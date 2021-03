„Vorteile der Impfung überwiegen“: Münchner Arzt kritisiert AstraZeneca-Impfstopp - Söder-PK heute live

Ein Münchner Arzt kritisiert den AstraZeneca-Impfstopp. Markus Söder wird sich heute bei einer Pressekonferenz zur Corona-Pandemie äußern. Alle News im Ticker für Bayern.

Impfungen* mit Astrazeneca werden in Deutschland vorübergehend ausgesetzt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder prophezeit einen guten Ausgang der Untersuchungen zum Vakzin.

Um 12 Uhr äußert sich der CSU*-Chef bei einer Pressekonferenz.

Update vom 16. März, 9.39 Uhr: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert eine rasche Entscheidung und eine bessere Kommunikation beim AstraZeneca-Impfstoff. Er erhoffe sich eine sehr schnelle und klare Darstellung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) am Donnerstag, sagte Holetschek am Dienstag dem Radiosender Bayern 2. „Und auch wenn wir dann beim Ergebnis sind, müssen wir wieder Vertrauen aufbauen“, so der CSU-Politiker.

Von Anfang an habe es bei dem Impfstoff Verunsicherung gegeben, auch sei die Kommunikation nicht optimal gewesen, wie Holetschek betonte. „Deswegen ist es jetzt wichtig, klare Botschaften zu senden und der Donnerstag muss auch da Klarheit bringen.“ Es müsse deutlich gesagt werden, wie es jetzt weitergehe. Der EMA-Sicherheitsausschuss will am Donnerstag eine entsprechende Entscheidung fällen.

Söder plädiert für Lockerung der Impfreihenfolge: Auch Holetschek spricht sich dafür aus

Sollte das Präparat des Herstellers AstraZeneca weiter geimpft werden dürfen, sollte über die Aufhebung der Priorisierung gesprochen werden, sagte Holetschek. „Und dann muss der Impfstoff jedem zur Verfügung stehen, der sich impfen lassen will.“ Auch Ministerpräsident Markus Söder hatte sich für eine Lockerung der Impfreihenfolge ausgesprochen.



Andernfalls blieben noch die anderen Impfstoffe, mit denen dann möglichst schnell weitergeimpft werden sollte, sagte Holetschek. „Aber ich bin da noch nicht so pessimistisch, dass es da nicht eine Entscheidung gibt, dass AstraZeneca weitergeht.“

„Vorteile der Impfung überwiegen“: Münchner Arzt kritisiert AstraZeneca-Impfstopp - Söder-PK heute live

Erstmeldung vom 16. März, 8.21 Uhr: München - Deutschland setzt Impfungen* gegen das Coronavirus* mit dem Vakzin von AstraZeneca vorübergehend aus. Grund ist, dass es hierzulande zuletzt sieben Thrombose-Fälle in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen mit AstraZeneca gegeben hatte. Etwaige Nebenwirkungen* stehen deshalb aktuell wieder auf dem Prüfstand.

Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland: Münchner Oberarzt sieht Aussetzung kritisch

Der Pandemiebeauftragte des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München, Christoph Spinner, sieht die Aussetzung kritisch. Sicherheit stehe an oberster Stelle, aber ob man die Impfung hätte aussetzen müssen, könne man zumindest hinterfragen. Das sagte der Oberarzt des Universitätsklinikums der Deutschen Presse-Agentur. „Der AstraZeneca ist der zweitwichtigste Impfstoff* für uns.“

Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) genannte Zahl von sieben Fällen spezieller Thrombosen der Hirnvenen bei 1,6 Millionen Impfungen* in Deutschland sei sehr gering. „Die Ereignisse sind sehr selten“, sagt Spinner. Und: „Wir impfen derzeit prioritär Menschen mit Vorerkrankungen.“ Diese Patienten hätten teils von vornherein ein höheres Thromboembolie-Risiko.

„Vorteile der Impfung überwiegen“: Bayerischer Arzt kritisiert Aussetzung der AstraZeneca-Impfungen

„Die Vorteile der Impfung überwiegen“, betont der Mediziner, was derzeit auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in einem aktuellen Statement bekräftigt. „Übrigens verursacht auch eine schwere Covid-19*-Erkrankung regelhaft thromboembolische Ereignisse - alleine deshalb ist eine Impfung absolut sinnvoll.“

Es sei normal, dass nach der Zulassung von Impfstoffen und Arzneimitteln mögliche Nebenwirkungen fortwährend untersucht würden. „Der Impfstoff wurde nicht zurückgerufen - und er soll auch nicht vernichtet werden“, sagt Spinner. Für einen konkreten Mechanismus, der zu den Hirnvenen-Thrombosen führen solle, gebe es derzeit keine Annahme. „Das Arzneimittel ist nach allem, was wir heute wissen, sicher.“

Video: Impfstoff AstraZeneca - gut oder schlecht? Markus Söder fordert „klare Aussage“

AstraZeneca-Impfungen ausgesetzt: Entscheidung „verursacht großen Schaden in das Vertrauen des Vakzins“

Angesichts der jüngsten Berichte geht Spinner allerdings davon aus, dass die Meldezahlen für entsprechende Fälle nun hochgehen werden - was wiederum das Vertrauen in den wichtigen Impfstoff weiter reduziere. Auch deshalb sieht er den Schritt durchaus kritisch. „Die Entscheidung, die Impfung auszusetzen, verursacht großen Schaden in das Vertrauen des Vakzins. Das lässt sich auch später nur noch schwer reparieren.“

Söder prophezeit guten Ausgang der Untersuchungen zum AstraZeneca-Impfstoff: Pressekonferenz angekündigt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder prophezeite im ARD-Brennpunkt einen guten Ausgang der Untersuchungen zum AstraZeneca-Impfstoff. Der CSU-Chef stellte klar: „Ich kenn so viele Leute, die sich mit AstraZeneca impfen lassen würden. Auch ich würde mich sofort hinstellen.“ Noch am Montag kündigte Söder für Dienstag (16. März) eine Pressekonferenz an. Es soll um die Pandemie-Lage gehen, sicher wird auch das Impfen im Fokus stehen.

Die Pressekonferenz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten beginnt um 12 Uhr. Mit dabei sind auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo.

