Corona in Bayern: Söder trotz hoher Zahlen mit Lockerungen - Die aktuellen Regeln im Überblick

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am heutigen Dienstag (8. September) im Rahmen einer Pressekonferenz weitreichende Neuerungen der Corona-Maßnahmen in Bayern verkündet.

Die bayerische Staatsregierung hat zahlreichende Neuerungen der Coronavirus -Maßnahmen für den Freistaat* verkündet.

-Maßnahmen für den Freistaat* verkündet. Darunter fallen auch Lockerungen, die besonders die Gastronomie erleichtern sollen.

Für Veranstaltungen mit zahlreichen Teilnehmern werden die Regelungen allerdings verschärft.

Alle News und Infos rund um Bayern finden Sie immer aktuell und nur bei uns*.

München - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat gemeinsam mit Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), Kultusminister Michael Piazolo (CSU) und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wichtige Neuerungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus* verkündet. Darunter fällt die Öffnung von Kneipen und Bars, neue Regelungen für den Amateursport sowie Maskenpflicht für Veranstaltungen mit vielen Personen.

Coronavirus in Bayern: Lockerung für die Gastronomie - Bars und Kneipen öffnen

Nach monatelanger Corona-Zwangspause dürfen ab übernächstem Wochenende (19. September) Bars und Kneipen in Bayern wieder öffnen - unter Auflagen. Dabei sollen für Schankwirtschaften die gleichen Regeln gelten wie für Speisewirtschaften, zudem muss in geschlossenen Räumen die Bedienung am Tisch erfolgen. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen: „Discos und Clubs bleiben leider zu“, sagte Söder. „Das könnten Infektionsbomben werden.“

Für die Gastronomie ist dies eine wichtige Nachricht. Viele Lokale hatte die coronabedingte Schließung an den Rande des Ruins gebracht. Allerdings können Gesundheitsämter laut Söder den Ausschank von Alkohol ab 23 Uhr verbieten, wenn die Infektionszahlen in einer Region besonders hoch sind.

Corona in Bayern: Söder verkündet Lockerungen - Fußball ab sofort mit Zuschauern

Auch im Amateur-Fußball gibt es Erleichterungen. Ab dem 19. September dürfen Ligaspiele und andere Breitensportwettkämpfe wieder ausgetragen werden. Zudem dürfen die Vereine ähnlich wie bei Kulturveranstaltungen eine begrenzte Anzahl von Fans zuzulassen. Ausgenommen davon bleiben aber vorläufig Profiligen, der DFB-Pokal und die Champions League. Strengere sind dafür die Vorschriften etwa bei Demonstrationen. Bei größeren Versammlungen unter freiem Himmel gelte ab Mittwoch (9. September) regelmäßig eine Maskenpflicht, so Söder. Die Pflicht greife „jedenfalls ab einer Teilnehmerzahl von 200 Personen“.

Söder verkündet Maskenpflicht: Regelung greift bei bestimmten Veranstaltungen

Gleichzeitig ändert die Staatsregierung ihre Teststrategie. Die Corona-Teststationen an den Autobahnen in Grenznähe und an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg werden zum Ende der Hauptreisezeit zum 30. September eingestellt. Die freiwerdenden Testkapazitäten sollen dem Kabinettsbeschluss zufolge stattdessen „bedarfsorientiert“ etwa für die Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung stehen. Lediglich die Teststationen an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen bleiben. Zuletzt hatte es in Bayern eine große Test-Panne gegeben, die bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Aktuelle Corona-Nachrichten aus Bayern erhalten Sie in unserem News-Ticker.