzer Unternehmen Biontech und seines US-Partners Pfizer. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Dienstag (15.12.2020) mitgeteilt, dass sie schon am 21. Dezember ihr Gutachten über den Impfstoff vorlegen will - also acht Tage früher als zunächst in Aussicht gestellt.

Moin! Corona, Impfen und Lockdown- mein Tag beginnt bei ffn ... pic.twitter.com/e1ZkbXS6dt — MP Stephan Weil (@MpStephanWeil) December 16, 2020

Auch Niedersachsen bereitet sich auf die geplanten Corona-Impfungen vor. In dem Bundesland sind 50 Impfzentren geplant. Die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden. In der Region Göttingen stehen drei Impfzentren* bereit. Auch auf dem Messegelände in Hannover sollen Menschen geimpft werden. „Jetzt fehlt nur noch der Impfstoff“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Montag (14.12.2020).

Corona in Niedersachsen: Es werden vorerst Impfdosen für 25.000 Menschen bereitstehen

Und genau der könnte nun zum Problem in Niedersachsen werden. Denn laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stehen für Niedersachsen bisher nur Impfdosen für 25.000 Menschen zur Verfügung. Das erklärte der SPD-Politiker gegenüber dem Radiosender ffn. Die landesweiten Impfzentren seien hingegen gut vorbereitet. „Das werden wir gut hinkriegen“, sagte Weil.

+ Corona: In Niedersachsen werden zunächst Impfdosen für 25.000 Menschen zur Verfügung stehen. (Symbolbild) © Carlos Giusti/dpa

Auch Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte den Aufbau der Zentren gelobt. „Die Leistungsfähigkeit unserer Kommunen hat das ermöglicht, in einer Rekordzeit“, so Pistorius. „Wir warten nur noch auf den Impfstoff“.

Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnten nach der Zulassung in einem ersten Schritt „um die 400.000 Dosen ausgeliefert werden“. Pro Person werden zwei Corona-Impfdosen benötigt. (Jan Wendt) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Carlos Giusti/dpa