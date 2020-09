Die Corona-Fallzahlen in Niedersachsen steigen: Geplante Lockerungen verschoben - Ausbruch in Kinderdorf

In Niedersachsen steigen die Corona-Fallzahlen - die geplanten Lockerungen wurden verschoben. Auch in einem Kinderdorf in Uslar gab es einen Ausbruch des Virus.

In Niedersachsen haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie* 17.043 Menschen infiziert (Stand 03.09.2020).

Land verschiebt geplante Lockerungen - Weil will Weihnachtsmärkte noch nicht absagen.

Update vom Donnerstag, 03.09.2020, 20.01 Uhr: In einem Kinderdorf ist es zu einem Ausbruch von Corona gekommen. Das bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des Albert-Schweitzer-Familienwerks. Die gesamte Kindergruppe und sämtliche Mitarbeiter des Dorfs in Uslar befinden sich mittlerweile in Quarantäne.

Update vom Donnerstag, 03.09.2020, 11.50 Uhr: Fragen, wann und ob Einschränkungen in Zeiten von Corona zurückgenommen werden können oder ob sogar neue Verschärfungen nötig sind, beschäftigen das Land Niedersachsen. Ministerpräsident Weil hält Lockerungen für möglich.

Besonders Lockerungen bei privaten Feiern und Weihnachtsmärkten seien denkbar. „Wir werden die Obergrenzen für Feiern sicher diskutieren - auch weil wir da im Ländervergleich doch recht restriktiv sind“, erklärte der SPD-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Derzeit sei die Zahl der Infektionen unter dem Bundesdurchschnitt.

Corona: Die Fallzahlen in Niedersachsen steigen

Allerdings steigen die Fallzahlen weiter. Im Vergleich zum Mittwoch (02.09.2020) sind 115 neue gemeldete Corona-Fälle hinzugekommen. Das sind die aktuellen Fallzahlen vom Donnerstag, 03.09.2020:

Nachgewiesene Corona-Infektionen (03.09.2020) 17.043 (+115) Geschätze genese Personen 14.970 (+138) Verstorbene Personen (mit SARS-Cov-2) 665 (+1) 7-Tagesinzidenz* 6,7 *Das bedeutet die 7-Tagesinzidenz: Die Zahl gibt an, wie viele Neu-Infektionen es pro 100.000 Einwohner in einer bestimmten Region in den vergangenen sieben Tagen gab.

Corona in Niedersachsen: Absage von Weihnachtsmärkten zu früh

Eine generelle Absage von Weihnachtsmärkten sei laut Weil aktuell noch zu früh. Im Vergleich mit privaten Treffen in geschlossenen Räumen seien traditionelle Veranstaltungen weniger riskant. „Weihnachtsmärkte haben den Vorteil, dass sie an der frischen Luft stattfinden. Das reduziert die Infektionsgefahr schon einmal erheblich", so Weil.

Nach Angaben der dpa sind Großveranstaltungen aber weiterhin bis zum Jahresende verboten. Veranstaltungen, bei denen Kontakte im Fall einer Corona-Infektion nachverfolgt werden können und die entsprechende Hygienekonzepte haben, dürfen stattfinden. Die Messe in Hannover rechnet mit einem baldigen Start.

Corona in Niedersachsen: Lockerungen verschoben

Wie Niedersachsens Regierungssprecherin am Mittwoch (02.09.2020) mitteilte, sind die Infektionszahlen allerdings noch nicht stabil. Dementsprechend werden die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln auf den 01.10.2020 verschoben. Ursprünglich war der 01.09.2020 angepeilt.

Zudem forderte Weil die Bürger in Niedersachsen dazu auf, auf nicht nötige Reisen zu verzichten. „Wer trotz aller Warnungen in den nächsten Monaten ohne zwingenden Grund in ein Risikogebiet fährt, muss Nachteile in Kauf nehmen", sagte der SPD-Politiker. Es sei wichtig, genügend Testkapazitäten für Beschäftige in Krankenhäusern und Pflegeheimen, sowie Schulen und Kitas zu haben.

Corona in Niedersachsen: Demo gegen Corona-Maßnahmen angemeldet - Fallzahlen steigen

Update vom Mittwoch, 02.09.2020, 14.00 Uhr: Innerhalb der letzten 24 Stunden haben sich in Niedersachsen 91 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie insgesamt auf 16.928 gestiegen.

Die Zahl der Todesfälle in der Region liegt nun bei 664. Das sind vier Todesfälle mehr als am gestrigen Dienstag (01.09.2020). Als vom Coronavirus genesen gelten in Niedersachsen derzeit 14.832 Menschen. Im Vergleich zum Vortag (01.09.2020) sind das 120 Personen mehr.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (02.09.2020) 16.928 (+91) Geschätze genese Personen 14.832 (+120) Verstorbene Personen (mit SARS-Cov-2) 664 (+4) 7-Tagesinzidenz* 6,5 *Das bedeutet die 7-Tagesinzidenz: Die Zahl gibt an, wie viele Neu-Infektionen es pro 100.000 Einwohner in einer bestimmten Region in den vergangenen sieben Tagen gab.

