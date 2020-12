Corona-Lockdown in Niedersachsen: Das ist an Weihnachten noch erlaubt

Der Corona-Lockdown über Weihnachten ist beschlossen: Wir geben eine Übersicht der Regeln und Strafen. Das gilt jetzt in Niedersachsen.

Göttingen - Die Corona-Regeln an Weihnachten wurden am Sonntag (13.12.2020) in der Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erneut diskutiert.

Wie viele Personen dürfen das Weihnachtsfest zusammen feiern? Gibt es einen Unterschied zwischen Feierlichkeiten im privaten oder im öffentlichen Raum? Welche Einschränkungen und Maßnahmen muss ich an Heiligabend und den folgenden Tagen befolgen? Welche Strafen gibt es, wenn ich gegen diese Regeln verstoße? Wir geben Antworten auf diese Fragen.

Weihnachten während Corona-Pandemie: Die Regeln in Niedersachsen - Wer darf mit wem feiern?

Für die Weihnachtsfeiertage vom 24.12.2020 bis zum 26.12.2020 gibt es bundesweit eine Ausnahmeregelung des Corona-Lockdowns. Diese Ausnahme gilt auch in Niedersachsen. Treffen dürfen sich folgende Personenkreise in der jeweiligen Personenanzahl:

Mitglieder des eigenen Hausstands - und vier weitere enge Verwandte beziehungsweise deren Partner, in diesem Fall dürfen es dann auch mehr als zwei Haushalte sein.

beziehungsweise deren Partner, in diesem Fall dürfen es dann auch mehr als sein. Wer mit Freunden feiern möchte, für den gelten weiterhin die normalen Kontaktbeschränkungen : Maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten .

feiern möchte, für den gelten weiterhin die normalen : Maximal aus maximal . Kinder bis 14 Jahre sind in beiden Fällen von der Zählung ausgenommen.

Den Begriff Angehörige definiert die Landesregierung von Niedersachsen wie folgt: „Hierzu zählen Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte, Geschwister oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehegatten oder Lebenspartner, Pflegeeltern und Pflegekinder.“

Weihnachten im privaten oder öffentlichen Raum: Welche Corona-Regeln in Niedersachsen gelten

Die Corona-Regeln an Weihnachten gelten nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch in der Öffentlichkeit. Sprich: Wer mehr als vier Familienmitglieder oder mehr als fünf Freunde aus zwei Haushalten zu sich in den Garten einlädt, verstößt gegen die geltenden Virus-Maßnahmen.

Eine Personenbegrenzung in Form einer vorgeschriebenen Höchstzahl gibt es bei der Religionsausübung nicht. Allerdings muss die Anzahl der teilnehmenden Person anhand der Größe der Räumlichkeiten begrenzt werden. Das Hygienekonzept für die Räumlichkeit/Feierlichkeit sollte ebenfalls daran ausgerichtet sein (unter anderem Mund-Nasen-Bedeckung, Lüftung, Desinfektionsmittel).

Trotz Corona: Bedeutung des Weihnachtsfests für Familien in Niedersachsen ungebrochen

"Wir haben uns entschieden mit einschneidenden Maßnahmen jetzt vor Weihnachten unseren Kampf gegen das Coronavirus noch einmal deutlich zu intensivieren", so MP Stephan Weil bei der Erläuterung der neuen Corona-Regelungen am 13.12.2020. ⬇️https://t.co/9OagHgH7xQ — MP Stephan Weil (@MpStephanWeil) December 13, 2020

Ministerpräsident Stephan Weil bedauert die Entwicklungen im Lockdown, hält die ab dem 16.12.2020 geltenden Corona-Maßnahmen aber für gerechtfertigt. Nach eigener Aussage ist ihm die Bedeutung von Weihnachten für viele Familien bewusst, „aber wir sind uns einig, dass wir es nicht riskieren dürfen, dass infolge des Weihnachtsfestes die Zahl der Infizierten weiter steigt. Schon jetzt arbeiten Pflegekräfte und Ärzte – gerade auf den Intensivstationen – am Limit und die Zahl der tagtäglich an oder mit dem Coronavirus Sterbenden ist hoch. Wir wollen alles uns Mögliche tun, um Menschenleben zu retten.“

Vorbereitung für Weihnachten in Niedersachsen: Darum die „Vor-Quarantäne“

Im Hinblick auf die Weihnachtsfeiertage und Silvester sprechen Politiker immer öfter von einer „Vor-Quarantäne“. Damit wird ein weiterer Weg beschreiben, wie man seine Familie und Freunde vor einer Corona-Infektion schützen kann. Was ist eine „Vor-Quarantäne“ und was muss ich da tun?

Der Begriff bezeichnet eine freiwillige Selbstisolation .

. 10 bis 14 Tage vermeidet man alle direkten Kontakte zu Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes.

vermeidet man alle direkten Kontakte zu Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes. Auch Mitbewohner und Feiertagsgäste tun dasselbe.

Somit wird die Gefahr andere an den Feiertagen zu infizieren minimiert.

Als weitere Möglichkeit die Infektionsgefahr über die Feiertage zu verringern ist das Übernachten im Hotel. Der Besuch sollte nicht im Haus leben, sondern sich für die Weihnachtstage oder Silvester und Neujahr ein Hotelzimmer nehmen. Hier gilt das Verbot von Übernachtungen nicht, da diese nicht touristischen Zwecken dienen.

Weihnachten mit Corona-Lockdown: Diese Strafen erwarten Regelbrecher in Niedersachsen

Wer gegen die Corona-Regeln verstößt, kann mit saftigen Strafen rechnen: Nach den Vorschriften der Landesregierung von Niedersachsen und dem erlassenen Bußgeldkatalog vom 25.11.2020 kann im Wiederholungsfall eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

Aber keine Sorge, die Polizei wird an Weihnachten nicht einfach grundlos an Ihrer Tür klingeln und Einlass verlangen. Es kann aber zu einem Besuch der Ordnungshüter kommen, wenn beispielsweise ein Nachbar wegen Ruhestörung die Polizei ruft. Dann muss bei einem Verstoß gegen die Regeln mit einem Bußgeld gerechnet werden.

Von den neuen Corona-Regeln sind nicht nur die Schulen stark betroffen, sondern unter anderem auch der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI). Die neuen Coronavirus-Maßnahmen gelten nämlich auch für Silvester: Böllern ist deshalb 2020 nicht erlaubt.

