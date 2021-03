Corona in Niedersachsen: Gericht kippt Kontaktbeschränkung - Regel sei „unangemessen“

Das sind die aktuellen Corona-Fallzahlen. Laut Gericht dürfen sich nun auch mehr als fünf Menschen treffen, solange es zwei Haushalte sind. Alle News im Ticker.

In Niedersachsen haben sich seit Beginn der Corona *- Pandemie 181.569 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand: 19.03.2021).

Oberverwaltungsgericht kippt die Regelung, dass sich nur fünf Menschen treffen dürfen.

Corona-News*: Zwei Regionen haben eine Inzidenz von über 200.

Corona-News*: Zwei Regionen haben eine Inzidenz von über 200.

+++ 18:48 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat in einem Eilverfahren die starre Fünf-Personen-Obergrenze in den Regelungen über die Corona-Kontaktbeschränkungen in Niedersachsen gekippt. Weiterhin bestehen bleibt aber die Regelung, dass sich lediglich Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen.

Ein Familienvater mit drei Kindern über 14 Jahren hatte geklagt und vor dem Gericht argumentiert, dass er zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern bereits die Obergrenze von fünf Personen erreiche. Seine Familie könne sich also niemals mit anderen Menschen treffen. Ausnahmen von der Fünf-Personen-Regel gab es zuvor nur für Kinder nur 14 Jahren.

Corona in Niedersachsen: Richter bezeichnen Regelung als „unangemessen“

Die Richter gaben dem Kläger am Freitag (19.03.2021) Recht. Sie betonten sogar, dass die Regelung „unangemessen“ sei. Die Formulierung in der entsprechenden Verordnung schließe alle Haushalte, in denen fünf Menschen im Alter von 15 Jahren und mehr lebten, von „gemeinsamen sozialen Kontakten“ aus. Außerdem würden in der Regelungen Haushalte, in denen mehr als fünf Menschen lebten, überhaupt nicht berücksichtigt werden.

Die Richter des OVG fanden sogar noch einen weiteren Kritikpunkt. Demnach gebe es in der Verordnung selbst einen Widerspruch zu den Vorgaben für Hotspots mit besonders hohen Infektionszahlen. Es seien ältere Formulierungen übernommen worden, in denen es gar keine festgelegte Obergrenze gab. Damit seien rechtlich gesehen ausgerechnet in Hotspots stets Treffen aller Haushaltsmitglieder mit einer weiteren Person erlaubt. Das könnten dann auch mehr als fünf Menschen sein.

Corona in Niedersachsen: Zahl der Neuinfektionen steigt - Zwei Regionen mit Inzidenz über 200

Update vom Freitag, 19.03.2021, 16.20 Uhr: Die niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte das Ministerium am Freitagvormittag (19.03.2021) mit. In ihrer eigenen Familie gebe es einen Corona-Verdachtsfall, der sich allerdings noch nicht bestätigt habe. „Wir warten auf die Ergebnisse des PCR-Tests“, so Behrens.

Bei ihr sei am Donnerstagabend ein PCR-Test durchgeführt worden, das Ergebnis stehe auch hier noch aus und wird für den heutigen Freitag erwartet. Deswegen werde sie nun von ihrer Wohnung in Hannover aus arbeiten. „Mir geht es gut. Jetzt gilt es zunächst abzuwarten“, sagte Behrens.

Corona in Niedersachsen: Das sind die aktuellen Fallzahlen vom Freitag (19.03.2021)

Das Land Niedersachsen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Binnen 24 Stunden wurden 1580 Neuinfektionen gemeldet, sodass seit Beginn der Pandemie 181.569 Corona-Infektionen in Niedersachsen nachgewiesen worden. Wie schon am Vortag sind 24 weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Insgesamt wurden bereits 4694 Todesfälle gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz ist landesweit wieder gestiegen und liegt nun bei 90,2. Zwei Regionen haben aktuell eine Inzidenz von über 200. Im Kreis Cloppenburg liegt sie bei 221,5 (Vortag, 179,3) und in der Stadt Salzgitter bei 222,5 (Vortag: 233,0). Das Land schätzt, dass insgesamt 162.579 Menschen nach einer Covid-Infektion wieder genesen sind, ein Plus von 838 im Vergleich zum Donnerstag (18.03.2021).

