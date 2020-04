Schulen in Deutschland: Entscheidung gefallen - aber es rächt sich ein altes Problem

Die deutschen Schulen sind schwer von der Corona-Krise betroffen. Nun haben die Kultusminister über das weitere Vorgehen bei den Schulöffnungen beraten.

In der Corona*-Krise warten tausende Schüler in Deutschland auf das Ende der Zwangs-Ferien .

in Deutschland auf das Ende der . Nun sollen die Kultusminister ein gemeinsames Konzept für den Neustart erstellen.

ein gemeinsames Konzept für den Neustart erstellen. Bundesbildungsministerin Karliczek sprach sich für Samstags-Unterricht aus.

sprach sich für Samstags-Unterricht aus. Hier gibt es grundlegende Fakten* zum Coronavirus und unseren Wegweiser durch die Berichterstattung*. Außerdem: aktuelle Fallzahlen als Karte*. Das Wichtigste zum Thema gibt es auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Corona News.



Update, 28. April, 13.51 Uhr: Nun hat die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Dr. Stefanie Hubig, die wichtigsten Ergebnisse der Beratungen in einer Pressekonferenz präsentiert. „Es wird vor den Sommerferien kein reguläres Unterrichtsgeschehen mehr stattfinden können“, kündigte Hubig an. Jedoch solle jeder Schüler noch vor den Sommerferien tage- oder wochenweise an Präsenz-Unterricht in den Schulen teilnehmen können.

Corona-Krise: Für Vorgehen bei Schulöffnungen ist Infektionsgeschehen maßgeblich

Beim weiteren Vorgehen der Schulöffnungen sei das Infektionsgeschehen maßgeblich, betonte Hubig. Der Gesundheitsschutz von Schülern, Lehrern und anderen Beteiligten stehe an erster Stelle, auch wenn das Recht auf Bildung ebenfalls ein sehr hohes Gut sei. Die Bildungsministerin betonte außerdem, dass eine gute Verzahnung von digitalem Lernen und Präsenzunterricht notwendig sei. Bedürftige Schüler sollen mit der für das digitale Lernen erforderlichen technischen Ausrüstung ausgestattet werden.

Bei den Beratungen haben die Kultusminister ein Rahmenkonzept für die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen entwickelt, das unter anderem die Organisation des digitalen Lernens, die Gestaltung Schulbesuchs entsprechend der neuen Auflagen und dem Transport von Schülern zur Schule widmet. Dieses Rahmenkonzept soll nun noch den Ministerpräsidenten der Länder vorgelegt werden, bevor es dann veröffentlicht wird.

Corona-Krise: Manche Lehrer stehen wegen mangelndem Engagement in der Kritik

Update, 28. April, 13.47 Uhr: In wenigen Minuten will Dr. Stefanie Hubig, Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, die Ergebnisse der Beratungen der Kultusminister zu weiteren Schritten der Schulöffnungen vorstellen. Zuvor wurde Kritik am Umgang mancher Lehrer mit der aktuellen Situation laut. „Manche Lehrer schickten Aufgaben per Mail, manche schrieben nur, dass es im Internet etwas dazu gebe, andere meldeten sich gar nicht mehr“, sagte eine Schülerin eines Gymnasiums im Süden von Nordrhein-Westfalen gegenüber der Welt am Sonntag.

Derzeit rächt sich, dass es für Lehrer in vielen Ländern nie eine Pflicht zu Fortbildungen in digitalen Unterrichtsformaten gegeben hat. Bleibt zu hoffen, dass die aktuellen Öffnungen der Schulen keinen erneuten Anstieg der Infektionszahlen zur Folge haben, damit so viele Schüler wie möglich so bald wie möglich zumindest teilweise wieder in die Schule kommen können.

Corona-Krise: Schulsenator rechnet nicht mit normalem Unterricht vor Sommerferien

Update, 28. April, 9.57 Uhr: Eine Rückkehr zum normalen Unterricht vor den Sommerferien schließt der Hamburger Schulsenator Ties Rabe (SPD) klar aus. Das sei das einzige, was man derzeit garantieren könne, sagte der SPD-Politiker dem Sender NDR Info vor der am Dienstag geplanten weiteren Beratung der Kultusminister über ein gemeinsames Konzept zur schrittweisen Öffnung der Schulen.

Mit dem Lernen von Zuhause werde Schülern, Eltern und Lehrkräften viel zugemutet, erklärte der Hamburger Senator. Deshalb sollten bald möglichst alle Klassenstufen wenigstens einmal pro Woche in die Schule gehen können. Dort könnten sie Materialien sichten und Tipps zum Lernen zuhause erhalten. Aus pädagogischen Gesichtspunkten sei das wichtig, betonte Rabe.

