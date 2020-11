Corona-Impfstrategie für Niedersachsen - Das ist geplant

Bald könnte es in Deutschland eine zugelassene Corona-Impfung geben. Niedersachsen stellt heute seine Impfstrategie vor. Die Pressekonferenz im Live-Ticker.

will unter anderem Impfzentren einrichten. Die Landesregierung stellt das Impf-Konzept heute in einer Pressekonferenz vor. Weitere Infos im Live-Ticker.

+++ 10.16: Wann es konkret losgehen werde, könne heute noch niemand sagen, sagt Reimann. Jetzt gehe es darum, vorbereitet zu sein.

+++ 10.15 Uhr: „Die Herden-Immunität bedeute 60 Prozent der Bevölkerung zu impfen“, sagt Reimann. Das sei ein entferntes Ziel. Jetzt werde geplant in allen Landkreisen überhaupt impfen zu können. Der Impfstoff muss bei minus 70 Grad transportiert werden, erklärt Reimann. Dafür brauche man zunächst geeignete Transportmöglichkeiten. Die knappste Ressource ist das Personal, sagt Reimann. Man wisse derzeit noch nicht, wie hoch die verfügbare Menge des Impfstoffes sein werde. Man wolle jedoch auf alles vorbereitet sein. Es werde wohl zunächst ein Fokus auf vulnerable Gruppen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen liegen.

+++ 10.09 Uhr: „Wir werden alles tun, um die Gegebenheiten zu schaffen, sofern sie nicht vorliegen“, sagt Pistorius. Das Land werde die Kommunen unterstützten. Man stehe in sehr engem Austausch mit den Kommunen, sagt Reimann. Diese sei so eng, wie sie es sonst kaum erlebt habe. In den meisten Fällen habe die Bewältigung der Aufgaben durch die Kommunen und Gesundheitsämter gut geklappt.

+++ 10.07 Uhr: Das Land wird die Kosten übernehmen, bestätigt Pistorius eine Nachfrage.

+++ 10.06 Uhr: „Wir können keine Ärzte hervorzaubern“, sagt Meyer. Es werde auch schwer werden, impfbefähigtes Personal zu finden. Der Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen würden für die Umsetzung gebraucht.

+++ 10.01: Der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) Hubert Meyer hat das Wort. „Jetzt kommt eine neue Komponente dazu“, sagt Meyer über Strategie zur Bekämpfung des Coronavirus. Die unteren Katastrophenschutzbehörden würden jetzt ins Bild rücken. Seit Freitag seien ihm Grundzüge des Konzeptes bekannt. „Es handelt sich um ein Ereignis landesweiter Tragweite“, sagt Meyer.

+++ 9.59 Uhr: „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Pistorius. Bis zu 60 Impfzentren seien geplant, die Zahl könne jedoch während der Planung angepasst werden. „Schritt für Schritt werden wir uns unsere Normalität zurückholen“, sagt Pistorius mit Blick auf das kommende Jahr.

+++ 9.56 Uhr: „Es handelt sich um eine Marathon-Aufgabe“, sagt Pistorius. Es sollen mobile Impf-Teams eingesetzt werden. Für nicht mobile Personen solle es Transportmöglichkeiten zu Impfzentren geben. „Wirr bemühen uns, an alle Bevölkerungsgruppen zu denken.“ Heute könnte mit der konkreten Planung der Impfzentren begonnen werden. Das Land kümmere sich um die Logistik und die zentrale Terminplanung. Zudem übernehme das Land die kosten für die Impfzentren. Man setzte auf die Ortskenntnis und Problemlösungsfähigkeit der Kommunen.

+++ 9.54 Uhr: Man werde alle verfügbaren Ressourcen nutzen müssen. Es brauche eine zentrale Leitung für die Impfstrategie, sagt Pistorius.

+++ 9.53 Uhr: Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat das Wort.

+++ 9.50 Uhr: Es werde zunächst nur eine geringe Menge an Impfdosen geben. Risikogruppen werden bevorzugt, so Reimann. Die Covid-Impfung sollte so schnell wie möglich von Hausärzten durchgeführt werden können. Die Impfzentren solle eine Art Überbrückungs-Funktion darstellen. Die Dokumentation des Impfverlaufes im ganzen Bundesgebiets müsse gewährleistet werden.

+++ 9.49 Uhr: Das Land Niedersachsen werde die Kosten übernehmen, sagt Reimann. Man werde eng mit den Landkreisen zusammenarbeiten. Geplant sind 60 Impfzentren in Niedersachsen. Das Land plant ein einheitliches zentrales Terminmanagement, um Impfungen zu koordinieren, sagt Reimann.

+++ 9.47 Uhr: Vor uns liegen harte Winter-Wochen, sagt Reimann . Von unterschiedlichen Impfstoff-Herstellern habe es positive Nachrichten gegeben, was die Zulassung eines Impfstoffes angehe. „Darauf werden wir in Niedersachsen vorbereitet sein“, sagt Reimann. Man wolle flächendeckend Impfungen anbieten können. Die Vorbereitungen seien in den vergangenen Wochen massiv vorangetrieben worden.

+++ 9.46 Uhr: Die Pressekonferenz hat begonnen. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) und Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellen die Impfstrategie des Landes Niedersachsen in Hannover vor. Carola Reimann hat das Wort.

Erstmeldung vom Mittwoch, 19.11.2020: Göttingen - Die Suche nach einem Corona-Impfstoff läuft weltweit auf Hochtouren. Noch ist kein Impfstoff zugelassen, doch das könnte sich bald ändern. Um darauf vorbereitet zu sein, hat das Land Niedersachsen eine Impfstrategie entwickelt. Diese stellen Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) und Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag ab 9.45 Uhr in Hannover vor.

Ein wichtiger Teil der Impfstrategie ist wohl das Einrichten von Impfzentren in Niedersachsen. Neben den zentralen Impfmöglichkeiten in den Landkreisen und großen Städten sollen auch mobile Teams aufgebaut werden, die etwa die Bewohner von Heimen gegen das Coronavirus impfen. Vorbereitet werden muss auch der Transport und die Lagerung der Impfstoffe. Bundesweit soll es 60 Logistikstandorte geben.

Corona in Niedersachsen: Impfung soll zuerst für Risikogruppen verfügbar sein

Zwar sollen breite Bevölkerungsgruppen gegen das Coronavirus geimpft werden, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. Da dieser am Anfang jedoch wohl nicht für alle Menschen reichen wird, muss priorisiert werden. Zuerst sollen in Niedersachsen Menschen mit Vorerkrankungen etwa der Lungen oder der Bronchien geimpft werden, Ältere und Beschäftigte in besonders wichtigen Berufen - etwa Ärzte, Pfleger, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher.

Für die Impfzentren in Niedersachsen ist nach den Plänen eine große Zahl an Ärzten nötig. Noch ist allerdings kein Impfstoff zugelassen. Experten rechnen mit der Zulassung um die Jahreswende. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) geht von einer flächendeckenden Bereitstellung von Impfstoff im Sommer 2021 aus. Die Bundesregierung hat immer wieder betont, dass es keine Impfpflicht geben werde. (Sarah Neumeyer mit dpa)

Rubriklistenbild: © Hans Pennink/dpa