Corona-Fallzahlen in Niedersachsen (19.03.2021) Nachgewiesene Corona-Infektionen 181.569 (+1580) Todesfälle 4694 (+24) Geschätzte genesene Personen 162.579 (+838) 7-Tage-Inzidenz 90,2 Quelle: www.niedersachsen.de

Corona in Niedersachsen: Weil will Lockerungen im Einzelhandel an negative Schnelltests koppeln

+++ 16.30 Uhr: Die Frage, wie in der aktuellen Corona-Lage die Öffnung des Handels weiterhin möglich sein kann, beschäftigt die Regierungschefs. Stephan Weil, der niedersächsische Ministerpräsident, hat sich für Lockerungen im Handel gekoppelt an Schnelltests ausgesprochen. „Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Zeit auch zunehmend erleben werden, dass über Modelle ausprobiert wird, wie wir gesicherte Zonen schaffen können“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag (18.03.2021) in Hannover.

Etwa müsse geprüft werden, ob mit tagesaktuellen Negativ-Attesten ein sicheres Zusammenkommen von Menschen beispielsweise zum Einkaufen möglich ist. Die aktuellen Hygieneregeln müssten auch dann beibehalten werden.

Corona in Niedersachsen: Erst testen, dann einkaufen?

Der Regierungschef dämpfte angesichts der steigenden Neuinfektionszahlen die Hoffnung auf schnelle umfangreiche Lockerungen. „Derzeit steigen die Zahlen von Tag zu Tag, das heißt, der Spielraum, dass man weiter lockert, ist wirklich sehr gering“, meinte er. Deswegen rate er, nicht zu große Hoffnungen an die nächste Bund-Länder-Beratung, die für kommenden Montag (22.03.2021) geplant ist, zu richten.

Über möglichen Osterurlaub im eigenen Land wolle er nicht vorab spekulieren. „Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Schattierungen innerhalb der einzelnen Bundesländer.“ Ihm sei es sehr wichtig, dass am Ende hoffentlich ein gemeinsames Ergebnis erzielt werde.

Corona in Niedersachsen: Eine Stadt schließt Schulen – Kein Anspruch auf bestimmten Impftermin

Update vom Donnerstag, 18.03.2021, 12.50 Uhr: In Salzgitter sind in der kommenden Woche (22. bis 28. März 2021) die Schulen geschlossen. Grund dafür sind die extrem gestiegenen Corona-Infektionszahlen, teilte die Verwaltung nach einer Sitzung des Krisenstabs mit. Innerhalb einer Woche ist die Inzidenz in der Stadt von 99,7 auf 233,0 am Donnerstag (18.03.2021) gestiegen.

In der Woche vor den Osterferien dürfen Schüler die Schule nur zum Ablegen von Prüfungen, für die Präsenz nötig ist, betreten. Zahlreiche Infektionsfälle stammten aus Familien, sagte Oberbürgermeister Frank Klingebiel (SPD) am Mittwoch (17.03.2021).

Corona in Niedersachsen: Inzidenzwert in Salzgitter ist extrem angestiegen

Die Stadt erließ auch auf drei Parkplätzen am Salzgittersee eine Maskenpflicht. Dort hätten sich in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Menschengruppen getroffen, was die aktuelle Corona-Verordnung verbietet.

Corona in Niedersachsen: Mann forderte unverzüglichen Ersatz für seine Corona-Impfung

Wegen der von der Bundesregierung veranlassten vorübergehenden Pausierung des Impfens mit dem Astrazeneca-Vakzin wurden Tausende Impftermin abgesagt – auch in Niedersachsen. Ein Mann wollte sich daraufhin einen unverzüglichen Ersatz-Impf-Termin erzwingen. Er scheiterte jedoch am Donnerstag (18.03.2021) vor dem Verwaltungsgericht in Braunschweig mit seinem Eilantrag.