Nach Rabes Einschätzung wird der Fern-Unterricht aber auch nach den Sommerferien fester Bestandteil des Lernens sein. „Deswegen müssen wir alles tun, dieses ganz neue Feld, in das wir jetzt ganz stürmisch hineingeschubst worden sind, zu ordnen, Qualitätskriterien anzulegen und den Lehrern, Schülern und Eltern Rückenwind zu geben“, sagte der SPD-Politiker.

Corona-Krise: Kultusminister beraten über weiteres Vorgehen bei Schulöffnungen

Update, 28. April, 6.50 Uhr: Die Kultusminister der Länder wollen sich am heutigen Dienstag auf ein Konzept für die weitere Öffnung der Schulen in der Corona-Krise verständigen. Dabei geht es unter anderem darum, wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen für weitere Jahrgänge wieder aufgenommen werden kann. Am Mittag (13.45 Uhr) will sich die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), in Mainz zu dem Konzept äußern.

Die meisten Bundesländer planen eine weitere teilweise Schulöffnung für den 4. Mai. Dabei sollen zunächst die Jahrgänge in die Kurs- und Klassenräume zurückkehren, die im kommenden Schuljahr vor Prüfungen stehen. Auch für die ältesten Grundschüler soll es den Planungen zufolge in den meisten Ländern dann wieder losgehen. In nahezu allen Bundesländern sind seit Anfang der vergangenen Woche die ersten Schüler wieder in die Klassenräume zurückgekehrt, allerdings nur die Abschlussklassen - für Prüfungen oder Prüfungsvorbereitungen.

Bei einer Telefonkonferenz hatten die Kultusminister am Montag (27. April) rund zwei Stunden lang über ein „Rahmenkonzept für die Wiederaufnahme von Unterricht in den Schulen“ in der Corona-Krise gesprochen. Der Entwurf sollte danach noch in einzelnen Punkten überarbeitet werden. Das Konzept soll der Ministerpräsidentenkonferenz für die nächste Beratung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zugeleitet werden, die für Donnerstag (30. April) geplant ist. In Berlin musste nun wegen des Coronavirus ein Seniorenwohnheim geräumt werden.*

Corona-Verdacht: Gymnasium in NRW öffnet - und muss gleich wieder schließen

Update vom 27. April, 22.34 Uhr: An diesem Dienstag wollen sich die Kultusminister der Länder auf ein Konzept für die schrittweise weitere Öffnung der Schulen einigen. Das teilte am Montagabend eine Sprecherin des Bildungsministeriums in Rheinland-Pfalz mit. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) führt derzeit den Vorsitz in der Kultusministerkonferenz.

Update vom 27. April, 18.41 Uhr: Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich erneut gegen eine zu lange Schließung von Kitas in der Corona-Pandemie ausgesprochen. „Kinder und ihre Familien müssen stärker in den Fokus rücken, wenn wir über eine schrittweise Rückkehr zu etwas mehr Normalität sprechen“, forderte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge.

Croona-Krise: Pauschale Schließung der Kitas könne nicht die Antwort sein, sagt Giffey

Eine pauschale Schließung der Kitas für über 80 Prozent der Kinder bis zu den Sommerferien könne nicht die Antwort sein. Giffey argumentierte, dass im Leben eines Kindergartenkindes und für seine Entwicklung schon ein Monat eine unglaublich lange Zeit bedeute. „Wenn Kitas über Monate Kindern nicht zugänglich sind, ist das eine Zeit, die nicht wieder aufgeholt werden kann. Für kleinere Kinder sei digitales Lernen zudem keine Alternative. Giffey räumte jedoch auch ein, dass man in der Pandemie keine exakten Zeitpläne für einzelne Öffnungsstufen vorhersagen könne.

Dem nordrhein-westfälischen Familienminister Joachim Stamp (FDP) zufolge wird es keinen bundeseinheitlichen Stichtag für die Rückkehr der Kinder in Kitas geben. Es soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem die Länder regional und länderspezifisch ihr eigenes Tempo gehen können, erklärte der FDP-Politiker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Unterdessen erzählte der Berliner Virologe Christian Drosten im Gespräch mit dem britischen Guardian, dass er mittlerweile Morddrohungen erhalte. Doch nachts würden ihn nicht diese Nachrichten wachhalten, sondern Mails die ihm besorgte Bürger aus einem ganz anderen Grund schicken.

Corona-Verdacht Gymnasium in NRW zieht Notbremse

Update vom 27. April, 15.57 Uhr: Trotz heftiger Kritik hat der Unterricht in NRW für Abschlussjahrgänge schon am Donnerstag (23. April) begonnen. Jetzt muss ein Gymnasium in NRW schon wieder die Türen schließen: Corona-Verdacht am Norbert-Gymnasium Knechtsteden. Ein Schüler hatte Kontakt zu einem Covid-19-Patienten, berichtet die Rheinische Post. Die Abiturvorbereitungen finden nun digital statt.

