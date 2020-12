Corona in NRW: Drastische Konsequenzen für Weihnachten - Dutzende Menschen infizieren sich bei Gottesdienst

Deutschland muss an Weihnachten auf große Familienfeiern verzichten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet streicht als erster Landeschef alle Lockerungen für Heiligabend und die Feiertage.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland : Die Zahl der Corona* -Neuinfektionen und Covid-19-Todesfälle explodiert am 11. Dezember bundesweit regelrecht.

: Die Zahl der und explodiert am 11. Dezember bundesweit regelrecht. Landeschef Armin Laschet (CDU) verkündet einen harten Lockdown für Nordrhein-Westfalen spätestens ab dem 14. Dezember.

verkündet einen spätestens ab dem 14. Dezember. Der NRW-Ministerpräsident hebt ferner alle geplanten Lockerungen an Weihnachten für sein Bundesland auf - und schlägt dies für ganz Deutschland vor.

Update vom 12. Dezember 2020, 20.25 Uhr: Bevor Bund und Länder am Sonntag (13. Dezember) über einen harten Corona-Lockdown beraten, bleibt die Lage in Deutschland weiterhin brisant. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet strich noch am Freitag alle Lockerungen, die für das Weihnachtsfest geplant waren.

Wie nun das Westfalen-Blatt und die Lippische Landeszeitung berichten, sollen sich Ende November bei einem Gottestdienst viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Landrat Axel Lehmann (SPD) sagte gegenüber dem Westfalen-Blatt: „Am 22. November gab es einen freikirchlichen Gottesdienst in Lippe, an dem 165 Menschen teilnahmen. Anschließend wurden 65 positiv getestet.“ Das entspricht etwa 40 Prozent der Teilnehmer.

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 303,3 (Stand: 12. Dezember) zählt der Landkreis zu den Corona-Hotspots Deutschlands. Seit Samstag (12. Dezember) gelten strengere Maßnahmen, wie die Lippische Landeszeitung schrieb. So dürfen sich beispielsweise nur noch zwei Personen aus verschiedenen Haushalten miteinander treffen.

Corona in NRW: Infektionszahlen steigen rasant - Laschet verkündet drastische Konsequenzen für Weihnachten

Unsere Erstmeldung vom 11. Dezember 2020:

München/Düsseldorf - Die Coronavirus-Pandemie* macht vor Weihnachten* im wahrsten Sinne des Wortes nicht Halt.

Nach einer regelrechten Explosion der Infektionszahlen am Freitag, 11. Dezember, mit fast 30.000 Corona*-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in ganz Deutschland hat Armin Laschet (CDU) alle geplanten Lockerungen Nordrhein-Westfalens zum Weihnachtsfest gestrichen. Der NRW-Ministerpräsident forderte, diese Maßnahme in ganz Deutschland umzusetzen.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Armin Laschet streicht alle Weihnachts-Lockerungen für NRW

Demnach dürfen sich in NRW an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen maximal zwei Hausstände mit fünf Personen treffen. „Die Kontaktbeschränkungen über Weihnachten sollen zurückgenommen werden. Es gilt: Zwei Hausstände mit maximal fünf Personen. Mehr als fünf Personen und zwei Hausstände dürfen sich an Silvester nicht treffen“, erklärte Laschet bei einer Sonder-Pressekonferenz in Düsseldorf zur Covid-19*-Lage.

Laschet schilderte von „dramatische Berichte aus den Intensivstationen überall in Deutschland“.

Der Landeschef aus Nordrhein-Westfalen forderte weiter, den ursprünglich für Sonntag geplanten Corona-Krisengipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)* von Sonntag auf Samstag vorzuverlegen - aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Pandemie.

Schnelles und gemeinsames Handeln ist jetzt wichtig. Wir brauchen schnellstmöglich eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, um einen harten Lockdown für ganz Deutschland vorzubereiten. https://t.co/yNl8eGzWaE — Armin Laschet (@ArminLaschet) December 11, 2020

„Schnelles und gemeinsames Handeln ist jetzt wichtig. Wir brauchen schnellstmöglich eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, um einen harten Lockdown für ganz Deutschland vorzubereiten“, schrieb Laschet bei Twitter.

Coronavirus-Pandemie: Harter Lockdown für NRW beschlossen - ab 13. Dezember

„Der Lockdown muss schnellstmöglich kommen. Sämtliche Geschäfte jenseits des lebensnotwendigen Bedarfs werden schnellstmöglich geschlossen, bis zum 10. Januar“, erklärte der CDU-Politiker, der als Vertrauter von Kanzlerin Merkel gilt, zuvor auf seiner Pressekonferenz: „Die Präsenzpflicht an den Schulen wird für diesen Montag aufgehoben, sodass wir weniger Schüler im Unterricht haben. Schüler ab der Klasse acht sollen zu Hause bleiben und werden auf Distanz unterrichtet.“

Geht es nach Laschet, dürfe es im Föderalstaat Deutschland mit seinen 16 Bundesländern jetzt „keinen Flickenteppich mehr geben“. Der 59-Jährige verlangte „schnellstmöglich“ nach einheitlichen Regeln - auch zu Weihnachten. (pm) *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