Das Gericht teilte mit, dass der Kläger, der für eine Corona-Impfung berechtigt ist, ursprünglich seinen Impftermin am Mittwoch (17.03.2021) hatte und seine sofortige Schutzimpfung gefordert hatte. Laut Urteil besteht allerdings kein Anspruch auf die Impfung zu einem bestimmten Termin.

Corona in Niedersachsen: Es gibt keinen Anspruch auf einen bestimmten Impftermin

Ein Rechtsanspruch auf eine Impfung gegen Corona bestehe demnach gemäß der gesetzlichen Regelungen „im Rahmen der Verfügbarkeit der vorhandenen Impfstoffe“. Es sei damit kein Anspruch auf einen bestimmten Termin verbunden, betonte das Verwaltungsgericht.

Es verwies außerdem auf eine Mitteilung der Braunschweiger Stadtverwaltung, wonach sich diese „zeitnah“ bei den Impfberechtigten melden werde, die von den Terminabsagen betroffen sind. Mit ihr sollen neue Termine vereinbart werden.

Corona in Niedersachsen: Weil würde sich „sofort“ mit Astrazeneca impfen lassen – Aktuelle Zahlen

Erstmeldung vom Donnerstag, 18.03.2021: Göttingen – Stephan Weil, Niedersachsens Ministerpräsident, hält den Astrazeneca-Impfstopp* der Bundesregierung für verfrüht. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er am Donnerstag (18.03.2021), dass man sich bei der Entscheidung vielleicht etwas mehr Zeit hätte lassen sollen. „Dass schwere Impffolgen sehr genau untersucht werden müssen, ist völlig richtig. Aber was hätte dagegen gesprochen, den Impfstoff von Astrazeneca bis zu einer Neubewertung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur weiter zu verimpfen?“, fragte der SPD-Politiker.

Dann hätte man genau gewusst, woran man sei, so Weil weiter. „Stattdessen haben wir nun eine Menge Verwirrung bei den Menschen und Unruhe im System.“ Auf die Frage, ob er sich selbst mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen lassen würde, antwortete der Regierungschef: „Aber sofort.“ Klassische Nebenwirkungen würden ihn nicht abschrecken. Stattdessen: „Die Sicherheit, die ich damit gewinne, wäre es mir jedenfalls immer wert.“

Corona in Niedersachsen: Weil ruft Menschen auf, auf Reisen zu verzichten

Zudem äußerte der Ministerpräsident Unverständnis für die aufgehobene Reisewarnung für Mallorca*. Diese Entscheidung der Bundesregierung halte er für „sehr problematisch“ da auf der balearischen Insel Urlauber aus vielen Ländern zusammenkämen. Durch die Virusmutationen habe man eine richtig schwierige Situation. „Da müssen wir doch nicht sehenden Auges weitere Risiken eingehen“, sagte Weil und rief dazu auf, auf Reisen zu verzichten.

Auch für den Urlaub im eigenen Land sieht der Regierungschef kaum noch Chancen. Das werde man am Montag (22.03.2021) in den Beratungen von Bund und Ländern besprechen, „aber es sieht nicht gut aus“, sagte Weil mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen in Niedersachsen und in ganz Deutschland*. Bei einer Inzidenz von über 100 greift in Niedersachsen die Notbremse* - bei der die Lockerungen aus dem März wieder rückgängig gemacht werden.

Corona in Niedersachsen: Die aktuellen Fallzahlen von Donnerstag (18.03.2021)

Das Land Niedersachsen gab zudem die aktuellen Zahlen zur Pandemie-Lage in Niedersachsen bekannt. Demnach wurden am Donnerstag (18.03.2021) binnen 24 Stunden 1613 Neuinfektionen gemeldet, wodurch die Zahl aller bisher nachgewiesenen Corona-Infektionen auf 179.989 steigt. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt landesweit aktuell bei 85,6. Am Vortag (17.03.2021) lag sie noch bei 81.

Das Land hat auch 24 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet – die Zahl steigt somit auf 4670. Als genesen gelten 1145 weitere Menschen. Das Land schätzt, dass 161.741 Menschen von ihrer Corona-Erkrankung inzwischen wieder genesen sind. (Sandra Böhm)*hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.