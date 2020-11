Corona-Lockdown in Niedersachsen: Diese Regeln gelten an Weihnachten und Silvester

Die Länder haben sich auf Corona-Regeln für den Rest des Jahres 2020 geeinigt: Mit diesen Regeln muss man für Weihnachten und Silvester in Niedersachsen rechnen.

Corona* in Niedersachsen : Länder haben sich auf neue Regeln geeinigt.

: Länder haben sich auf neue geeinigt. Der aktuelle Corona - Lockdown soll demnach noch verschärft werden.

- soll demnach noch verschärft werden. Für Weihnachten und Silvester 2020 könnte es Ausnahmen geben.

Göttingen - Ob großes Familienfest zu Weihnachten oder große Silvester-Sause mit Freunden: Was im Corona-Jahr 2020 in Niedersachsen möglich sein wird, entscheidet sich am Mittwoch (25.11.2020). Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich zuvor bereits auf eine geeinte Linie verständigt. Da die Fallzahlen in Deutschland weiterhin hoch sind, werden weitere Beschränkungen notwendig sein.

Ob diese Änderungen Kanzlerin Merkel (CDU) genügen werden, bleibt abzuwarten. Die Regeln der Länder sehen ebenfalls verschärfte Kontaktbeschränkungen vor.

Corona-Lockdown in Niedersachsen: Weihnachts-Lockerungen waren große Themen

Die Länder-Chefs haben sich am Dienstag (24.11.2020) für eine Ausweitung der Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Für die Weihnachtsfeiertage soll es allerdings eine Sonderregelung geben. Laut den Ministern soll bis dahin der aktuelle Corona-Lockdown* erweitert werden, sodass sich nur noch 5 Personen (aus maximal zwei Haushalten) gemeinsam treffen dürfen.

Diese Regeln sollen erstmal bis zum 20.12.2020 gelten, so die Minister der Länder. Für die Zeit vom 23. Dezember bis 1. Januar ist eine Lockerung auf Zusammenkünfte von 10 Personen wohl eine Möglichkeit. Die Haushalte, aus denen die Personen stammen, solle hierbei keine Rolle mehr spielen. In beiden Fällen würden die Regelungen nur für Personen über 14 Jahren gelten.

Mit oder ohne Feuerwerk: Corona-Silvester in Niedersachsen - so könnte er aussehen

Alle Jahre wieder: Das Privat-Feuerwerk zu Silvester steht fast jedes Jahr in der Diskussion. Auch im Jahr 2020 herrschte bei diesem Thema Uneinigkeit zwischen den Ländern. Die Bundesländer in denen die SPD regiert, haben sich für ein komplettes Verbot von Silvester-Feuerwerk ausgesprochen. Die von der CDU geführten Länder standen nicht hinter dieser Forderung.

Am Ende einigten sich die Länder darauf, Feuerwerk auf belebten öffentlichen Straßen und Plätzen zu verbieten, den Verkauf allerdings weiterhin zu erlauben. Ob in Niedersachsen diese Regeln gelten werden, entscheidet sich am Mittwoch bei dem Treffen mit Kanzlerin Merkel.

Weihnachten in Niedersachen: Macht der Corona-Lockdown den Weihnachtsgottesdienst zu nichte?

Wie religiöse Zusammenkünfte in Niedersachsen aussehen werden, ist derzeit noch unklar. Bund und Länder haben lediglich erklärt, mit den Religionsgemeinschaften in einen Dialog treten zu wollen. Wie die Kontakt-reduzierten Zusammenkünfte am Ende aussehen werden und welche Regeln es dafür geben wird, ist derzeit noch unklar.

Auch Universitäten und Hochschulen sollen weiter auf die allgemeinen Maßnahmen zum Corona-Lockdown reagieren. Hier soll weiterhin digital gelehrt werden. Davon ausgenommen sind folgende Tätigkeiten:

Labortätigkeiten

Praktika

Prüfungen

Praktische Ausbildungsabschnitte

Test und Masken: So soll die Pfelge in Niedersachsen unterstützt werden

Für Gruppen, die von Corona besonders gefährdet sind, hat der Bund Unterstützung angekündigt. So sollen Pflegekräfte und Bewohner/Patienten 15 FFP2-Masken bekommen. Hierfür sollen sie eine kleine Selbstbeteiligung bezahlen müssen. Für jede pflegebedürftige Person soll es zudem 20 Schnelltests pro Woche geben. Diese Regelung wird wohl auch in Niedersachsen gelten.

Beim Treffen der Länder war auch der Handel ein wichtiges Thema. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, Weihnachtseinkäufe auch unter Woche zu tätigen - so sollen die üblichen Stoßzeiten entzerrt werden.

Den Unternehmen wird nahe gelegt, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zeit vom 21. Dezember bis zum 3. Januar, Home-Office-Lösungen anzubieten oder einen Betriebsurlaub festzulegen. Diese Regeln sollen den Grundsatz „Stay at Home“ umsetzen.

Corona-Lockdown in Niedersachsen: Länder zeigen große Einigkeit beim Thema Schulen

Über die Frage, ob Schulen und Kindergärten in Niedersachsen und dem Rest der Republik weiterhin geöffnet bleiben sollen, herrscht zwischen den Ministern der Länder Einigkeit: Aus sozial- und bildungspolitischen Gründen sollen die Einrichtung offen bleiben.

Um das Corona-Infektionsgeschehen an dieser Stelle zu minimieren, stehen folgende zusätzliche Maßnahmen im Raum - je nach politischer Führung der Länder (Union, SPD) unterscheiden sich die Ansätze:

Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse 7 und einem 7-Tages-Inzidenz-Wert von über 50 (SPD)

im Unterricht ab Klasse 7 und einem 7-Tages-Inzidenz-Wert von über 50 (SPD) Staffelung des Unterrichtsbeginns , um Schüler-Ballungen zu vermeiden (SPD)

, um Schüler-Ballungen zu vermeiden (SPD) Maskenplicht im Unterricht bei allen weiterführenden Schulen ab einem 7-Tages-Inzidenz-Wert von über 50 (Union)

Maskenpflicht auf dem Schulgelände aller Schulen ab einem 7-Tages-Inzidenz-Wert von über 50 (Union)

Wechsel von Präsenz- zu Heimunterricht bei den höheren Jahrgängen in sogenannten Corona-Hotspots

bei den höheren Jahrgängen in sogenannten Corona-Hotspots Vorgezogene Weihnachtsferien ab 21.12.2020 um Kontaktreduzierung zu ermöglichen

Eine Ausweitung der allgemeinen Maskenpflicht soll es laut der Länder-Konferenz auch geben. Demnach soll eine Mund-Nasenbedeckung auch vor Geschäften und auf Parkplätzen getragen werden müssen.

Auch hochfrequentierte Bereiche und Aufenthaltsorte sollen von den Regelungen betroffen sein. Die genaue Festlegung der Bereiche soll aber den Behörden vor Ort überlassen bleiben. (Lucas Maier mit DPA) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

