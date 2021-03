Corona in Niedersachsen: RKI veröffentlicht Fallzahlen - Inzidenz steigt weiter an

Die Fallzahlen in Niedersachsen steigen - so auch die landesweite Inzidenz. Das RKI informiert täglich über die aktuellen Corona-Daten. Alle News im Ticker.

In Niedersachsen haben sich laut RKI insgesamt 193.388 Menschen mit Corona infiziert (Stand: 28.03.2021).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 111,5 (Stand: 28.03.2021).

liegt bei 111,5 (Stand: 28.03.2021). Corona-News*: Wir informieren über die Entwicklungen der Corona-Fallzahlen in Niedersachsen.

Update vom Sonntag, 28.03.2021, 8 Uhr: Das Gesundheitsamt in Niedersachsen hat dem RKI seit Beginn der Pandemie-Aufzeichnungen 193.388 Corona-Fälle gemeldet. Das sind 1778 infizierte Personen mehr als am Samstag (27.03.2021). Die Zahl der Todesfälle steigt um fünf auf 4810 Verstorbene.

Als genesen gelten in Niedersachsen ungefähr 172.800 (+600) Menschen. Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle steigt um circa 1100 auf 15.800 Erkrankte. In den vergangenen sieben Tagen wurden 8916 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 an das RKI übermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt somit nicht mehr bei 103,4, sondern bei 111,5.

RKI: Das sind die Corona-Fallzahlen für Niedersachsen am Sonntag (28.03.2021)

Corona-Fallzahlen in Niedersachsen (28.03.2021) Nachgewiesene Corona-Infektionen 193.388 (+1778) Todesfälle 4819 (+5) Genesene Personen ~ 172.800 (+600) Aktive Corona-Fälle ~ 15.800 (+1100) 7-Tage-Fallzahl 8916 7-Tage-Inzidenz 111,5 Quelle: rki.de

Die Fallzahlen des RKIs können von denen der einzelnen Bundesländer abweichen. Ein Grund dafür sind die längeren Übertragungswege zwischen RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern. Das Covid-19-Dashboard des RKIs kann darüber hinaus im Laufe des Tages geändert werden.

Corona in Niedersachsen: Das sind die Fallzahlen vom Samstag (27.03.2021)

Erstmeldung vom Samstag, 27.03.2021, 13 Uhr: Göttingen - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen für Niedersachsen bekannt gegeben. In den vergangenen 24 Stunden wurden dem Institut 1818 weitere Covid-19-Fälle gemeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt damit bei 191.610.

Zwölf weitere Personen sind mit oder an dem Coronavirus Sars-Cov-2 gestorben. Insgesamt hat das Land Niedersachsen 4805 Todesfälle zu beklagen. Als genesen gelten circa 172.200 (+900). Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt den RKI-Daten nach bei ungefähr 14.600 (+900). In den vergangenen sieben Tagen wurden in Niedersachsen 8.268 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 103,4.

Corona-Fallzahlen für Niedersachsen: Diese Landkreise und kreisfreien Städte sind besonders betroffen

Während die 7-Tage-Inzidenz für Niedersachsen insgesamt bei 103,4 liegt, ist sie in einigen Landkreisen und kreisfreien Städten um einiges höher. 19 Regionen in Niedersachsen liegen über einer 100er-Inzidenz und gelten somit als Hochinzidenzgebiete - hier können laut der neuesten Corona-Verordnung von Niedersachsen Ausgangssperren drohen. Diese Landkreise und kreisfreien Städte haben die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen in Niedersachsen:

Landkreis Emsland: 180,5

Osnabrück: 171,9

Landkreis Cloppenburg: 168,7

Unter der angestrebten Inzidenz von 35 ist derzeit keine Region in Niedersachsen. Die niedrigsten Inzidenzen weisen der Landkreis Northeim mit 40,1, der Landkreis Goslar mit 41,1 und der Landkreis Nienburg (Weser) mit 46,1 auf. Auch der Landkreis Göttingen liegt mit einer Inzidenz von 49,1 unter der 50er-Marke.