Corona in Niedersachsen: Demo gegen Maßnahmen angemeldet

Dienstag, 01.09.2020: Göttingen - In Niedersachsen wurde nun ebenfalls eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen angemeldet. Der Aufruf zur Demonstration in Hannover kam unter anderem über die sozialen Medien, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Forderung der Aktivisten beinhaltet, die Corona-Regeln sofort aufzuheben. Erst am Wochenende gab es eine große Demo gegen die Corona-Regeln in Berlin.

Neben unterschiedlichen „Querdenken“-Gruppen unterzeichneten auch regionale Protestgruppen, die sich in Hannover gebildet haben, diesen Aufruf. Die Demonstration in der niederländischen Landeshauptstadt wurde unter dem Motto „Die Pandemie ist vorbei“ angemeldet. Der Polizei zufolge werden um die 1000 Demonstranten erwartet, berichtet der NDR. Darüber hinaus habe der Innenminister von Niedersachsen Boris Pistorius (SPD) ankündigen lassen, „die Polizei werde sehr genau prüfen, welche Auflagen möglich sind.“

Corona in Niedersachsen: Der Alltag in der Schule geht wieder los - oder?

Dem Stufenplan der Landesregierung folgend, haben am 27.08.2020 die Schulen in Niedersachsen mit dem „eingeschränkten Regelunterricht“ begonnen. Was heißt das? Unterrichtet wird „in voller Klassenstärke, in festen Lerngruppen und ohne Maskenpflicht im Unterricht“, wie der NDR berichtet.

An einigen Schulen gibt es jedoch Corona-bedingte Einschränkungen, wie unterbrochener Präsenzunterricht und damit einhergehendes Homeschooling sowie vereinzelte Schließungen von Schulen und Kindergärten. Dies seien allerdings Einzelfälle, die in das generelle Konzept einkalkuliert wären.

Die Entscheidung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), Kinder und Jugendliche im Unterricht keine Maske tragen zu lassen, hatte vielfach für Diskussionen gesorgt. Derzeit ist jedoch nur eine Schule von einer vollständigen Schulschließung betroffen: „Die Haupt- und Realschule Bremervörde ist wegen einer bestätigten Corona-Infektion im Lehrerkollegium Montag und Dienstag geschlossen.“

Corona in Niedersachsen: Das sind die Fallzahlen vom Dienstag, 01.09.2020

Innerhalb der letzten 24 Stunden haben sich in Niedersachsen 74 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie insgesamt auf 16.837 gestiegen.

Die Zahl der Todesfälle in der Region wurde um eine Person korrigiert und liegt nun bei 660. Als vom Coronavirus genesen gelten in Niedersachsen derzeit 14.712 Menschen. Im Vergleich zum Vortag (31.08.2020) sind das 88 Personen mehr.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (01.09.2020) 16837 (+74) Geschätze genese Personen 14712 (+88) Verstorbene Personen (mit SARS-Cov-2) 660 (-1) 7-Tagesinzidenz* 6,8 *Das bedeutet die 7-Tagesinzidenz: Die Zahl gibt an, wie viele Neu-Infektionen es pro 100.000 Einwohner in einer bestimmten Region in den vergangenen sieben Tagen gab.

Corona in Niedersachen: Maskenpflicht, Mindestabstand und Handhygiene

Im Verlauf der Corona-Pandemie präsentierte Ministerpräsident Stephan Weil einen mehrstufigen Plan zur Eindämmung von Covid-19-Erkrankungen. Dieser wurde schrittweise umgesetzt. Die Landesregierung von Niedersachsen nennt vier zentrale Schutzmaßnahmen, um eine Verbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 zu verhindern:

Abstand halten, persönliche Kontakte auf das Notwendige beschränken

Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn kein Abstand von 1,5 Metern möglich ist (generell beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen)

tragen, wenn kein Abstand von 1,5 Metern möglich ist (generell beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen) Hygienekonzepte erstellen und befolgen

erstellen und befolgen Daten erheben beziehungsweise dokumentieren

Im Online-Auftritt des Bundeslandes heißt es: „Gerade jetzt, bei wieder steigenden Corona-Infektionszahlen, ist es wichtiger denn je, dass wir uns alle an die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln halten.“ Ein Verstoß gegen die Corona-Maßnahmen wird daher von den zuständigen Behörden in Niedersachsen entsprechend geahndet. (Jennifer Greve, Karolin Schäfer, Diana Rissmann mit dpa) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