In Sachsen zieht dagegen ein positives Fazit der teilweisen Wiederaufnahme der Schulen. „Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie die erste Woche hier in Sachsen gelaufen ist“, sagte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Bei den Abitur-Aufgaben habe sich gegenüber den Vorjahren an den Anforderungen nichts geändert. Es handele sich deshalb nicht um ein „Not-Abi“.

In Bayern hat am Montag die Schule nach einer Pause von sechs Wochen wieder für die Abschlussklassen begonnen. Stufenweise sollen dann weitere Jahrgänge folgen.

Die Kultusminister der Bundesländer beraten über das weitere Vorgehen. Offen ist, ob die Minister einen Plan vorlegen, wie es für Klassenstufen weitergeht, für die es bisher noch keinen Termin für die Rückkehr gibt.

Corona: Urteil in Hessen kippt Schulpflicht für Viertklässler - Kultusminister feilen an neuem Konzept

Erstmeldung vom 24. April:

Berlin - Wie bereits vor Tagen offiziell bekannt gegeben wurde, soll der Schulbetrieb in der Corona-Krise bundesweit ab 4. Mai neu anlaufen. Erst sollen Abschlussklassen und Schüler, die im kommenden Jahr Prüfungen schreiben, wieder in den Alltag eingegliedert werden. Auch mit den letzten Grundschuljahrgängen, die ab dem kommenden Herbst eine weiterführende Schule besuchen, soll anfangs geplant werden.

Corona-Krise: Verwaltungsgerichtshof kippt Schulpflicht für Viertklässler in Hessen

Am Freitag sorgte nun jedoch eine Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel für Aufsehen, da die Schulpflicht der Viertklässler in Hessen außer Kraft gesetzt wurde. Es handelte sich um einen Eilantrag einer Frankfurter Schülerin gegen die Corona-Verordnung des Bundeslandes. Dem Antrag zufolge machte die Schülerin geltend, dass dieAnordnung des Schulbesuchs für Viertklässler in Grundschulen für diese ein erhöhtes Infektionsrisiko begründe.

Die Schulpflicht für Viertklässler in Hessen wird in der Corona-Pandemie vorläufig außer Kraft gesetzt. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden. Das bedeutet: Die Grundschulen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. — @ismailtipi (@Ismailtipi) April 24, 2020

Die Richter sahen hier eine Ungleichbehandlung der Schüler dieser Jahrgangsstufe im Vergleich zu Schülern, denen aus Gründen des Infektionsschutzes* ein Schulbesuch bis 3. Mai verboten werde. Die Viertklässler seien somit in ihrem Grundrecht verletzt - der Gerichtsbeschluss ist unanfechtbar.

Corona-Krise: Kultusminister feilen an Konzept - Erste Bundesländer nehmen Betrieb langsam wieder auf

Doch wie wird das weitere Vorgehen nun bestimmt? Die Kultusminister der Länder sollen bis zum Ende des Monats ein Konzept zu den Bereichen Hygienemaßnahmen, Pausenzeiten sowie Schulbusbetrieb und Gruppenaufteilung vorlegen. Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands erklärt, man erwarte von den Kommunen die „Nachrüstung von Toiletten- und Waschanlagen, Desinfektionsspendern und enger getaktete Reinigungszyklen“. Ausnahmen gibt es bei Abschlussklassen, die unter strengen Auflagen bereits vor Anfang Mai an Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen teilnehmen dürfen.

Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein begannen damit bereits am vergangenen Montag (20. April). Genauer gesagt starteten Sachsen und NRW mit den wichtigen Prüfungsvorbereitungen, während Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein bereits den Startschuss für die Abiturprüfungen gaben. Einige Tage später werden weitere Bundesländer nachziehen, andere warten noch bis Anfang Mai. Bayern, das am stärksten betroffene Bundesland, soll erst am 11. Mai die Schulen wieder schrittweise öffnen und dehnt seine schulfreie Zeit somit weiter aus.

Corona-Krise: Bildungsministerin Karliczek für Samstags-Unterricht - und gegen Sommerferien-Kürzung

Wie wird der Schulalltag in der Corona-Krise* genau aussehen? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sprach sich in einem Interview mit dem Spiegel für eine Mundschutzpflicht* aus und würde sie gerne ab der ersten Klasse einführen. Die Ministerin ist auch nicht abgeneigt von einem Modell, das auch Samstags-Unterricht beinhalten würde. So könnten Schulwochen sechs Tage haben und Gruppen alle zwei Tage am Unterricht teilnehmen. Beim Thema der Verkürzung der Sommerferien zeigte sich Karliczek zurückhaltend.

Weiß Karliczek wie sich Erstklässler verhalten? Spätestens zur Frühstückspause ist die Maske weg.



Wo bleibt die Forderung nach Samstagsunterricht, wenn durch #Lehrermangel so viel Unterricht ausfällt? Außerdem: Die meisten Schüler erledigen Schulaufgaben. Zu Hause. — MiWo110100 (@wo110100) April 24, 2020

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Fabian Strauch