Coronavirus-Studie des RKI: Wo ist das Infektionsrisiko am größten? Deutliches Ergebnis überrascht

Corona in Deutschland: Das Robert-Koch-Institut hat Infektionsumfelder untersucht. An manchen Orten gab es schon besonders viele Corona-Ausbrüche.

Sich mit dem Coronavirus zu infizieren, sollte vermieden werden. Abstand halten, Masken tragen und Hygieneregeln helfen dabei.

Trotz zahlreicher Maßnahmen kommt es zu Neuinfektionen - manchmal auch zu Ausbrüchen.

- manchmal auch zu Ausbrüchen. Wo diese am häufigsten stattfinden, hat das Robert-Koch-Institut dokumentiert und veröffentlicht.

Grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland finden Sie hier. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland.

Berlin - Die Erforschung des Coronavirus* hält Wissenschaftler weltweit auf Trab. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) ist maßgeblich an der Beobachtung und Forschung während der Corona-Pandemie beteiligt. Das Institut hat eine Studie veröffentlicht, die Auskunft über das Ausbruchsverhalten gibt.

Sobald im Zusammenhang eines Infektionsfalls eine oder mehrere weitere Ansteckungen auftauchen, wird von einem Ausbruch gesprochen. Das RKI hat aufgeschlüsselt nach Infektionsumfeld erfasst, wo sich Menschen angesteckt haben (Datenstand 11. August).

Coronavirus: RKI-Studie über das Ausbruchsverhalten

Dabei zeigt sich, dass die meisten Menschen sich im privaten Haushalt ansteckten. 3.902 Ausbrüche wurden dort bis zu untersuchten Datenstand registriert. Platz zwei belegen Senioren- und Pflegeheime - dort gab es bereits 709 Ausbrüche. Auch am Arbeitsplatz finden Ausbrüche statt. 412 Ausbrüche wurden dort registriert. 402 Ausbrüche gab es in Krankenhäusern, 276 in anderen medizinischen Einrichtungen, wie Arztpraxen und Reha-Kliniken.

Insgesamt konnte das RKI 6.804 Ausbrüche einem Umfeld zuordnen. Vor dem Hintergrund dieser Gesamtzahl ergibt sich, dass eine deutliche Mehrheit, 57 Prozent, der Ausbrüche im privaten Haushalt stattfinden. Platz belegen Alten- und Pflegeheime (10 Prozent). Auch am Arbeitsplatz (6 Prozent), im Krankenhaus (6 Prozent) und anderen medizinischen Einrichtungen (4 Prozent) fanden bisher relativ viele Ausbrüche statt.

Des Weiteren zeigt sich, dass die Ausbruchsintensität ja nach Umfeld variierte. Bei manchen Ausbrüchen wurden mehr, bei anderen weniger Menschen infiziert. Hier zeigt sich, dass Ausbrüche im privaten Umfeld zwar am häufigsten vorkamen, dabei aber relativ wenige Menschen angesteckt wurden - im Schnitt 3,2 Personen.

RKI-Studie: Corona-Ausbrüche in Flüchtlingsheimen besonders intensiv

Am intensivsten fallen Ausbrüche hingegen in Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünften aus. Mit 199 Ausbrüchen kam das bisher zwar relativ selten vor, im Schnitt steckten sich bei einem Ausbruch aber 20,8 Personen an. Auch in Alten- und Pflegeheimen und Seniorentagesstätten steckten sich im Schnitt rund 18 Personen je Ausbruch an.

An das RKI übermittelte Ausbrüche (mit mindestens zwei laborbestätigten Fällen) nach Infektionsumfeld (Datenstand 11.8.2020). (Auswahl, Quelle: RKI)

Infektionsumfeld Ausbrüche Fälle durchschnittliche Fallzahl pro Ausbruch Privater Haushalt 3.902 12.315 3,2 Alten-/Pflegeheim 709 13.314 18,8 Arbeitsplatz, unspezifisch 412 5824 14,1 Krankenhaus 402 4107 10,2 Flüchtlings-, Asylbewerberheim 199 4146 20,8 Seniorentagesstätte 46 845 18,4 Schule 31 150 4,8

An Schulen gab es mit 31 Ausbrüchen noch relativ wenig Auffälligkeiten. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln hat das RKI wenige Ausbrüche gezählt. Kein einziger Ausbruch in einer Bahn wurde erfasst. Dazu schreibt das RKI erklärend: „Ausbrüche in der Bahn lassen sich u.U. schwer ermitteln, da die Identität eines Kontaktes nicht immer nachvollziehbar ist, eine Untererfassung ist möglich.“

Weltweit läuft die Erforschung des Coronavirus* auf Hochtouren. Auch der Ursprung des Virus ist noch umstritten. Die Hoffnung, dass das Coronavirus zum Vorteil des Menschen mutiert, besteht weiterhin. Laut einem Virologen gibt es Anzeichen, dass genau das bereits eingetreten sei. Außerdem gibt es Vermutungen, dass das Coronavirus noch früher ansteckend sein könnte als bisher angenommen. Schweizer Forscher wollen neue Erkenntnisse über die unbemerkte Ansteckung gewonnen haben. Immer mehr Corona-Patienten leiden unter Spätfolgen der Krankheit. Jetzt gibt es in Hannover eine Ambulanz für Betroffene.

In Frankreich machen sich die Behörden unterdessen große Sorgen. In einem Ferienort wurden rund 100 Leute positiv getestet. Unterdessen versucht US-Präsident Donald Trump, die Pandemie mit Blutplasma-Behandlungen in den Griff zu bekommen.

